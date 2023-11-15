ለምን ደካማ የይለፍ ቃሎች በዲጂታል ዘመን ይቀጥላሉ

የሳይበር ደህንነት ስጋቶች በየጊዜው እየተሻሻሉ ባሉበት አለም ብዙ ግለሰቦች አሁንም የግል መለያቸውን ለመጠበቅ ደካማ እና በቀላሉ ሊገመቱ የሚችሉ የይለፍ ቃሎችን መምረጣቸው ያስገርማል። ከባለሙያዎች ማስጠንቀቂያ ቢሰጥም በቅርቡ ከኖርድፓስ የወጣ ዘገባ እንደሚያሳየው “የይለፍ ቃል”፣ “123456” እና “123456789” በዓለም ዙሪያ በጣም የተለመዱ የይለፍ ቃሎች ዝርዝር ውስጥ ቀዳሚ ሆነዋል።
ኖርድፓስ የተሰኘው የይለፍ ቃል አስተዳደር የሶፍትዌር ኩባንያ 4.3TB ዳታቤዝ በይፋ ከሚገኙ ምንጮች እና 6.6TB የተሰረቁ የይለፍ ቃሎች መረጃን ጨምሮ እጅግ በጣም ብዙ መረጃዎችን ተንትኗል። ጥናቱ በዓለም ዙሪያ ከ4.9 ሚሊዮን በላይ ሰዎች፣ ከዩናይትድ ስቴትስ ብቻ 44,484 ሰዎች፣ “ፓስዎርድ” የሚለውን የይለፍ ቃል መጠቀማቸውን አረጋግጧል። ይባስ ብሎ በአሜሪካ ውስጥ 83,429 አስገራሚ ግለሰቦች በቀላሉ ሊሰነጠቅ የሚችል “123456” መርጠዋል።
ለምንድን ነው ሰዎች እንደዚህ አይነት ደካማ የይለፍ ቃሎችን መጠቀም የሚቀጥሉት? የኖርድፓስ ሲቲኦ ቲማስ ስማላኪስ ከሳይበር ደህንነት ባለሙያዎች ተከታታይ ማስጠንቀቂያዎች ቢሰጡም ግለሰቦች አሁንም ከደህንነት ይልቅ ምቾትን እንደሚመርጡ ይጠቁማሉ። የእነዚህ ደካማ የይለፍ ቃሎች መስፋፋት ብዙዎች የጠንካራ የይለፍ ቃል ጥበቃን አስፈላጊነት ዝቅ አድርገው እንደሚመለከቱት ይጠቁማል።
ሪፖርቱ በደካማ የይለፍ ቃሎች መካከል ያሉ አንዳንድ አዝማሚያዎችን አጉልቶ ያሳያል። ለምሳሌ፣ በዝርዝሩ ውስጥ ካሉት የይለፍ ቃሎች ውስጥ 31% የሚሆኑት የቁጥር ቅደም ተከተሎችን ይዘዋል፣ ይህም የይለፍ ቃል አሰራርን የመፍጠር ወይም የግንዛቤ እጥረት መኖሩን ያሳያል። በተጨማሪም፣ ስሞች፣ እንደ “ፖክሞን” ወይም “ኮምፒዩተር” ያሉ ቀላል ቃላት እና እንደ “iloveyou” ያሉ የተለመዱ ሀረጎች እንዲሁ በተደጋጋሚ ጥቅም ላይ ውለው ነበር፣ ይህም መለያዎች ለሰርጎ ገቦች ተጋላጭ ይሆናሉ።
በተጨማሪም ጥናቱ ማልዌር የይለፍ ቃል ደህንነትን በማበላሸት ያለውን ሚና አፅንዖት ሰጥቷል። አንድ መሳሪያ በማልዌር ከተያዘ፣ የተከማቹ የይለፍ ቃላትን ጨምሮ የግል መረጃ በቀላሉ ተደራሽ ይሆናል። ተመራማሪዎች ደህንነቱ የተጠበቀ የይለፍ ቃል ማከማቻ እና የይለፍ ቃል ጥንካሬ አስፈላጊነት በማሳየት ስለ ማልዌር ጥቃቶች አሳሳቢነት ተጠቃሚዎችን ያስጠነቅቃሉ።
ደካማ የይለፍ ቃሎች መበራከታቸውን ማየት ተስፋ አስቆራጭ ቢሆንም፣ ሪፖርቱ የተስፋ ጭላንጭል ይሰጣል። ሰዎች ከፋይናንሺያል ሂሳቦች ጋር በተያያዘ ለጠንካራ የይለፍ ቃሎች ቅድሚያ የሚሰጡ ይመስላሉ፣ ከተጠቃ የፋይናንስ መረጃ ጋር ተያይዘው ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችን አምነው ተቀብለዋል። ነገር ግን፣ የዥረት መለያዎች፣ ብዙ ጊዜ በጣም ወሳኝ አይደሉም፣ ደካማ በሆኑ የይለፍ ቃሎች መጠበቃቸውን ቀጥለዋል።
በማጠቃለያው ይህ ጥናት የዲጂታል መልክዓ ምድሩን ከፍ ያለ የደህንነት እርምጃዎችን እንደሚፈልግ ለማስታወስ ያገለግላል። ለግለሰቦች ጠንካራ፣ ልዩ የሆኑ የይለፍ ቃሎችን መፍጠር፣ ስለይለፍ ቃል እራሳቸዉን ማስተማር እና ማልዌርን ሊያስፈራሩ የሚችሉ ነገሮችን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው። የይለፍ ቃል ደህንነትን ለማሻሻል ንቁ እርምጃዎችን በመውሰድ ብቻ የግል መረጃዎቻችንን ከጊዜ ወደ ጊዜ ይበልጥ በተገናኘ ዓለም ውስጥ መጠበቅ እንችላለን።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. ሰዎች አሁንም ደካማ የይለፍ ቃሎችን ለምን ይጠቀማሉ?
