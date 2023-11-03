አዲስ እና ልዩ የመርሴዲስ እንቁዎች በላስ ቬጋስ ጨረታ ቀረቡ

ብርቅዬ እና ልዩ የሆኑ ተሽከርካሪዎችን የመሰብሰብ ፍላጎት ያለህ የመኪና አድናቂ ከሆንክ መጪው የላስ ቬጋስ ግራንድ ፕሪክስ ጨረታ ለእርስዎ ምርጥ ዝግጅት ነው። RM Sotheby's ልዩ የሆነ ጨረታ በሚያብረቀርቅ ከተማ ውስጥ ለማዘጋጀት ተዘጋጅቷል፣ ይህም ልዩ ልዩ መኪናዎችን ያቀርባል። ከኮከብ መስህቦች መካከል የ Le Mans homologation 'Strassenversion'ን የሚያከብሩ ታዋቂው የመርሴዲስ CLK GTR Coupe እና ሮድስተር ሞዴሎች ይገኙበታል።
መርሴዲስ ቤንዝ CLK GTR Coupe፡ ድንቅ የምህንድስና ጥበብ
ትዕይንቱን መስረቅ የሚታወቀው መርሴዲስ ቤንዝ CLK GTR Coupe ነው። ይህ አስደናቂ ተሽከርካሪ ኃይለኛ ኤኤምጂ 6.9-ሊትር በተፈጥሮ የሚፈለግ V12 ሞተር፣ አስደናቂ 604bhp እና 572lb ጫማ የማሽከርከር ችሎታ ያለው ነው። የሞተር ኃይሉ ያለምንም እንከን ወደ የኋላ ዊልስ በስድስት-ፍጥነት ተከታታይ የማርሽ ሳጥን በኩል ይተላለፋል፣ ይህም የማይረሳ የመንዳት ልምድን ይሰጣል። የ Le Mans ደንቦች አምራቾች የመንገድ መኪናዎችን ከከፍተኛ ደረጃ ውድድር ተሽከርካሪዎች ጋር እንዲያመርቱ በሚያስገድድበት ዘመን የተገነባው ይህ የ1999 ድንቅ ስራ እስካሁን ከተሰራው 20 ብቻ ነው። እስከ 9 ሚሊዮን ዶላር (£7.4m) የሚገመት ዋጋ ያለው፣ የእውነተኛ ሰብሳቢ ህልም ነው።
መርሴዲስ ቤንዝ CLK GTR ሮድስተር፡ እንደሌላ የማይገኝ ብርቅዬ
የሚፈልጉት ብርቅነት ከሆነ፣ አስደናቂውን የ2002 CLK GTR ሮድስተርን ይመልከቱ። ይህ ዕንቁ በሕልው ውስጥ ካሉት አስገራሚ ስድስት ሞዴሎች አንዱ ነው ፣ ይህም ልዩ ያልተለመደ ግኝት ያደርገዋል። በ106 ማይል ብቻ በሚያስደንቅ ዝቅተኛ ማይል፣ ይህ ውበት መንገዱን አልመታም። በንጽህና ተጠብቆ ለመኪና ሰብሳቢዎች ልዩ እድል ይሰጣል. ኤክስፐርቶች CLK GTR Roadster የሚገርም የሽያጭ ዋጋ እስከ 13 ሚሊዮን ዶላር (በግምት £10.6m) እንደሚያመጣ ይተነብያሉ።
ከመርሴዲስ በላይ አስደሳች አቅርቦቶች
እነዚህ የ CLK GTR ሞዴሎች ትኩረትን በትክክል የሚሰርቁ ቢሆንም፣ የላስ ቬጋስ ጨረታ ሌሎች አስደናቂ ተሽከርካሪዎችን አስደናቂ አሰላለፍ አለው። ልዩ የሆነ ከ100 CLK DTM AMG፣ ቪንቴጅ 1957 300 SL Roadster፣ AMG GT Black Series Project One እትም እና ብርቅዬ 190E Evo II በማቅረብ ይህ ክስተት የመርሴዲስ አፍቃሪዎች ገነት ነው። በተጨማሪም፣ የ2013 W04 F1 መኪና፣ በሉዊስ ሃሚልተን የመርሴዲስ የመጀመሪያ ተሽከርካሪ በመሆን የሚታወቅ እና በሃንጋሪ ግራንድ ፕሪክስ ያሸነፈበት ቻሲሲስ ለምርጫ ይዘጋጃል። ይሁን እንጂ ጨረታው በመርሴዲስ ብቻ የተወሰነ እንዳልሆነ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። አድናቂዎች በፖርሽ 959፣ በሌክሰስ ኤልኤፍኤ ኑሩበርግ ፓኬጅ እና በታዋቂው ፌራሪ ኤፍ40 GT ላይ ለመጫረት የሚያስደስት እድል ሊጠብቁ ይችላሉ። ሳይጠቅሱ፣ እነዚህን ሁሉ ውድ ቁልፎች ለማከማቸት የቅንጦት የሄርሜስ ቢርኪን ቦርሳ የማግኘት ዕድል ይኖራል።
በየጥ:
ጥ፡ ስንት የመርሴዲስ ሲኤልኬ ጂቲአር ሮድስተር ተመረተ?
መ፡ ስድስት CLK GTR Roadsters ብቻ ተሰርተዋል።
ጥ፡ የመርሴዲስ CLK GTR Coupe ግምታዊ ዋጋ ስንት ነው?
መ፡ መርሴዲስ CLK GTR Coupe እስከ 9 ሚሊዮን ዶላር (£7.4m) ይሸጣል ተብሎ ይጠበቃል።
ጥ፡ የመርሴዲስ CLK GTR ሮድስተር ስንት ማይል ተነዳ?
መ: የ CLK GTR ሮድስተር በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ዝቅተኛ ማይል ያለው 106 ማይል ብቻ ነው።
ጥ፡- ከመርሴዲስ በተጨማሪ በላስ ቬጋስ ጨረታ ላይ ምን ልዩ ልዩ ተሽከርካሪዎች ሊገኙ ይችላሉ?
መ፡ ጨረታው እንደ ፖርሽ 959፣ የሌክሰስ ኤልኤፍኤ ኑርበርርግ ፓኬጅ እና ፌራሪ ኤፍ40 ጂቲ እና ሌሎችም ልዩ የሆኑ መኪኖችን ያሳያል።
ምንጮች:
– RM የሶቴቢ የላስ ቬጋስ ጨረታ