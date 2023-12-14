በዬል መሠረት የፓሶ ሮብልስ ምርጥ ምግብ ቤቶች

በፓሶ ሮብልስ በወይን ፋብሪካዎቹ እና በአካባቢው ምግቦች የሚታወቀው በአካባቢው ነዋሪዎች እና ቱሪስቶች የሚወደዱ የተለያዩ የመመገቢያ አማራጮችን ይሰጣል። በዬል ግምገማዎች መሠረት በፓሶ ሮብልስ ውስጥ አንዳንድ ከፍተኛ ደረጃ የተሰጣቸው ምግብ ቤቶች እዚህ አሉ።
የሌበር ፒዛ፡ በ 5.0 እና 22 ግምገማዎች ደረጃ፣ የሌበር ፒዛ ከጣሊያን በጡብ መጋገሪያ ውስጥ ለሚበስል እንጨት-የተቃጠለ ፒሳዎቹ ጎልቶ ይታያል። ደንበኞቻቸው ስለ ሊጡ እርሾ ጣዕም እና አስደናቂ ሸካራነት ይደፍራሉ። ሬስቶራንቱ እንዲሁ ሊሞክሩት የሚገባ የፈጠራ እና ጣዕም ያላቸው ሰላጣዎችን፣ መክሰስ እና ፒሳዎችን ያቀርባል። በባለቤትነት እና በአገር ውስጥ ጥንዶች የሚተዳደረው ሌበር ፒዛ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ንጥረ ነገሮች በመጠቀም እና ልዩ አገልግሎት በመስጠት ይታወቃል።
Cépage በፓሪስ ቫሊ መንገድ እስቴት ወይን ፋብሪካ፡ በወይን ፋብሪካ የሚገኘው ይህ ሬስቶራንት ከ5.0 ግምገማዎች ጋር 7 ደረጃ አግኝቷል። ጎብኚዎች በአስደናቂው የወይኑ ቦታ እይታ እና ጣፋጭ ምግቦች ይማርካሉ. የዲያቢሎስ እንቁላል አፕቲዘር እንደ ልዩ እና ከዚህ ዓለም ውጭ ተገልጿል. እንደ ዳክዬ ኮንፊት የተጠበሰ አይብ ሳንድዊች እና የበግ ስጋ ቦልቦች በካሪ መረቅ ውስጥ ያሉ ምግቦችም በጣም የተመሰገኑ ናቸው። እንግዶች ምግባቸውን ከፓሪስ ሸለቆ ምርጫ ከምርጥ ወይን ጋር ማጣመር ይችላሉ።
የሶም ወጥ ቤት፡ በ 4.9 እና 453 ግምገማዎች፣ የሶም ኪችን ልዩ የመመገቢያ ተሞክሮ ያቀርባል። ምግብ ሰሪው በእንግዶች ፊት ለፊት ምግቦችን ያዘጋጃል, እያንዳንዱን እያብራራ እና ከዓለም ዙሪያ ካሉ ወይን ጋር በማጣመር. የጠበቀ ቅንብር እና ምክንያታዊ ዋጋዎች አንድ gourmet ሼፍ የግል ምግብ ማዘጋጀት እንደ እንዲሰማቸው ያደርጋል. እንግዶች በሼፍ ለምግብ እና ወይን ባላቸው ፍቅር እና እርካታ ይሰማቸዋል እናም ይገረማሉ።
ዚጊ፡ ዚጊ 4.8 ከ108 ግምገማዎች ጋር ደረጃ አግኝቷል። እንደ አቮካዶ እንቁላል ጥቅልሎች እና የ KCK ሰላጣ ያሉ ጣፋጭ የቪጋን አማራጮችን በማቅረብ ለቪጋኖችም ሆነ ላልሆኑ ሰዎች መሸሸጊያ ነው። ጎብኚዎች ወዳጃዊ አገልግሎቱን ያደንቃሉ እና ጥሩ ጣዕም ያላቸውን ንጥረ ነገሮች እና ጣዕም ለማግኘት በዚጊስ እንዲያቆሙ ይመክራሉ።
Sunrise Cafe: በ 4.7 እና 139 ግምገማዎች ደረጃ, Sunrise Cafe የቁርስ እና የምሳ አማራጮችን የሚያቀርብ የቤተሰብ ንብረት ነው. እንግዶች ፈጣን እና ወዳጃዊ አገልግሎትን እንዲሁም ጥሩ የምግብ እቃዎችን ምርጫን ይደሰቱ። እንደ ዴንቨር ኦሜሌት እና ክራብ ቤኔዲክት ያሉ ምግቦች ለጣዕማቸው እና ጥራታቸው ከፍተኛ ምስጋና ይቀበላሉ። ልጆች ያሏቸው ቤተሰቦችም የአቀባበል ሁኔታን ያደንቃሉ።
The Vreamery: ይህ የቪጋን መበላት ደረጃ አለው 4.7 ከ 113 ግምገማዎች ጋር። እንደ አመስጋኝ ቱርክ፣ ሰላማዊ ፒግልት እና ሩህሩህ ካፕሪስ ያሉ አማራጮችን ጨምሮ ጎብኚዎች በምግብ ምርጫው ተደንቀዋል። አይብዎቹ ለጣዕማቸው እና ለጥራት በጣም የሚመከሩ ናቸው። እንግዶች በግቢው ውስጥ ምግባቸውን ለመደሰት ወይም በውቅያኖስ ዳር ለሽርሽር ለመውሰድ መቻላቸውን ያደንቃሉ።
በፓሶ ሮብልስ ውስጥ ያሉት እነዚህ ምግብ ቤቶች ለሁሉም ሰው የሚደሰትበት ነገር እንዳለ በማረጋገጥ የተለያዩ የምግብ አሰራር ልምዶችን ያቀርባሉ። ለፒዛ፣ ለቪጋን ምግብ፣ ወይም ከጥሩ ወይን ጋር የተጣመረ የጎርሜት ምግብ፣ እነዚህ ተቋማት በእርግጠኝነት እርካታ ይሰጡዎታል።