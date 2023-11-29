አዲስ Xiaomi 14 Ultra ወደ አብዮታዊ ካሜራ ዳሳሽ ባህሪ

ታዋቂው የቻይና የስማርትፎን አምራች የሆነው Xiaomi በተንቀሳቃሽ ስልክ ፎቶግራፍ ላይ በሚመጣው ባንዲራ መሳሪያው Xiaomi 14 Ultra እንደገና ለውጥ ሊያመጣ ነው። በታዋቂው የሊከር ዲጂታል ቻት ጣቢያ በቻይና የማህበራዊ ሚዲያ ዌቦ ላይ እንዳረጋገጠው ስማርት ስልኮቹ እንደ ብርሃን ሁኔታው ከ f/1.6 እስከ f/4 የሚደርስ ተለዋዋጭ የሆነ የካሜራ ዳሳሽ ይኖረዋል።
ይህ ፈጠራ ያለው የካሜራ ዳሳሽ ከ Xiaomi ቀዳሚ አቅርቦቶች ጉልህ የሆነ ጉዞን ያሳያል፣ እና የXiaomi 14 Ultra የፎቶግራፍ አቅምን እንደሚያሳድግ ይጠበቃል። መሣሪያው በአጠቃላይ አራት የኋላ ካሜራዎች ይገጠማሉ, እያንዳንዳቸው አስደናቂ 50 ሜፒ ጥራት አላቸው. ነገር ግን፣ ተጠቃሚዎች በተለያዩ የብርሃን ሁኔታዎች ውስጥ አስደናቂ ፎቶዎችን እንዲያነሱ የሚያስችለው ቀዳሚው መነፅር ነው።
ከቀድሞው Xiaomi 13 Ultra ጋር ሲነፃፀር በሁለት ቋሚ ክፍተቶች መካከል መቀያየር የሚችለው የXiaomi 14 Ultra ማስተካከል የሚችል ቀዳዳ ሙሉ ለሙሉ አዲስ የፎቶግራፍ እድሎችን ይከፍታል። ይህ እድገት መሳሪያውን በቅርብ ከታወጀው Xiaomi 14 Pro ጋር ተመሳሳይ የሆነ የመክፈቻ ክልል ያቀርባል.
ከሰሞኑ ካሜራ በተጨማሪ ‹Xiaomi 14 Ultra› እየሞከረ ባለው ፕሮቶታይፕ ላይ እንደሚታየው Xiaomi 13 Ultra የመስታወት የኋላ ፓነልን እንደሚጫወት ይጠቁማሉ። ሆኖም ኩባንያው ከXiaomi XNUMX Ultra ጋር ካደረጉት ጋር ተመሳሳይነት ባለው የፋክስ ሌዘር ጀርባ ያለውን ልዩነት ለማቅረብ ሊያስብበት እንደሚችል ልብ ሊባል ይገባል።
የስማርት ስልኩን ስክሪን፣ RAM እና የውስጥ ማከማቻ አወቃቀሮችን በተመለከተ ዝርዝር መረጃ ባይገለጽም Xiaomi 14 Ultra በአዲሱ የ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset ተጎናጽፎ በአዲሱ የ Xiaomi ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሃይፐርኦኤስ ላይ እንደሚሰራ ተረጋግጧል። በአለምአቀፍ ደረጃ መገኘቱን በተመለከተ Xiaomi ከዚህ ቀደም ባንዲራዎች ሞዴሎችን እንዳደረጉት ከቻይና ውጭ በከፍተኛ ደረጃ መሳሪያውን ለመልቀቅ ይመርጥ አይመርጥ እርግጠኛ አይደለም.
እጅግ በጣም ጥሩ በሆነው የካሜራ ቴክኖሎጂ እና በኃይለኛ የውስጥ አካላት፣ Xiaomi 14 Ultra የስማርትፎን ፎቶግራፍ ድንበሮችን እንደገና እንደሚያስተካክል ቃል ገብቷል ፣ ይህም በኢንዱስትሪው ውስጥ ላሉት ዋና መሳሪያዎች አዲስ መመዘኛን ያዘጋጃል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
በ Xiaomi 14 Ultra ውስጥ ያለው የዋናው ካሜራ ዳሳሽ ክፍተት ምን ያህል ነው?
በ Xiaomi 14 Ultra ውስጥ ያለው ዋናው የካሜራ ዳሳሽ እንደ ብርሃን ሁኔታው ከ f/1.6 እስከ f/4 የሚደርስ ተለዋዋጭ ክፍተት አለው።
Xiaomi 14 Ultra ስንት የኋላ ካሜራዎች አሉት?
Xiaomi 14 Ultra በአጠቃላይ አራት የኋላ ካሜራዎች የተገጠመለት ሲሆን እያንዳንዳቸው 50 ሜፒ ጥራት አለው.
Xiaomi 14 Ultra የመስታወት ወይም የውሸት ቆዳ ይመለሳል?
የፕሮቶታይፕ ሞዴሎች ‹Xiaomi 14 Ultra› የመስታወት የኋላ ፓነል እንደሚኖረው ይጠቁማሉ፣ ነገር ግን Xiaomi ከቀድሞው ጋር ተመሳሳይ የሆነ የውሸት ቆዳ ያለው ጀርባ ያለው ልዩነት ሊያቀርብ ይችላል።
የ Xiaomi 14 Ultra ኃይልን የሚያመጣው የትኛው ቺፕሴት ነው?
Xiaomi 14 Ultra በ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ቺፕሴት የሚሰራ ይሆናል።
Xiaomi 14 Ultra በየትኛው ስርዓተ ክወና ላይ ይሰራል?
Xiaomi 14 Ultra በ Xiaomi አዲስ በታወጀው ኦፐሬቲንግ ሲስተም ሃይፐርኦኤስ ላይ ይሰራል።