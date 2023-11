የማሽን ጨዋታዎች ከሁለተኛ ስቱዲዮ ጋር ይስፋፋሉ እና Xbox Exclusive Indiana Jones Gameን ያረጋግጣል

By

እ.ኤ.አ. በ2009 የተመሰረተው እና በዜኒማክስ ሚዲያ የተገኘው ታዋቂው የጨዋታ ልማት ስቱዲዮ የማሽን ጨዋታዎች በማስፋፋት ጥረቶቹ ላይ ጉልህ እመርታ እያሳየ ነው። በኡፕሳላ፣ ስዊድን ዋና መሥሪያ ቤት ያለው፣ ስቱዲዮው በዎልፍንስታይን ፍራንቻይዝ እና በቅርብ ጊዜ በተከሰተው የኩዌክ አስተማሪዎች ላይ ባለው ልዩ ሥራ ይታወቃል። ሆኖም፣ የማሽን ጌምስ አሁን እይታውን በአዲስ አድማስ ላይ አዘጋጅቷል።

በቅርቡ ለኖርዲክ ሶኬት ጋሜሬአክተር በሰጠው መግለጫ የማሽን ጌምስ በሱድስቫል፣ ስዊድን የሳተላይት ቢሮ እየከፈተ መሆኑን አረጋግጧል። ማስፋፊያው ስቱዲዮ በኡፕሳላ ውስጥ ወደሚገኘው ዋና ጽሕፈት ቤት የመዛወር ዕድል ላይኖራቸው በሰሜናዊው ክልል ውስጥ ያሉ ጎበዝ ገንቢዎች ገንዳ ውስጥ እንዲገባ ያስችለዋል። ጉስታፍሰን የስቱዲዮውን እድገት እና የወደፊት ፕሮጀክቶችን ለመደገፍ አዳዲስ ተሰጥኦዎችን መቅጠር አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል።

የሱንድስቫል ጽህፈት ቤት ትክክለኛ የጭንቅላት ቆጠራ ሳይገለጽ ቢቆይም፣ በ2025 ሙሉ በሙሉ ሰራተኞቻችን እንደሚኖሩት ይጠበቃል። ይህ ማስፋፊያ የሚመጣው የማሽን ጌምስ በአሁኑ ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ በሚጠበቀው የኢንዲያና ጆንስ ጨዋታ ላይ እየሰራ በመሆኑ በተገቢው ጊዜ ይመጣል። የአሳታፊ ትረካዎችን እና መሳጭ አጨዋወትን በመስራት የስቱዲዮው ዕውቀት በዚህ በመጪው ርዕስ ላይ ብሩህ እንደሚሆን ይጠበቃል።

በተጨማሪም የማሽን ጌምስ በቅርብ ጊዜ በማይክሮሶፍት የዜኒማክስ ሚዲያ አካል የሆነው ግዥ ስቱዲዮውን እንደ Xbox ብቸኛ ገንቢ አድርጎታል። ከማይክሮሶፍት ጋር ያለው ትብብር በእውነቱ አስደናቂ የሆነ የጨዋታ ልምድን ለማቅረብ የማሽን ጨዋታዎችን አስፈላጊ ግብዓቶችን እንደሚያቀርብ ጥርጥር የለውም።

ስቱዲዮው እየሰፋ ሲሄድ የሰው ሃይሉን አደረጃጀት በተመለከተ ጥያቄዎች ይነሳሉ. የማሽን ጨዋታዎች ተጨማሪ ተሰጥኦውን ለአንድ ፕሮጀክት ይመድባሉ ወይንስ በአንድ ጊዜ በርካታ ጨዋታዎችን ያሳድዳሉ? ግምቶች በአድናቂዎች መካከል ተንሰራፍተዋል፣ ይህም Wolfenstein 3 የመልቀቂያ ግንባታ ደስታን ተስፋ በማድረግ።

የማሽን ጌምስ ማስፋፊያ እና ፖርትፎሊዮውን ለማባዛት ቁርጠኝነት የስቱዲዮ ድንበሮችን ለመግፋት እና የላቀ የጨዋታ ልምዶችን ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። በሁለተኛው ስቱዲዮ እና በመጪው የኢንዲያና ጆንስ ጨዋታ ምስረታ ፣ መጪው ጊዜ በዓለም ዙሪያ ለማሽን ጨዋታዎች እና የጨዋታ አድናቂዎች ተስፋ ሰጭ ይመስላል።

በየጥ

1. MachineGames ምን ጨዋታዎችን አዘጋጅቷል?

የማሽን ጨዋታዎች እንደ Wolfenstein: The New Order፣ New Colossus እና Youngblood ያሉ ርዕሶችን ጨምሮ በ Wolfenstein franchise ላይ በሚሰራው ስራ ታዋቂ ነው። ስቱዲዮው ለQuake remasters አስተዋፅኦ አድርጓል።

2. የማሽን ጨዋታዎች ከሁለተኛ ስቱዲዮ ጋር የት እየሰፋ ነው?

MachineGames በኡፕሳላ ከሚገኘው ዋና መሥሪያ ቤቱ በተጨማሪ በሱንድስቫል፣ ስዊድን የሳተላይት ቢሮ እየከፈተ ነው። ሁለተኛው ስቱዲዮ እ.ኤ.አ. በ 2025 ሙሉ በሙሉ ይሞላል ተብሎ ይጠበቃል ።

3. የማሽን ጨዋታዎች ቀጣይ ፕሮጀክት ምንድነው?

MachineGames በአሁኑ ጊዜ በኢንዲያና ጆንስ ጨዋታ ላይ እየሰራ ነው፣ እሱም እንደ Xbox ልዩ የተረጋገጠው። በዚህ በጣም በሚጠበቀው ርዕስ ዙሪያ ደስታ እየገነባ ነው።

ምንጮች:

- [MachineGames የሳተላይት ቢሮ በ Sundsvall ሲከፍት](https://www.gamereactor.eu/machinegames-expanding-with-new-studio-in-sundsvall/)

– [የማይክሮሶፍት እና የኤፍቲሲ ችሎት የማሽን ጨዋታዎችን የኢንዲያና ጆንስ ጨዋታን እንደ Xbox ብቸኛነት አረጋግጧል](https://www.gamesradar.com/machinegames-work-on-indiana-jones-game-confirmed-as-xbox-exclusive/)