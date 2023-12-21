የእርስዎን ነፃ Diablo 4 Horse Armor ይጠይቁ እና አዲስ አድማስ ይክፈቱ

ከፍተኛ እውቅና ያገኘው Diablo 4 በአስደናቂው የጨዋታ አጨዋወቱ እና አለምን በሚማርክ የተጫዋቾችን ልብ ገዝቷል። ትኩረቱ ብዙውን ጊዜ በጨዋታው ጭራቅ ግድያ እና ዘረፋ ላይ ቢሆንም፣ የብዙ ተጫዋቾችን ትኩረት የሳበው አንድ አካል አለ - ተራራ ትጥቅ። እና አሁን፣ በአንዳንድ ነጻ የውስጠ-ጨዋታ ጥሩ ነገሮች የፈረስዎን ዘይቤ እና ጥበቃን ለማሳደግ እድሉ አልዎት።
ከዲያብሎ 4 ጀርባ ያለው ዋና አስተዳዳሪ የሆነው Blizzard ለተጫዋቾቹ የዲያብሎ 4 ድራጎን ዱካ ቅርቅብ በነፃ እንዲጠይቁ እድል በመስጠት የበዓል ደስታን እያስፋፋ ነው። ይህ ጥቅል በብርሃን ካቴድራል በረከቶች ያጌጠ የንስሐ ድራጎን ተራራ ትጥቅ፣ እንዲሁም የብርሃን ኮከብ እና የብርሃኑ ቸርነት የዋንጫ ዋንጫዎችን ያካትታል። በእነዚህ ተጨማሪዎች፣ የታመነው ስቶር ቆንጆ የሚመስል ብቻ ሳይሆን በተጨማሪም አታላይ የሆነውን የመቅደስን አለም ለመዳሰስ የሚያግዝዎ ተጨማሪ ፍላጐቶችን ያገኛል።
የውስጠ-ጨዋታ ፈረስዎን የማስጌጥ ፍላጎት ከውበት ውበት በላይ ነው። በዲያብሎ 4 የተገጠመ መጓጓዣ የጉዞ መንገድ ብቻ ሳይሆን ለጉዞዎችም ጠቃሚ ግብአት ነው። የቅርብ ጊዜ ዝማኔዎች ተራራዎችን ፈጣን፣ ጠንካራ እና መሰናክሎችን በማሰስ የተካኑ አድርገዋል። ታዲያ ታማኝ ጓደኛህ ደህንነቱ የተጠበቀ እና የሚያምር መሆኑን ለምን አታረጋግጥም?
ፈረስዎን የማራገፍ ጥቅሞች ከንቱነት እና ከተግባራዊነት በላይ ይጨምራሉ። ግርማ ሞገስ ያለው ስቶልዮን በሚጋልቡበት ጊዜ ትኩረትን እና አድናቆትን የሚሰጥ የእይታ ማእከል ይሆናል። የተራራው መጠን በስክሪኑ ላይ የበለጠ መገኘትን ይፈጥራል፣ ይህም ምርጥ ማርሽዎን እንዲያሳዩ ያስችልዎታል። በፈረስ ጉዞ ወቅት ያነሰ ንቁ ተሳትፎ በመኖሩ፣ ያጌጠውን ተራራ ጥሩ ዝርዝሮችን እና ጥበቦችን ለማድነቅ በቂ ጊዜ ይኖርዎታል።
ከዚህም በላይ የ Blizzard ልግስና ምንም ወሰን አያውቅም. የዲያብሎ 4 ፈረስ ትጥቅ ለሁሉም ክፍሎች ይገኛል ፣ ይህም እያንዳንዱ ተጫዋች በዚህ የነፃ ስጦታ ጥቅሞች መደሰት ይችላል። የመረጡት ፕሌይ ስታይል ምንም ይሁን፣ አረመኔ፣ ጠንቋይ ወይም ሌላ ማንኛውም ክፍል፣ የጨዋታ ልምድዎን ከፍ ለማድረግ ይህንን እድል ይጠቀሙ።
የዲያብሎ 4 ድራጎን መንገድ ቅርቅብ ለመጠየቅ ከታህሳስ 26 በፊት በ10am PST/1pm EST/6pm GMT/7pm CET ወደ የውስጠ-ጨዋታ ሱቅ ይሂዱ። የፈረስዎን አለባበስ ለማሻሻል እና በመቅደሱ ዙሪያ ባለው ጀብዱ ላይ ወደፊት ለመቀጠል ይህ የተገደበ ጊዜ አቅርቦት እንዳያመልጥዎት።
እዚያ ላይ ሳሉ፣ የዱሪየል ጠብታ ታሪፎችን በመጨመር ወደ ደም ሰሞን ለመጥለቅ ያስቡበት።
ልምድ ያለው Diablo 4 ተጫዋችም ሆንክ ወደ መቅደስ ግዛት ስትገባ፣ ነፃ የፈረስ ጋሻህን ለመጠየቅ ዕድሉን ተጠቀም እና አዲስ አድማስ ክፈት። ከበዓል ሰሞን ጋር፣ Diablo 4 የክብረ በዓሉን ደስታ ከአሰሳ ደስታ ጋር የሚያጣምረው መሳጭ ተሞክሮ ይሰጣል። ይህን ያልተለመደ ጉዞ እንዳያመልጥዎት።