ፖፕሶኬት ደንበኞች ልዩ የስልክ ግሪፖችን በ AI Customizer እንዲፈጥሩ ያበረታታል።

ታዋቂው የስልክ መለዋወጫ አምራች የሆነው ፖፕሶኬት ደንበኞቻቸው ስልኮቻቸውን የሚይዙበት መንገድ በStable Diffusion XL የተጎላበተ አዲስ የሆነውን AI ማበጀታቸውን በማስተዋወቅ ላይ ነው። ኩባንያው ቀደም ሲል የቀረቡ ፎቶዎችን ወይም ዳራዎችን በመጠቀም የማበጀት አማራጮችን የፈቀደ ቢሆንም፣ AI ማበጀት ግላዊነትን ወደ አዲስ ደረጃ ይወስዳል።
በStable Diffusion XL እገዛ ተጠቃሚዎች አሁን አንድ አይነት የስልክ መያዣዎችን ወይም ከግል ስልቶቻቸው ጋር በትክክል የሚጣጣሙ መያዣዎችን መፍጠር ይችላሉ። ደንበኞች በአእምሮ ውስጥ የተወሰነ ንድፍ ቢኖራቸው ወይም ምስልን መስቀል እና ዳራውን ማሻሻል ቢፈልጉ የ AI ማበጀት እጅግ በጣም አስፈሪ ራዕያቸውን ወደ ሕይወት ለማምጣት ችሎታ ይሰጣቸዋል።
የዚህ አስደሳች ባህሪ መጀመሩን ለማክበር ፖፕሶኬት ለተሳታፊዎች እስከ 100,000 ዶላር ሽልማቶችን እንዲያሸንፉ እድል በመስጠት የበዓል ስጦታ ማስተዋወቅን አስታውቋል። በታኅሣሥ ወር ውስጥ እድለኛ አሸናፊዎች የተለያዩ የገንዘብ ሽልማቶችን ለመውሰድ እድሉ ይኖራቸዋል, አንድ እድለኛ ግለሰብ በኖቬምበር 50,000 ዶላር ይቀበላል.
የማወቅ ጉጉት ያላቸው ተጠቃሚዎች በዚህ ድንቅ ስጦታ ላይ እንዴት መሳተፍ እንደሚችሉ ሊያስቡ ይችላሉ። ቀላል ነው! ማድረግ ያለብዎት ነገር ቢኖር ብጁ ንድፍዎን ከግምት ውስጥ ለፖፕሶኬት ማስገባት ነው። እያንዳንዱ ማስረከብ የመጨረሻውን የበዓል ሽልማት የማሸነፍ እድሎዎን ይጨምራል።
ግልጽነትን ለማረጋገጥ ፖፕሶኬት በውድድሩ ሕጎች ላይ ሁሉም መብቶች፣ ፍላጎቶች እና የተጠቃሚ ዲዛይኖች ማዕረግ ለኩባንያው እንደሚሰጥ ተናግሯል። ሆኖም ይህ ፖፕሶኬት ውድ ደንበኞቻቸው ያበረከቱትን የፈጠራ ሀሳቦችን እና ንድፎችን በመጠቀም አዳዲስ ምርቶችን ማሳደግ እንዲቀጥል ያስችለዋል።
አሁን፣ በ AI ማበጀት እና በበዓል ስጦታው፣ ፖፕሶኬት ደንበኞቻቸውን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ መልኩ የስልክ መያዣቸውን ለግል እንዲያበጁ እድል ከመስጠቱም በላይ የፈጠራ ሂደቱ አካል እንዲሆኑ እየጋበዘ ነው። ስለዚህ፣ ሃሳባችሁን ይልቀቁ፣ ልዩ የስልክ መለዋወጫዎን ይፍጠሩ እና በዚህ አስደሳች የንድፍ እና የማበጀት ጉዞ ውስጥ የፖፕ ሶኬት ማህበረሰብን ይቀላቀሉ።
በየጥ:
ጥ: የ AI ማበጀት እንዴት ነው የሚሰራው?
መ: በStable Diffusion XL የተጎላበተ የ AI ማበጀት ተጠቃሚዎች ሙሉ ለሙሉ ኦርጅናል ዲዛይን ጥያቄ እንዲያስገቡ ወይም ምስልን እንዲሰቅሉ እና ዳራውን እንዲቀይሩ ያስችላቸዋል።
ጥ: በበዓል ስጦታ ማስተዋወቂያ እንዴት መሳተፍ እችላለሁ?
መ: በቀላሉ የማሸነፍ እድል ለማግኘት ብጁ ንድፍዎን ለፖፕሶኬት ያስገቡ። እያንዳንዱ ግቤት የማሸነፍ እድሎዎን ይጨምራል።
ጥ፡ የንድፍዬ መብቶችን እይዛለሁ?
መ: በውድድር ደንቦቹ መሰረት ሁሉም መብቶች፣ ፍላጎቶች እና የተጠቃሚ ዲዛይኖች ርዕሶች ለፖፕሶኬት ይጣላሉ።