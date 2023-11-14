በኖቬምበር 2023 ወደ Xbox Game Pass አስደሳች አዲስ ተጨማሪዎች

ማይክሮሶፍት በቅርቡ በኖቬምበር 2023 Xbox Game Passን የሚቀላቀሉትን የቅርብ ጊዜ ጨዋታዎችን ይፋ አድርጓል፣ ይህም ለተመዝጋቢዎች አስደሳች ወር እንደሚመጣ ቃል ገብቷል። ዝርዝሩ የተለያዩ ዘውጎችን እና የአጨዋወት ዘይቤዎችን ያካተተ ቢሆንም፣ ሁሉም ሰው የሚደሰትበት ነገር አለ።
አዲሶቹን ተጨማሪዎች ማስጀመር ኮራል ደሴት፣ ደስ የሚል የእርሻ ሲም ጨዋታ በደረጃ ጨዋታዎች የተሰራ። በነቃ ደሴት ላይ ተጫዋቾቹ መሬቱን ሲያለሙ፣ እንስሳትን ሲንከባከቡ እና ከተለያዩ የከተማ ነዋሪዎች ጋር ግንኙነት ሲፈጥሩ የኋላ ኋላ የአኗኗር ዘይቤን መቀበል ይችላሉ። በራስዎ ፍጥነት በሚኖሩ በሚያስደንቅ ደሴት ውስጥ እራስዎን ያስገቡ እና የሚጠብቀዎትን አስማት ያግኙ።
በኖቬምበር 17፣ Persona 5 Tactica በጨዋታ ማለፊያ ላይ ታላቅ መግቢያውን ያደርጋል። ይህ የታዋቂው የፐርሶና 5 ተከታታይ ስልታዊ ስፒኖፍ በተወዳጅ ፍራንቻይዝ ላይ አዲስ ነገር ያቀርባል። ወደ ስልታዊ ጦርነቶች ዘልለው ይግቡ እና ጠንካራ ጠላቶችን ለማሸነፍ የቡድንዎን ልዩ ችሎታዎች ይልቀቁ።
በአስቸጋሪው የአራኪስ በረሃ ፕላኔት በዱኔ፡ ስፓይስ ዋርስ ለሚደረገው አስደናቂ ጉዞ እራስዎን ያዘጋጁ። በሺሮ ጨዋታዎች የተገነባ እና በFuncom የታተመው ይህ 4X የእውነተኛ ጊዜ ስትራቴጂ ጨዋታ ተጫዋቾችን ወደ ፍራንክ ኸርበርት የዱኔ ዩኒቨርስ ያጓጉዛል። ቡድንዎን ይምሩ፣ ለመቆጣጠር ይዋጉ እና ተንኮለኛውን አሸዋ ያሸንፉ።
የመጨረሻው ግን ቢያንስ ሮለርድሮም፣ ስኬቲንግ እና የተኩስ መካኒኮችን አጣምሮ የሚያስደስት የሶስተኛ ሰው ድርጊት ተኳሽ ነው። ከኦሊኦሊ ተከታታዮች በስተጀርባ ያለው ታዋቂው የብሪቲሽ ጨዋታ ገንቢ በሆነው Roll7 የተሰራው ሮለርድሮም በሚያስደንቅ እይታዎች፣ መሳጭ የድምጽ ትራክ እና በሚማርክ የታሪክ መስመር የተደገፈ ልዩ የጨዋታ ተሞክሮ ያቀርባል።
በእነዚህ አስደሳች አዳዲስ ተጨማሪዎች፣ ህዳር ለXbox Game Pass ተመዝጋቢዎች የማይታመን ወር ሆኖ እየቀረጸ ነው። የግብርና ሲም ደጋፊ ከሆንክ ታክቲካል ጦርነቶች፣ ስልታዊ ድሎች ወይም ከፍተኛ-ኦክታኔ ድርጊት፣ የተለያየ አሰላለፍ ለእያንዳንዱ አይነት ተጫዋች የሚያቀርበው ነገር አለው።
በየጥ
1. በ Xbox Game Pass ላይ አዲሶቹን ጨዋታዎች እንዴት ማግኘት እችላለሁ?
የXbox Game Pass ተመዝጋቢዎች በ Xbox መሥሪያቸው፣ ፒሲ ወይም የክላውድ ጌም ባህሪን በመጠቀም ወደ Game Pass ክፍል በማሰስ አዲሶቹን ጨዋታዎች በቀላሉ ማግኘት ይችላሉ።
2. እነዚህ ጨዋታዎች በጨዋታ ማለፊያ ላይ ላልተወሰነ ጊዜ ይገኛሉ?
ወደ Xbox Game Pass የተጨመሩት ጨዋታዎች የሚሽከረከር ቤተ-መጽሐፍት አካል ናቸው፣ ይህ ማለት ለተወሰነ ጊዜ ሊገኙ ይችላሉ። ሆኖም ተመዝጋቢዎች በጨዋታ ማለፊያ ካታሎግ ውስጥ እስካሉ ድረስ ሊደሰቱባቸው ይችላሉ።
3. እነዚህን ጨዋታዎች በሁለቱም Xbox consoles እና PC ላይ መጫወት እችላለሁን?
አዎ፣ በዚህ ጽሑፍ ውስጥ የተጠቀሱት ሁሉም አዲስ የተጨመሩ ጨዋታዎች በ Xbox ኮንሶሎች፣ ፒሲ ላይ ለመጫወት ይገኛሉ፣ እና አንዳንዶች በጉዞ ላይ ለሚገኝ ጨዋታ Cloud Gamingን ሊደግፉ ይችላሉ።
4. ለXbox Game Pass ተመዝጋቢዎች ቅናሾች ወይም ጥቅማጥቅሞች አሉ?
የXbox Game Pass ተመዝጋቢዎች በጨዋታዎች ግዢ እና ተጨማሪ ይዘት ላይ ብዙ ጊዜ ቅናሾችን ይቀበላሉ። በተጨማሪም የGame Pass Ultimate ተመዝጋቢዎች እንደ ነፃ የውስጠ-ጨዋታ ዕቃዎች እና ልዩ የማሳያ መዳረሻ ባሉ ተጨማሪ ጥቅማጥቅሞች መደሰት ይችላሉ።
5. ስለ Xbox Game Pass ተጨማሪ መረጃ የት ማግኘት እችላለሁ?
ስለ Xbox Game Pass እና አቅርቦቶቹ ለበለጠ መረጃ፣የኦፊሴላዊውን የXbox ድህረ ገጽ መጎብኘት ትችላለህ [አገናኝ፡ xbox.com]።
ምንጮች:
- ኦሪጅናል ጽሑፍ፡ [አገናኙን ያክሉ፡ ign.com]
- የ Xbox ኦፊሴላዊ ድር ጣቢያ: [አገናኙን ያክሉ: xbox.com]