አስደናቂ የጌሚኒድ ሜቶር ሻወር፡ ለሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የሚደረግ ሕክምና

ማጠቃለያ፡ የጌሚኒድ ሜትሮ ሻወር በአሁኑ ጊዜ የምሽት ሰማይን እያስደሰተ ነው፣ ይህም አስደናቂ የተኩስ ኮከቦች ማሳያ ነው። እንደሌሎች የሜትሮ ዝናባማ ዝናብ አልፎ አልፎ ብቻ ከሚከሰቱት በተለየ፣ ጂሚኒድስ በየዓመቱ ስለሚታዩ በጣም የሚጠበቅ ክስተት ያደርጋቸዋል። ይህ ጽሑፍ ታላቁን የፍጻሜ ውድድር እንዳያመልጥዎት በማረጋገጥ ይህንን የአጽናፈ ሰማይ ትዕይንት መቼ እና የት እንደሚመለከቱ አስፈላጊ መረጃን ይሰጣል።
ለሰለስቲያል ኤክስትራቫጋንዛ ይዘጋጁ
ብዙውን ጊዜ የሜትሮ ሻወር ሮክስታሮች ተብለው የሚጠሩት ጀሚኒድስ በአስደናቂ አፈፃፀማቸው ሰማያትን እያበሩ ነው። ከምስጢራዊው 3200 Phaeton የመነጨው እነዚህ ሜትሮዎች ለዓለማችን አስማትን ያመጣሉ ። ግን ይህን የጠፈር ማሳያ ለመመስከር የተሻለው ጊዜ መቼ ነው?
ለከፍተኛ አፈጻጸም የቀን መቁጠሪያዎን ምልክት ያድርጉበት
የጌሚኒድ ሜትሮ ሻወር ቀደም ብሎ የጀመረ ቢሆንም፣ ከፍተኛ አፈጻጸም በታኅሣሥ 13 ኛው ምሽት እስከ ታህሳስ 14 መጀመሪያ ድረስ ይከናወናል። ነገር ግን ትዕግስት እስከ ዲሴምበር 17 ድረስ ስለሚቀጥል ጥቂት ትዕግስት ብታሳልፉ እና ኮከብ የሚመስሉ ፈረሶችህን ከዳር ዳር እንድታቆም ይመከራል።
የጊዜ ሂደት ሁሉም ነገር ነው።
የእይታ ተሞክሮዎን ለማሻሻል፣ የሌሊቱን ጨለማ ሰዓቶች ይፈልጉ። በተለምዶ ይህ ከእኩለ ሌሊት በኋላ የሚከሰት እና እስከ ማለዳ ድረስ ይደርሳል. የጨረቃ መገኘት አንዳንድ ጊዜ የሜትሮዎችን ብሩህነት ሊሸፍን ስለሚችል የጨረቃ ቀን መቁጠሪያን ማማከርዎን ያረጋግጡ. በሐሳብ ደረጃ, አዲስ ጨረቃ ወይም ግማሽ ጨረቃ ጂሚኒዶች ብሩህ ብርሃናቸውን እንዲያበሩ ያስችላቸዋል.
ፍጹም ቦታ ማግኘት
ለተመቻቸ የእይታ ተሞክሮ የከተማዋን መብራቶች አምልጠው ከከተማ ግርግር እና ግርግር ርቆ ወደሚገኝ ቦታ ይሂዱ። ፓርኮች፣ የባህር ዳርቻዎች፣ ወይም በገጠር ውስጥ ያለ የጓደኛ አትክልት እንኳን ለዚህ የሰማይ ትዕይንት የፊት ረድፍ መቀመጫ ሊያቀርብ ይችላል።
የአለባበስ ኮድ: Cosmic Casual
ለዚህ ዝግጅት መደበኛ አለባበስ ማድረግ አያስፈልግም። በጣም ሞቃታማ ካፖርትዎን ይሸፍኑ እና ምቹ የሆነ ብርድ ልብስ፣ ትኩስ ቸኮሌት ቴርሞስ እና ምቹ ወንበር ይዘው ይምጡ። የበለጠ በተረጋጋህ መጠን፣ እራስህን ከላይ በሚታዩ ድንቆች ውስጥ ማጥለቅ ትችላለህ።
ቴሌስኮፕዎን ከኋላ ይተውት።
ከሌሎች የስነ ፈለክ ክስተቶች በተለየ የጌሚኒድ ሜትሮ ሻወር በአይን ሊደሰት ይችላል። የሚያማምሩ ቴሌስኮፖች ወይም ቢኖክዮላስ አያስፈልግም; በቀላሉ ዘና ይበሉ፣ ዓይኖችዎ እንዲንከራተቱ ያድርጉ እና የተኩስ ኮከቦችን ጥበብ ይቀበሉ። ትዕግስት ቁልፍ ነው ፣ ረዘም ላለ ጊዜ በተመለከቱ ቁጥር ፣ ብዙ ሜትሮዎችን የመለየት እድሉ ከፍ ያለ ነው።
ከዋክብት ስር ምኞቶችን ማድረግ
ተወርዋሪ ኮከብ ላይ ተመኝተህ ታውቃለህ? የጌሚኒድ ሜትሮ ሻወር በዚህ ጊዜ የማይሽረው ወግ ውስጥ ለመሳተፍ ጥሩ አጋጣሚ ነው። አጽናፈ ሰማይ መቼ እንደሚያዳምጥ ስለማያውቁ ምኞቶችዎን ለመፃፍ ማስታወሻ ደብተር ያስቀምጡ።
የአየር ሁኔታ እይታ፡ የጠራ ሰማይ ያስፈልጋል
ደመናዎች የሚቲዮርን የሚመለከቱ የፓርቲ አዳኞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ስለዚህ ከመውጣትዎ በፊት የአካባቢውን የአየር ሁኔታ ትንበያ ማረጋገጥዎን ያረጋግጡ። የጠራ ሰማይ ለዚህ የሰማይ አከባበር ላልተከለከለ እይታ አስፈላጊ ናቸው።
አስማትን ይያዙ
ለአስትሮፕቶግራፊ ፍላጎት ላላቸው ሰዎች የጌሚኒድ ሜትሮ ሻወር የሌሊት ሰማይን ውበት ለመያዝ አስደናቂ እድል ይሰጣል። ካሜራህን ያዝ፣ በጠንካራ ትሪፖድ ላይ አዘጋጀው፣ ተጋላጭነቱን ረዘም ላለ ጊዜ አስተካክል እና የተኩስ ኮከቦችን ግርማ ለመያዝ ጉዞ ጀምር።
ድንቁን ተቀበሉ
የጌሚኒድ ሜትሮ ሻወር ታላቅ ፍጻሜው ላይ ሲደርስ፣ ቆም ማለትን እና አስደናቂውን የተፈጥሮ ውበት ማድነቅዎን አይርሱ። በኮስሞስ ሰፊነት ለመደነቅ ትንሽ ጊዜ ይውሰዱ እና በምድር ላይ ካሉት አስደናቂ የሰማይ መነፅሮች አንዱን የመመስከር ልዩ እድልን ይመልከቱ።
በማጠቃለያው ፣ ለጌሚኒድ ሜትሮ ሻወር ታላቅ ውድድር እራስዎን ያዘጋጁ ። ከላይ ባሉት የጠፈር ድንቆች ደስ ይበላችሁ, ምክንያቱም እነሱ ከአጽናፈ ሰማይ የተሰጡ ስጦታዎች ናቸው, እና እርስዎ የሚፈጥሩት ትውስታዎች ዕድሜ ልክ ይሆናሉ.