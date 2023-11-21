የኤሎን ማስክ የማህበራዊ ሚዲያ ኩባንያ በናዚ ይዘት ክስ ላይ ክስ አቀረበ

የኤሎን ማስክ የማህበራዊ ሚዲያ ኩባንያ X በሜዲያ ጉዳዮች ፎር አሜሪካ እና በአንድ የስራ ባልደረቦቹ ላይ ክስ አቅርቧል ፣ የታተመ የምርመራ ዘገባ የናዚ ይዘት ከትላልቅ ኮርፖሬሽኖች ማስታወቂያዎች ጎን ለጎን በኤክስ መተግበሪያ ላይ ይሰራል ሲል በውሸት ተናግሯል ። ክሱ ያልተገለጸ ኪሳራ እና የሚዲያ ጉዳዮች ጽሑፉን እንዲያነሱት ትዕዛዝ ይፈልጋል።
ክሱ የቴክሳስ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ኬን ፓክስተን በመገናኛ ብዙሃን ጉዳዮች ላይ የማጭበርበር ድርጊት መፈጸሙን ካወጀ በኋላ ነው። ህዝቡ በአክራሪ የግራ ክንፍ ድርጅቶች እንዳይታለል ጉዳዩን በቅርበት እየመረመሩት መሆኑን ፓክስተን ገልጿል።
የሚዙሪ ጠቅላይ አቃቤ ህግ አንድሪው ቤይሊ በጉዳዩ ላይ ፍላጎት እንዳለውም ገልጿል። በፎርት ዎርዝ፣ ቴክሳስ በሚገኘው የፌደራል ፍርድ ቤት የቀረበው ክስ፣ የሚዲያ ጉዳዮች የ X መተግበሪያ መግለጫ አሳሳች ነው ምክንያቱም የተለመዱ ተጠቃሚዎች የሚያዩትን በትክክል ስለማያንፀባርቅ ነው።
X ሚዲያ ጉዳይ ሆን ብሎ የ X የማስታወቂያ ሽያጮችን ለመጉዳት የማስታወቂያ አስነጋሪዎች ልጥፎችን ከጽንፈኛ ይዘት ጎን የሚያሳዩ ምስሎችን ጎን ለጎን ሰርቷል ይላል። ሆኖም የሚዲያ ጉዳዮች ፕሬዝዳንት አንጀሎ ካሩሶን ክሱን ከሪፖርቱ ጀርባ ድህረ ገጹ እንደቆመ በመግለጽ የ X ተቺዎችን ዝም ለማሰኘት የተደረገ የማይረባ ሙከራ ሲሉ ውድቅ አድርገውታል።
ክሱ ማስክን፣ የ X ተቺዎችን እና የኩባንያው ከአስተዋዋቂዎች ጋር ያለውን ችግር የሚጨምር ግጭት ያሳያል። ባለፈው ሳምንት ማስክ ፀረ ሴማዊ ነው የተባለውን የሴራ ፅንሰ ሀሳብ በ X ላይ አወዛጋቢ አስተያየቶችን ሰጥቷል። የሚዲያ ጉዳዮች ዘገባውን በማግስቱ አሳትሞ የናዚ ፖስቶች መኖራቸውን ከታዋቂ ኩባንያዎች ማስታዎቂያዎች ጋር በማጉላት የ X ዝናን የበለጠ ጎድቷል።
X በርካታ አስተዋዋቂዎች ለሪፖርቱ ምላሽ በመድረክ ላይ የሚያወጡትን ወጪ ለአፍታ ሲያቆሙ ተመልክቷል። እነዚህ አስተዋዋቂዎች Comcast እና NBCUniversal ያካትታሉ። ሚዲያ ጉዳይ ሆን ብሎ በኤክስ እና በአስተዋዋቂዎቹ መካከል በሚደረጉ ውሎች ላይ ጣልቃ ገብቷል፣ X በሀሰት መግለጫዎችን በማጣጣል እና በህገ-ወጥ የንግድ ግንኙነቶች ላይ ጣልቃ መግባቱን ክሱ ያትታል።
ማስክ የነጻ ንግግር ማሳያ ሆኖ መገኘቱን በመከላከል X እና ማስክ በመተግበሪያው ላይ የናዚ ይዘት መኖሩን እንደማይከራከሩ ልብ ሊባል ይገባል። ሆኖም X የሚዲያ ጉዳዮች ዘገባ የመተግበሪያውን የተለመደ የተጠቃሚ ተሞክሮ በትክክል እንደማይወክል ተናግሯል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. X ምንድን ነው?
X በኤሎን ማስክ የተመሰረተ የማህበራዊ ሚዲያ ኩባንያ ነው።
2. ሚዲያ ጉዳይ ለአሜሪካ ምንድነው?
የሚዲያ ጉዳዮች ለአሜሪካ ተራማጅ ጠባቂ ድርጅት ነው።
3. X ለምን ክስ አቀረበ?
X በኤክስ መተግበሪያ ላይ የናዚ ይዘትን በሚመለከት የውሸት ዘገባ ክስ በመመስረቻው ሚዲያ ጉዳዮች ለአሜሪካ እና ከሰራተኞቹ በአንዱ ላይ ክስ አቅርቧል።
4. በክሱ ውስጥ X ያቀረቡት ህጋዊ የይገባኛል ጥያቄዎች ምንድን ናቸው?
ክሱ ሆን ተብሎ በኮንትራቶች ጣልቃ መግባቱን፣ የሀሰት መግለጫዎችን እና የንግድ ግንኙነቶችን ህገወጥ ጣልቃገብነት ይከሳል።
5. X ለክሱ ምን ምላሽ ሰጠ?
X በመተግበሪያው ላይ የናዚ ቁሳቁሶች መኖራቸውን አምኗል ነገር ግን እንደ ነጻ የመናገር ዘዴ ተከላክሏል።