ከሳይበር ደህንነት ባለሙያዎች የማያቋርጥ ማስጠንቀቂያዎች ቢኖሩም፣ ምቾት ብዙውን ጊዜ በደህንነት ላይ ያሸንፋል። ብዙ ግለሰቦች የጠንካራ የይለፍ ቃል ጥበቃን አስፈላጊነት አቅልለው ይመለከቱታል እና በቀላሉ ሊገመቱ የሚችሉ የይለፍ ቃሎችን ከልምድ ወይም ምቾት ይመርጣሉ።
2. በደካማ የይለፍ ቃላት ውስጥ የሚገኙት አንዳንድ የተለመዱ ቅጦች ምንድናቸው?
እንደ የቁጥር ቅደም ተከተሎች፣ ተደጋጋሚ ገጸ-ባህሪያት እና በቁልፍ ሰሌዳ ላይ የተመሰረቱ ስርዓተ ጥለቶች በደካማ የይለፍ ቃላት ውስጥ በብዛት ይስተዋላሉ። እነዚህ ቅጦች የይለፍ ቃሎችን ለመገመት ቀላል ያደርጉታል እና ደህንነታቸውን ያበላሹታል።
3. ማልዌር በይለፍ ቃል ደህንነት ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል?
ማልዌር መሣሪያዎችን ሊበክል እና ጠላፊዎች የተከማቹ የይለፍ ቃላትን ጨምሮ የግል መረጃን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። አንዴ መሳሪያ ከተበላሸ፣ የይለፍ ቃሎች ለስርቆት ተጋላጭ ይሆናሉ፣ ይህም ደህንነቱ የተጠበቀ የይለፍ ቃል ማከማቻ እና ከማልዌር መከላከል አስፈላጊነት ላይ ያተኩራል።
4. ሰዎች ለሁሉም መለያዎቻቸው ለጠንካራ የይለፍ ቃሎች ቅድሚያ ይሰጣሉ?
ጥናቱ እንደሚያሳየው ግለሰቦች ከተጣሱ የፋይናንስ መረጃዎች ጋር ተያይዘው ሊከሰቱ የሚችሉትን አደጋዎች በመገንዘብ ለፋይናንሺያል ሂሳቦች ጠንካራ የይለፍ ቃሎችን ቅድሚያ የመስጠት አዝማሚያ አላቸው። ነገር ግን፣ ደካማ የይለፍ ቃሎች አሁንም የመልቀቂያ መለያዎችን ለመጠበቅ በተለምዶ ጥቅም ላይ ይውላሉ፣ እነዚህም ብዙ ጊዜ ወሳኝ አይደሉም።
5. ግለሰቦች የይለፍ ቃል ደህንነትን እንዴት ማሻሻል ይችላሉ?
የይለፍ ቃል ደህንነትን ለማሻሻል ግለሰቦች ጠንካራ፣ ልዩ የይለፍ ቃሎችን መፍጠር፣ የተለመዱ ቅጦችን እና በቀላሉ ሊገመቱ የሚችሉ ሀረጎችን ማስወገድ እና የይለፍ ቃሎቻቸውን በመደበኛነት ማዘመን አለባቸው። እንዲሁም ከማልዌር ማስፈራሪያዎች ነቅቶ መጠበቅ እና አስተማማኝ የይለፍ ቃል አያያዝ ልማዶችን መጠቀም አስፈላጊ ነው።