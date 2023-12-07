Xiaomi Mall በሚመጣው ስማርት ተለባሽ ልቀት ላይ ከ “Genshin Impact” ጋር አስደሳች ትብብርን ያሾፍበታል

ማጠቃለያ፡ Xiaomi Mall በስማርት ተለባሽ ገፁ ላይ የቦታ ማስያዣ ክፍልን አስተዋውቋል፣ይህም ከታዋቂው “የጄንሺን ኢምፓክት” ጨዋታ ጋር በቅርቡ እንደሚደረግ ፍንጭ ይሰጣል። የተወሰኑ ዝርዝሮች ሳይገለጡ ቢቀሩም፣ የቴክኖሎጂ እና የጨዋታ አድናቂዎች በ Xiaomi በሚመጣው ስማርት ተለባሾች ውስጥ አስደሳች የቴክኖሎጂ እና የጨዋታ ውህደት ሊጠብቁ ይችላሉ።
የXiaomi Mall ስማርት ተለባሽ ገጽ በቅርቡ የቦታ ማስያዣ ክፍልን ይፋ አድርጓል፣ ይህም የቴክኖሎጂ አድናቂዎችን የማወቅ ጉጉት ፈጠረ። ገፁ በXiaomi እና በታዋቂው ጨዋታ "Genshin Impact" መካከል መጪ ትብብር መኖሩን ያሳያል፣ ይህም የቴክኖሎጂ እና የጨዋታ ድብልቅ ፈጠራ ነው።
በትብብሩ ዙሪያ ያሉ ዝርዝሮች በምስጢር የተሸፈኑ ቢሆኑም፣ የማስጀመሪያው ቀን ሲቃረብ ግምቱ እያደገ ነው። Xiaomi ከዚህ ቀደም የ Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact እትም አውጥቶ ከ "Genshin Impact" ጋር የተሳካ የሽርክና ታሪክ አለው።
የ Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition Xiaomi ለማበጀት ያለውን ቁርጠኝነት አሳይቷል። ከወርቃማ ባለ አራት ቅጠል ክሎቨር ጥለት ጋር ደማቅ ቀይ የቀለም መርሃ ግብር በመጫወት ይህ ልዩ ስሪት ከመደበኛው ሞዴል ጎልቶ ታይቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ያለው የጀርባ ቦርሳ አይነት የጆሮ ማዳመጫ መያዣ ለተጨማሪ ምቾት መግነጢሳዊ ማንጠልጠያ ንድፍ አሳይቷል።
በዋጋ አወጣጥ፣ የ Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition በ399 yuan ($56) ተጀመረ፣ ከመጀመሪያው Redmi AirDots 3 Pro በመጠኑ ከፍ ያለ፣ በ299 ዩዋን (~ $42) ዋጋው።
ከውበት ማሻሻያዎች በተጨማሪ፣ የተበጀው እትም ለጨዋታው አድናቂዎች አስደሳች ባህሪያትን አካቷል። በኬሊ ገፀ ባህሪ፣ ብጁ ብቅ-ባይ እነማዎች እና የ35ዲቢ ጫጫታ ቅነሳ የተጠቃሚውን ተሞክሮ ከፍ አድርጎታል። የጆሮ ማዳመጫው ሶስት አብሮገነብ ማይክሮፎኖች አሉት እና መደበኛ የግልጽነት ሁነታን እና የድምጽ ግልጽነት ሁነታን በመደገፍ በድምጽ ምርጫዎች ውስጥ ሁለገብነትን ያቀርባል።
የXiaomi Mall ቦታ ማስያዣ ክፍል ትብብሩን እያሾፈ ባለበት ወቅት አድናቂዎቹ እና የቴክኖሎጂ አድናቂዎች መጪው ስማርት ተለባሾች ስለሚያመጡት የቴክኖሎጂ እና የጨዋታ ውህደት ተጨማሪ መረጃን በጉጉት ይጠባበቃሉ።