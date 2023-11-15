ፍጥነት እና ደህንነት ማግኘት፡ የ WP ፈጣኑ መሸጎጫ ተሰኪ ተጋላጭነት

WP ፈጣኑ መሸጎጫ፣ ታዋቂው የዎርድፕረስ ፕለጊን ከአንድ ሚሊዮን በላይ ድረ-ገጾች ጥቅም ላይ የዋለ፣ የደህንነት ፈተና እየገጠመው ነው። የ SQL መርፌ ተጋላጭነት ተለይቷል ያልተፈቀደ የጣቢያው ዳታቤዝ መዳረሻ ላልተረጋገጠ አጥቂዎች ሊሰጥ ይችላል።
የSQL መርፌ ተጋላጭነቶች የሚፈጠሩት ሶፍትዌሩ የSQL መጠይቆችን በቀጥታ የሚቆጣጠር ግብአት ሲፈቅድ፣ የዘፈቀደ ኮድ አፈጻጸም እና የግል መረጃን ማግኘት ያስችላል። በ WP ፈጣን መሸጎጫ ሁኔታ ተጋላጭነቱ በ'WpFastestCacheCreateCache' ክፍል 'is_user_admin' ተግባር ውስጥ ነው። የተጠቃሚ አስተዳዳሪ ሁኔታን የማረጋገጥ ሃላፊነት ያለው ይህ ተግባር ከኩኪዎች የሚወጣውን '$username' እሴት ማፅዳት ተስኖታል፣ በዚህም ለመታለል ክፍት ያደርገዋል።
ከስሪት 1.2.2 በፊት ያሉ ተሰኪው ተጋላጭነት ያላቸው ስሪቶች አደጋ ላይ ናቸው። ከ600,000 በላይ ድረ-ገጾች አሁንም በእነዚህ አስተማማኝ ባልሆኑ ስሪቶች ላይ እንደሚሠሩ ከ WordPress.org የተገኘ አስደንጋጭ አኃዛዊ መረጃ ያመለክታል። ስለዚህ፣ እነዚህ ድረ-ገጾች የተጠቃሚ ውሂብን፣ የመለያ የይለፍ ቃሎችን፣ ፕለጊን እና ጭብጥ ቅንብሮችን እና ሌሎች ወሳኝ ከጣቢያ ጋር የተገናኙ መረጃዎችን ጨምሮ ለሳይበር ጥቃቶች እና ሚስጥራዊነት ያላቸው መረጃዎች ተጋላጭ ናቸው።
የWPScan ቡድን በ Automattic፣ የመስመር ላይ አሳታሚ ድርጅት፣ ስለ SQL መርፌ ተጋላጭነት ሪፖርት አድርጓል። እንደ CVE-2023-6063 ክትትል የሚደረግበት እና ከፍተኛ የክብደት ደረጃ 8.6 ነጥብ ተመድቧል፣ ይህ ተጋላጭነት ከ WP ፈጣን መሸጎጫ ተጠቃሚዎች አፋጣኝ ትኩረትን ይፈልጋል። WPScan በኖቬምበር 2023፣ 6063 ለCVE-27-2023 የብዝበዛ ማረጋገጫ (PoC) ለመልቀቅ አቅዷል። ጠላፊዎች ይህንን ተጋላጭነት ለመጠቀም ሊሞክሩ እንደሚችሉ፣ ይህም ስፍር ቁጥር የሌላቸውን ድረ-ገጾች ሊያበላሹ እንደሚችሉ ልብ ማለት ያስፈልጋል።
እንደ እድል ሆኖ፣ የ WP ፈጣን መሸጎጫ ገንቢዎች ችግሩን ለመፍታት በፍጥነት እርምጃ ወስደዋል። ለተጋላጭነት መጠገንን የሚያጠቃልለውን ስሪት 1.2.2 አውጥተዋል። ሁሉም ተጠቃሚዎች ድህረ ገጾቻቸው ደህንነቱ እንደተጠበቀ እና ውሂባቸው የተጠበቀ መሆኑን ለማረጋገጥ ወደዚህ የቅርብ ጊዜው የፕለጊን ስሪት እንዲያሻሽሉ በጥብቅ ይመከራል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. WP ፈጣኑ መሸጎጫ ምንድን ነው?
WP ፈጣኑ መሸጎጫ የገጽ ጭነት ፍጥነትን የሚያሳድግ፣የጎብኚዎችን ልምድ የሚያሻሽል እና የGoogle ፍለጋ ደረጃዎችን ለማሻሻል የሚረዳ ለዎርድፕረስ መሸጎጫ ተሰኪ ነው።
2. የ SQL መርፌ ተጋላጭነት ምንድን ነው?