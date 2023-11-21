ሰበር ዜና፡- X የመልእክት መላላኪያ መድረክ በሚዲያ ዎች ዶግ ቡድን ላይ ክስ አቀረበ

በአስደናቂ ሁኔታ፣ ታዋቂው የመልእክት መላላኪያ መድረክ X፣ የሚዲያ ጉዳዮችን የሚከታተል ቡድን ላይ ክስ አቅርቧል። የዋና ዋና ምርቶች ማስታወቂያዎች ናዚዝምን ከሚያራምዱ ልጥፎች ጎን ለጎን ታይተዋል የሚል ዘገባ ካተመ በኋላ ሚዲያ ጉዳይ የ X ስም አጥፍቷል ሲል ክሱ ያትታል።
ሐሙስ እለት የወጣው ይህ ዘገባ ቁጣን የቀሰቀሰ ሲሆን IBM፣ Comcast እና ሌሎች አስተዋዋቂዎች ማስታወቂያዎቻቸውን ከመድረክ እንዲያነሱ አነሳስቷል። ማስክ በጥቅምት 44 ግዙፍ 2022 ቢሊዮን ዶላር ከገዛበት ጊዜ ጀምሮ በX ላይ ያለው ምላሽ እያደገ ነው፣ ማስታወቂያ አስነጋሪዎች ይዘትን ለመቆጣጠር ያለመ አወዛጋቢ በሆኑ ልጥፎች እና የሰራተኞች ቅነሳ ላይ ስጋታቸውን ሲገልጹ።
ቅዳሜ እለት ማስክ በኩባንያው ላይ "የማጭበርበር ጥቃት" ሲል የገለፀውን በመገናኛ ብዙሃን እና በሌሎች ላይ “የቴርሞኑክሌር” ክስ ለመጀመር የ X እቅድ እንዳለው ለማህበራዊ ሚዲያ ገልጿል።
ምንም እንኳን ውዝግብ ቢኖርም, የ X ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሊንዳ ያካካሪኖ እሁድ እለት ማስታወሻ ላይ ኩባንያው ፀረ-ሴማዊነትን እና መድልዎ በንቃት እየተዋጋ መሆኑን አረጋግጠዋል. Yaccarino አንዳንድ አስተዋዋቂዎች ሪፖርቱን ተከትሎ ኢንቨስትመንታቸውን ለጊዜው እንዳቆሙ አምነዋል፣ ነገር ግን X ለደህንነት ጥበቃ ያለውን ቁርጠኝነት ግልጽ አድርጓል።
የሚዲያ ጉዳዮች ፕሬዝዳንት አንጀሎ ካሩሶን በቅርቡ ከሮይተርስ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የድርጅታቸውን ዘገባ ተሟግተዋል። ካሩሶን የበጎ አድራጎት ግኝቶች ማስታወቂያዎች ከጎጂ ይዘት አጠገብ እንዳይታዩ ለመከላከል የደህንነት እርምጃዎችን እንደፈፀመ የ X የይገባኛል ጥያቄዎችን በቀጥታ ይቃረናል ብሏል። ካሩሶን ከነጭ ብሔርተኝነት ይዘቶች ጎን ለጎን ማስታወቂያዎች መኖራቸውን አጉልቷል፣ ይህም የX ስርዓት በሚፈለገው መልኩ እየሰራ እንዳልሆነ ይጠቁማል።
ይህ በX እና በመገናኛ ብዙሃን ጉዳዮች መካከል ያለው የህግ አለመግባባት የምርት ስም ደህንነትን ለመጠበቅ እና የጥላቻ ንግግርን በመዋጋት የመልእክት መድረኮችን የሚያጋጥሟቸውን ተግዳሮቶች ትኩረት ሰጥቷል። ጉዳዩ እየታየ ሲሄድ ለሁለቱም ኩባንያዎች እና አስተዋዋቂዎች አንድምታ በእርግጠኝነት አይታወቅም።