Xiaomi HyperConnectን በማስተዋወቅ ላይ፡ በመሳሪያዎች መካከል ያለውን ግንኙነት ማሳደግ

Xiaomi አዲስ የተዋሃደ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን በቅርቡ ይፋ አድርጓል። ከዚህ ማስታወቂያ ጎን ለጎን Xiaomi እቅዱን በኖቬምበር 14 ላይ ለገንቢ ኮንፈረንስ አጋርቷል፣ የሶስተኛ ወገን ውህደትን በተመለከተ ተጨማሪ ዝርዝሮች ይገለጣሉ። ጉባኤው እየተቃረበ ሲመጣ Xiaomi HyperOS ሊያቀርባቸው የሚገቡ አንዳንድ ባህሪያትን ፍንጭ አሳይቷል።
በXiaomi HyperOS እምብርት ላይ HyperConnect አለ፣ ይህም በመሳሪያዎች ላይ እንከን የለሽ የእርስ በርስ ግንኙነት እንዲኖር ያስችላል። እንደ ክፍት የግንኙነት ማዕቀፍ ሆኖ የሚሰራ፣ HyperConnect የሶስተኛ ወገን አምራቾች የምርቶቻቸውን የመሣሪያ-አቋራጭ ችሎታዎች እንዲጠቀሙ እና እንዲያሳድጉ የተነደፈ ነው። አምስት ንኡስ ስርዓቶችን ያቀፈ ነው፡ የተከፋፈለ ንኡስ ስርዓት፣ ተሻጋሪ አገልግሎት ማዕቀፍ ንዑስ ስርዓት፣ ክሮስ-መጨረሻ የህዝብ አቅም ንዑስ ስርዓት፣ ክሮስ-መጨረሻ መተግበሪያ ማዕቀፍ ንዑስ ስርዓት እና ክሮስ-መጨረሻ የደህንነት ንዑስ ስርዓት።
HyperConnect ከHuawei's Super Device ጋር ተመሳሳይነት አለው፣ይህም የXiaomi አጽንዖት በተለያዩ መሳሪያዎች መካከል ምቹ የሆነ ግንኙነት ለመፍጠር የሚያስችል ስነ-ምህዳር ለመፍጠር ያለውን ትኩረት ያሳያል። ሃይፐርኦኤስ የተዋሃደ እና የተቀናጀ መድረክን ለማቅረብ ያለመ በመሆኑ ተጠቃሚዎች ከHuawe''s HarmonyOS ስነ-ምህዳር ጋር ተመሳሳይ ተሞክሮ ሊጠብቁ ይችላሉ።
ለዋና ተጠቃሚዎች፣ ዋናው መወሰድ ከHyperConnect ጋር ተኳዃኝ የሆኑ የሶስተኛ ወገን ምርቶች HyperOS ን በሚያሄዱ መሣሪያዎች ላይ ያለችግር ማስተዳደር ይችላሉ። ይህ ውህደት ከዚህ ቀደም ከ MIUI 13 ጋር የተዋወቀውን የተሻሻለውን የMi Magic Center ስሪት ያቀርባል። የXiaomi's significant IoT ስነ-ምህዳር በአለም ዙሪያ ስላለ፣ ይህ ባህሪ ውሎ አድሮ ወደ አለም አቀፍ ገበያዎች ቢደርስ ምንም አያስደንቅም።
Xiaomi HyperOS ን ወደ ዓለም አቀፍ ገበያዎች የማምጣት ፍላጎት እንዳለው ቢገልጽም፣ ሁሉም ባህሪያት፣ HyperConnectን ጨምሮ፣ ከዋናው ቻይና ውጭ ይገኙ እንደሆነ ግልጽ አይደለም። ቢሆንም፣ Xiaomi ተደራሽነቱን ለማስፋት ካለው ቁርጠኝነት እና በአይኦቲ ገበያ ውስጥ ያላቸውን ጠንካራ መገኘት ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ አለምአቀፍ ተመልካቾች የHyperConnect ጥቅማጥቅሞችን በቅርቡ ሊያገኙ ይችላሉ።
በየጥ:
ጥ፡ HyperConnect ምንድን ነው?
መ: HyperConnect በ Xiaomi HyperOS ኦፕሬቲንግ ሲስተም ውስጥ ያለ ክፍት የግንኙነት ማዕቀፍ ነው። ለሶስተኛ ወገን አምራቾች እንከን የለሽ የመሳሪያ-አቋራጭ ችሎታዎችን ያስችላል።
ጥ፡ HyperConnect ከ Huawei's Super Device ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
መ: HyperConnect ከHuawei's Super Device ጋር ተመሳሳይነት አለው፣ይህም Xiaomi በመሳሪያዎች መካከል ለስላሳ ግንኙነት እንዲኖር የሚያስችል ምህዳር ለመፍጠር የሚያደርገውን ጥረት ጎላ አድርጎ ያሳያል።
ጥ፡ ከHyperConnect ጋር የሚጣጣሙ የሶስተኛ ወገን ምርቶች HyperOS በሚያሄዱ መሣሪያዎች ላይ ሊሠሩ ይችላሉ?
መ: አዎ፣ ከHyperConnect ጋር የተዋሃዱ የሶስተኛ ወገን ምርቶች HyperOS በሚያሄዱ መሣሪያዎች ላይ ያለምንም እንከን ሊተዳደሩ ይችላሉ።
ጥ፡ HyperOS እና HyperConnect ከዋናው ቻይና ውጭ ይገኛሉ?
መ: Xiaomi HyperOS ን ወደ ዓለም አቀፍ ገበያዎች ለማምጣት ያለውን ፍላጎት ገልጿል, ምንም እንኳን ሁሉም ባህሪያት, HyperConnectን ጨምሮ, በአለም አቀፍ ደረጃ ይገኙ እንደሆነ ግልጽ ባይሆንም.