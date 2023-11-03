አዲስ ኃይለኛ የ Xiaomi 14 ሰልፍ ተጀመረ፣ የማይታመን ዘላቂነት ያሳያል

ቀዳሚው የቻይና የቴክኖሎጂ ኩባንያ Xiaomi የ Xiaomi 14 አሰላለፍ ሲጀምር በጣም ኃይለኛ መግለጫዎቹን በቅርቡ ይፋ አድርጓል። ይህ ሰልፍ Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro እና የታይታኒየም ቅይጥ ፍሬም ያለው ልዩ እትም ሞዴል ያካትታል. የስልኩን ጥንካሬ የሚያጎላ ቪዲዮ በማህበራዊ ድህረ ገጽ ላይ መውጣቱ ሁሉንም ሰው አስገርሟል።
እነዚህ አዳዲስ መሳሪያዎች በቻይና ውስጥ ቢገቡም, በቅርብ ጊዜ ውስጥ የሕንድ ገበያ አካል ይሆናሉ. በ99% ኤሮስፔስ ደረጃ ቲታኒየም የተሰራው ልዩ እትም ሞዴል ዋጋው 6,499 ዩዋን ሲሆን ይህም በግምት 75,000 ሩፒ በህንድ ምንዛሪ ነው። በሌላ በኩል, መደበኛው Xiaomi 14 Pro ሞዴል በ 5,999 yuan (በ 70,000 ሬልፔኖች አካባቢ) ዋጋ አለው.
የXiaomi 14 Pro ልዩ እትም መሳሪያ ከፊት በኩል ከድራጎን ክሪስታል መስታወት ጋር የተገነባ እና የ120Hz የማደስ ፍጥነት 2K ማሳያ ከከፍተኛ የ3000nits ብሩህነት ጋር አብሮ የተሰራ ነው። በ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ፕሮሰሰር የተጎላበተ ይህ ስልክ በጀርባው ላይ ባለ 50ሜፒ ባለሶስት ካሜራ እና ለራስ ፎቶዎች እና የቪዲዮ ጥሪዎች 32ሜፒ ካሜራ አለው። በXiaomi HyperOS ላይ ይሰራል እና የኢንፍራ ዳሳሽ፣ Dolby Atmos ድጋፍ እና 4880mAh የባትሪ አቅምን ያካትታል። ለ 120 ዋ ሽቦ እና 50 ዋ ገመድ አልባ ባትሪ መሙላት ድጋፍ ይህ መሳሪያ ምቾት እና ቅልጥፍናን ያጣምራል።
ቪዲዮው የአዲሱን ስልክ ልዩ ጥንካሬ ያሳያል ሲል Xiaomi በስክሪኑ ላይ ጥቅም ላይ የዋለው መስታወት በገበያ ላይ ካሉት ስልኮች ሁሉ የበለጠ ጠንካራ ነው ብሏል። በቪዲዮው ላይ አንድ ወጣት Xiaomi 14 Proን እንደ መዶሻ ሲጠቀም በምስማር ሲመታ ይታያል። ይህ የXiaomi's Dragon Crystal Glass አስደናቂ ጥንካሬን ያሳያል።
በየጥ:
1. የ Xiaomi 14 መስመር ልዩ እትም ሞዴል ከምን የተሠራ ነው?
የ ‹Xiaomi 14 lineup› ልዩ እትም ሞዴል ከቲታኒየም ቅይጥ ክፈፍ ጋር የተሠራ ነው ፣ ይህም ልዩ ጥንካሬን ያረጋግጣል።
2. የልዩ እትም ሞዴል ዋጋ ስንት ነው?
የልዩ እትም ሞዴል ዋጋው 6,499 ዩዋን ሲሆን ይህም በግምት 75,000 ሩፒ በህንድ ምንዛሪ ነው።
3. የ Xiaomi 14 Pro ቁልፍ ባህሪያት ምንድን ናቸው?
የXiaomi 14 Pro የ120Hz የማደስ ፍጥነት 2K ማሳያ፣ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ፕሮሰሰር፣ 50ሜፒ ባለሶስት ካሜራ ቅንብር፣ 32ሜፒ የፊት ካሜራ እና ለ120W ባለገመድ እና 50W ገመድ አልባ ባትሪ መሙላትን ይደግፋል።