ዋና የእግር ኳስ አሰልጣኝ ጄፍ ሃርቲንግስ በዎርቲንግተን የክርስቲያን ትምህርት ቤት ከተሳካ ሩጫ በኋላ ወደ ታች ወረደ

በዎርቲንግተን ክርስቲያን ትምህርት ቤት ዋና የእግር ኳስ አሰልጣኝ ሆኖ ከቆየ በኋላ ጄፍ ሃርቲንግስ ከቦታው ለመልቀቅ መወሰኑን አስታውቋል። ሃርቲንግስ በሰባት አመት የአመራር ቆይታው ቡድኑን ትልቅ ስኬት እንዲያስመዘግብ ስላደረገው ዜናው ብዙ ደጋፊዎችን እና ደጋፊዎችን አስገርሟል።
ሃርቲንግስ ለቡድኑ ባስተላለፈው ልባዊ መልእክት ከስልጣን የመልቀቅ ምርጫው የተደረገው ከብዙ ሀሳብ እና ጸሎት በኋላ መሆኑን ገልጿል። ከ ሚናው መሸጋገሩ ለቤተሰቡ እና ለራሱ ጥቅም እንደሆነ ያምናል። የሃርቲንግስ ቁርጠኝነት እና ቁርጠኝነት ለሁለቱም የመካከለኛ እና ሁለተኛ ደረጃ የእግር ኳስ መርሃ ግብሮች እንዲሁም የወጣቶች እግር ኳስ መርሃ ግብር መሰረትን በመቅረጽ ረገድ ጉልህ ሚና ተጫውቷል።
በ2019 እና 2022 የሊግ ሻምፒዮናዎችን ጨምሮ በሃርቲንግስ መሪነት የዎርቲንግተን ክርስቲያን እግር ኳስ ቡድን አስደናቂ ስኬቶችን አስተናግዷል። የእሱ አመራር በፕሮግራሙ ውስጥ ክርስቶስን ያማከለ ባህልን ያሳደገ ሲሆን ይህም ጠንክሮ በመስራት እና ከሜዳ ውጪ የላቀ ብቃትን ማሳደድ ላይ ነው።
የትምህርት ቤቱ የአትሌቲክስ ዳይሬክተር ቶኒ ኢርፕ “ዎርቲንግተን ክርስቲያን ለአሰልጣኝ ሃርቲንግስ አስተዋፅኦ እና በእግር ኳስ ፕሮግራማችን ላይ ላበረከቱት አስተዋፅዖ በጣም አመስጋኝ ነው” ብለዋል። "በእሴቶች እና በቡድን ስራ ላይ ያለው ትኩረት ለወደፊት ስኬት መሰረት ሆኖ ያገለግላል።"
ትምህርት ቤቱ ቀጣዩን ዋና አሰልጣኝ ፍለጋ ሲጀምር ቅድሚያ የሚሰጠው በሃርቲንግስ የተቋቋመውን ውርስ ማስቀጠል የሚችል ተስማሚ እጩ ማፈላለግ ነው። በጣም ጥሩው እጩ ቡድኑ ባደረጋቸው የቅርብ ጊዜ ስኬቶች ላይ መገንባት እና የፕሮግራሙን ዋና እሴቶች የሚያረጋግጥ ሰው ይሆናል።
የሃርቲንግስ መነሳት በዎርቲንግተን የክርስቲያን ትምህርት ቤት ዘመን ማብቃቱን ያሳያል፣ነገር ግን የጣለው መሰረት ለእግር ኳስ መርሃ ግብሩ ብሩህ ተስፋን ያረጋግጣል። የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ለእሱ አመራር አመስጋኞች ናቸው እናም ለእሱ እና ለቤተሰቡ ለወደፊት ጥረታቸው መልካሙን ሁሉ ይመኛል።