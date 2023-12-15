አዲስ ወሬ ማይክሮሶፍት ከተጠበቀው ጊዜ በፊት ቀጣይ-ጄን Xboxን እንዲያስጀምር ይጠቁማል

ማይክሮሶፍት ከተጠበቀው በላይ የቀጣዩን ትውልድ Xbox ለመጀመር እየተዘጋጀ መሆኑን የሚጠቁም የቅርብ ጊዜ ወሬ አለ። ይህ አሉባልታ በጥንቃቄ መወሰድ ያለበት ቢሆንም፣ ቀደም ሲል ስለ ኩባንያው እቅድ ግምቶች አንዳንድ ተአማኒነትን ይጨምራል።
ወሬው የመነጨው ባለፈው ጊዜ ስለ PlayStation እና ስለ PS5 ዕቅዶቹ ትክክለኛ የይገባኛል ጥያቄዎችን በማቅረብ የሚታወቀው ታማኝ የውሂብ ፈላጊ በሆነው 'Kepler' ከተሰራ ትዊቶች ነው። ኬፕለር በትዊተር ገፁ ላይ 'Xbox-next' - የማይክሮሶፍት ቀጣይ ኮንሶል - ከ 2027 በፊት ሊጀመር እንደሚችል ፍንጭ ሰጥቷል።
ይህን አሉባልታ ለመጨመር ታዋቂው ጋዜጠኛ ጄፍ ግሩብ በቅርቡ በተለቀቀው ፖድካስት ስለ አዲስ የXbox ኮንሶል ተወያይቷል። በ2026 Xbox "ቀጣይ" ሊለቀቅ እንደሚችል በመጥቀስ አንዳንድ የኬፕለርን ያለፈውን የይገባኛል ጥያቄ አረጋግጧል።
ይህ ወሬ እውነት ከሆነ፣ ቀደም ሲል የተወራው ለ Xbox Series X መታደስ ከአሁን በኋላ በስራ ላይ ላይሆን እንደሚችል ይጠቁማል። ይልቁንስ ማይክሮሶፍት በ2026 አካባቢ የበለጠ ኃይለኛ ስርዓት ለመክፈት አቅዶ ሊሆን ይችላል።ይህ ሙሉ ለሙሉ የተሟላ ቀጣይ-ጂን ኮንሶል እንደ Xbox Series X|S ወይም ተጨማሪ ማሻሻያ እንደሚሆን እርግጠኛ ባይሆንም ማይክሮሶፍት ከዚህ ቀደም ጠቅሷል። ተከታታይ X እንደ “መካከለኛ-ጄን ኮንሶል”።
በእርግጥ እነዚህ ሁሉ መረጃዎች በዚህ ነጥብ ላይ አሁንም ግምታዊ መሆናቸውን ማስታወስ ጠቃሚ ነው. የማይክሮሶፍት ተጨባጭ እቅድ ሳይሆን አድናቂዎች እንዲያስቡበት የሚስብ ወሬ ነው። ቢሆንም፣ የሚቀጥለው የ Xbox ትውልድ ከተጠበቀው በላይ ቶሎ ሊደርስ የሚችልበትን አስገራሚ እድል ከፍ ያደርገዋል።
በዚህ አሉባልታ ላይ ምን አስተያየት አለዎት? በ2026 አዲስ የ Xbox ኮንሶል ማየት እንደምንችል ታምናለህ? ከታች ባሉት አስተያየቶች ውስጥ አስተያየትዎን ያካፍሉ.