Sonic Superstars ምንም እንኳን የሶኒክ የመቆየት ሃይል ቢኖርም የሚጠበቀው አጭር ነው።

በአንድ ጊዜ የሶኒክ ሱፐርስታርስ እና የሱፐር ማሪዮ ብሮስ ድንቄን ልቀቶች ዙሪያ ባለው ደስታ መካከል፣ ከእነዚህ ታዋቂ የ2D መድረክ አዘጋጆች አንዱ ግልፅ አሸናፊ ሆኖ መገኘቱ በፍጥነት ግልፅ ሆነ። ሱፐር ማሪዮ ብሮስ ዎንደር የሽያጭ መዝገቦችን ሰብሮ ቦታውን በ 4.3 ሚሊዮን ቅጂዎች በሚያስገርም ሁኔታ በሁለት ሳምንታት ውስጥ በመሸጥ የሁሉም ጊዜ ፈጣን ሽያጭ የማሪዮ ጨዋታ መሆኑን ቢያረጋግጥም፣ Sonic Superstars ሴጋ ከጠበቀው በታች ወደቀ።
የሴጋ አለቃ ሃሩኪ ሳቶሚ በቅርቡ በወጣው የፋይናንስ ሪፖርት ላይ የሶኒክ ሱፐርስታርስስ “ከጠበቅነው በላይ ትንሽ ደካማ ጅምር” እንዳላቸው አምነዋል። በባለሃብት ላይ ባተኮረ የጥያቄ እና መልስ ክፍለ ጊዜ ለዚህ የጎደለው አፈጻጸም ምክንያት ሲጫን ሳቶሚ ምክንያቱን ያደረገው በተመሳሳይ ጊዜ ላይ በተለቀቁት ሌሎች ዋና ዋና ርዕሶች ተጽእኖ ነው፣ ይህም በቀጥታ Super Mario Bros. Wonder ሳይሰይመው ነው።
ሆኖም፣ የሱፐር ማሪዮ ብሮስ ዎንደር በሶኒክ ሱፐርስታርስ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ሙሉ በሙሉ የሚያስደንቅ አይደለም። የኒንቴንዶ ስዊች ባለቤቶች፣ በተለይም፣ ወደ የቅርብ ጊዜው የማሪዮ ክፍል በመሳብ፣ Sonic Superstars በሌሎች የመሣሪያ ስርዓቶች ላይ ከፍተኛ ፍላጎት ለመፍጠር እየታገለ ነው። ከዚህም በላይ የማርቭል ስፓይደር-ሰው 2 ኦክቶበር በ PlayStation 5 ላይ የተለቀቀው እና እንደ Assassin's Creed Mirage እና Cyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty ያሉ ሌሎች የቅርብ ጊዜ የጨዋታ ልቀቶች ቀጣይነት ያለው ተወዳጅነት የተጫዋቾችን ትኩረት የበለጠ እንዲቀይር አድርጎታል።
ሳቶሚ የሶኒክ ሱፐርስታርስን የስኬት አቅምን በተመለከተ ተስፈኛ ሆኖ ቀጥሏል። የበዓላት ሰሞን በተለይም የኅዳር እና ታኅሣሥ ወራት በታሪክ ለሶኒክ አይፒዎች ጠንካራ ሽያጭ እንደሚያመጣ አጽንኦት ሰጥቷል። ሴጋ በዚህ ወሳኝ ወቅት ማስተዋወቂያዎችን ከፍ ለማድረግ አቅዷል፣ ከ90% በላይ የሚሆነው የጨዋታው የግብይት በጀት ለምስጋና እና የበዓል ሰሞን የተመደበው።
በ Sonic Superstars ሽያጭ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድር የሚችል ሌላው ምክንያት በታህሳስ 2024 የታቀደው የሶስተኛው የሶኒክ ፊልም መለቀቅ ነው። ኔንቲዶ ቀደም ሲል የሱፐር ማሪዮ ብሮስ ፊልም ስኬት ለሁሉም ነገር ሽያጭ እንዳሳደገው ተናግሯል። ሴጋ ከSonic Superstars ጋር ተመሳሳይ ውጤት እንደሚኖረው ተስፋ ያደርጋል።
