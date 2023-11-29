Xiaomi አራት ባለ 50 ሜፒ ካሜራዎችን እና ተለዋዋጭ ቀዳዳ ለመጪው 14 Ultra ስማርትፎን ያሾፍበታል

Xiaomi በቅርቡ 14 እና 14 ፕሮ ስማርት ስልኮቹን ለገበያ በማውጣት ሸማቾቹን በሶስት ባለ 50 ሜፒ ካሜራ አስደንቋል። ይሁን እንጂ የቴክኖሎጂው ግዙፉ ለመጨረሻ ጊዜ ምርጡን ያስቀመጠ ይመስላል. አዲስ ዘገባ እንደሚያመለክተው Xiaomi 14 Ultra ስማርትፎን ለማስተዋወቅ እያቀደ ነው, ይህም ሶስት ሳይሆን አስደናቂ አራት 50 ሜፒ ካሜራዎችን ያሳያል.
የXiaomi 14 Ultraን በትክክል ከአቻዎቹ የሚለየው ተለዋዋጭ ቀዳዳ ማስተዋወቅ ነው። ምንም እንኳን ይህ ለ Xiaomi መሰረታዊ ፅንሰ-ሀሳብ ላይሆን ይችላል ፣ 14 እና 14 Pro ቀድሞውኑ በf/1.4 እና f/4.0 መካከል መቀያየር የሚችል ባለ ሁለት ደረጃ ሌንሶችን ስለሚያቀርቡ ፣ Ultra የበለጠ አንድ እርምጃ ይወስዳል። በዋና ዳሳሹ ላይ ካለው ፈጣን f/1.6 እስከ f/4.0 ተለዋዋጭ ክፍተት ያለው፣ Xiaomi 14 Ultra የተሻሻለ ዝቅተኛ-ብርሃን ፎቶግራፍ እና የተሻለ የመስክ ጥልቀት ለማቅረብ ቃል ገብቷል።
ከቀደምቶቹ ጋር ሲነጻጸር እንደ Xiaomi 13 Ultra f/1.9 aperture ያለው፣ የሚወራው Sony LYT-900 ሴንሰር እና በ Xiaomi 14 Ultra ላይ ካለው ተለዋዋጭ ቀዳዳ ጋር ተዳምሮ የስማርትፎን የካሜራ አቅምን ወደ አዲስ ከፍታ ያሳድጋል ተብሎ ይጠበቃል። በተጨማሪም Xiaomi በቪዲዮ ቀረጻ ወቅት ሌንሱን ለማስተካከል የሚያስችል ልዩ ባህሪ አስተዋውቋል ፣ ይህም ወደ ዳሳሹ በሚደርሰው የብርሃን መጠን ላይ የተመሠረተ ነው። ይህ ፈጠራ ለተጠቃሚዎች የበለጠ ተለዋዋጭነት ይሰጣል እና አዲስ የፈጠራ እድሎችን ይከፍታል።
የፎቶግራፍ አድናቂዎች እና የይዘት ፈጣሪዎች ‹Xiaomi 14 Ultra›ን በጉጉት ጠብቀውታል፣ ምክንያቱም በስማርትፎን ፎቶግራፍ ላይ የሚቻለውን እንደገና ለመወሰን ቃል ስለሚገባ። በአራት ባለ 50 ሜፒ ካሜራዎች እና እጅግ አስደናቂ በሆነው ተለዋዋጭ የመክፈቻ ቴክኖሎጂ፣ Xiaomi ተጠቃሚዎችን በልዩ የምስል ጥራት እና ሁለገብነት ለመማረክ ተዘጋጅቷል።
በየጥ:
ጥ: Xiaomi 50 Ultra ስንት 14 ሜፒ ካሜራ ይኖረዋል?
መ: Xiaomi 14 Ultra አራት ባለ 50 ሜፒ ካሜራዎችን ያቀርባል።
ጥ፡ የ Xiaomi 14 Ultra ካሜራ ስርዓት ዋናው ድምቀት ምንድነው?
መ: Xiaomi 14 Ultra ተለዋዋጭ ክፍተትን ያስተዋውቃል, ተጠቃሚዎች የሌንስ ቀዳዳውን ከ f/1.6 ወደ f/4.0 ለተሻሻለ ዝቅተኛ ብርሃን አፈጻጸም እና የመስክ ጥልቀት እንዲያስተካክሉ ያስችላቸዋል።
ጥ: Xiaomi 14 Ultra ከቀደምቶቹ ጋር ሲወዳደር የተሻለ የካሜራ ችሎታ ይኖረዋል?
መ: አዎ ፣ ወሬዎች እንደሚጠቁሙት የ Xiaomi 14 Ultra የካሜራ አቅም ከቀደምቶቹ የበለጠ እንደሚሆን ይጠቁማሉ ፣ በተወራው የ Sony LYT-900 ዳሳሽ ማካተት እና ተለዋዋጭ የመክፈቻ ቴክኖሎጂን በማስተዋወቅ።