ሴጋ የግብይት ጥረቱን እንደቀጠለ እና ለሶስተኛው ፊልም ለመልቀቅ ሲዘጋጅ፣ ኩባንያው ለሶኒክ ሱፐርስታርስ እድል ለመስጠት አድናቂዎችን የማሳመን ፈተና ገጥሞታል። እንደ የ IGN 7/10 ደረጃ ያሉ ቀደምት ግምገማዎች የጨዋታውን አንዳንድ ገጽታዎች ያመሰግናሉ ነገር ግን በሁለቱም ተስፋ ሰጪ እና አጠራጣሪ አዳዲስ ባህሪያት ምክንያት የተቀናጀ አቀባበሉን ያደምቃሉ።
ምንም እንኳን ትንሽ ብሩህ ጅምር ቢሆንም፣ የSonic ዘላቂ ተወዳጅነት እና የሴጋ የፍሬንችስ መዳረሻን ለማስፋት የሚያደርገው ቀጣይ ጥረት ለሶኒክ ሱፐርስታርስ የወደፊት ስኬት ብሩህ ተስፋን ያነሳሳል። Sonic በዝግጅቱ ላይ መነሳት እና በጨዋታው ውድድር አለም ክብሩን ማስመለስ ከቻለ ጊዜው ብቻ ነው የሚያውቀው።
በየጥ
ጥ፡ የሶኒክ ሱፐርስታርስስ ከተጠበቀው በላይ ደካማ ጅምር የሆነው ለምንድነው?
መልስ፡ እንደ ሴጋ አለቃ ሃሩኪ ሳቶሚ አባባል፣ እንደ ሱፐር ማሪዮ ብሮስ ዎንደር ያሉ ሌሎች ዋና ዋና የጨዋታ ልቀቶች ተጽእኖ በሶኒክ ሱፐርስታርስ ዝቅተኛ አፈጻጸም ውስጥ ትልቅ ሚና ተጫውቷል።
ጥ፡ Sonic Superstars የኒንቴንዶ ባልሆኑ መድረኮች ላይ ፍላጎት መፍጠር ተስኖታል?
መ: አዎ፣ Super Mario Bros. Wonder በኔንቲዶ ቀይር ባለቤቶች ተመራጭ ሆኖ ሳለ፣ Sonic Superstars በሌሎች የጨዋታ መድረኮች ላይ ፍላጎት ለመፍጠር ታግሏል።
ጥ፡ ከሶኒክ ሱፐርስታርስስ ትኩረት የሳቡት ሌሎች ጨዋታዎች የትኞቹ ናቸው?
መ: ልክ እንደ የማርቭል ስፓይደር-ሰው 2፣ የአሳሲን ክሬም ሚራጅ፣ ሳይበርፐንክ 2077 DLC Phantom Liberty፣ Starfield፣ EA Sports FC 24 እና Mortal Kombat 1 ያሉ ጨዋታዎች በተመሳሳይ ጊዜ የተለቀቁት፣ ከSonic Superstars ትኩረትን የሳቡት ሳይሆን አይቀርም።
ጥ፡ ሴጋ የሶኒክ ሱፐርስታርስ ሽያጭን ለማሳደግ እንዴት አቅዷል?
መ፡ ሴጋ በመጪው የበዓላት ሰሞን ማስተዋወቂያዎችን ለመጨመር አቅዷል፣ በህዳር እና ታህሣሥ ወራት ላይ በማተኮር፣ በታሪክ ለሶኒክ አይፒዎች ከፍተኛ ሽያጭ ያስገኛሉ።
ጥ፡ ሶስተኛው የሶኒክ ፊልም የሶኒክ ሱፐርስታርስ ሽያጭ ላይ ተጽእኖ ያሳድራል?
መ፡ ሴጋ የሶስተኛው የሶኒክ ፊልም ዲሴምበር 2024 መለቀቅ በSonic Superstars ሽያጭ ላይ አዎንታዊ ተጽእኖ እንደሚኖረው ተስፋ ያደርጋል፣ ይህም የሱፐር ማሪዮ ብሮስ ፊልም ስኬት ሁሉንም ነገር ማሪዮ እንዳሳደገው አይነት ነው።