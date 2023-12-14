AI ፕሮሰሲንግን ለመቀየር አዲስ ሱፐር ኮምፒውተር

በአውስትራሊያ የሚገኙ ተመራማሪዎች አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) ፕሮሰሲንግ ላይ ለውጥ ለማድረግ ያለመ እጅግ አስደናቂ የሆነ ሱፐር ኮምፒውተር እየሰሩ ነው። ይህ ፈጠራ ማሽን DeepSouth ተብሎ የሚጠራው ከሰው አንጎል ጋር በሚመሳሰል ሚዛን የሚስሉ የነርቭ መረቦችን ያስመስላል። በሰከንድ 228 ትሪሊዮን ሲናፕቲክ ኦፕሬሽኖች የሚገመተው አቅም ያለው DeepSouth ከፍተኛ መጠን ያለው መረጃን በከፍተኛ ፍጥነት የማካሄድ አቅም ይኖረዋል።
በዌስተርን ሲድኒ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያለው የፕሮጀክት ቡድን በ AI ልማት ውስጥ ካሉት ዋና ዋና ተግዳሮቶች አንዱን ለመፍታት አቅዷል - የአሁኑን ስርዓቶች ከፍተኛ የኃይል ፍጆታ። የ AI ቴክኖሎጂ በህይወታችን ውስጥ እየሰፋ ሲሄድ፣ እንደ ኤንቪዲ ያሉ የ AI አገልጋዮች የኃይል ፍላጎት ከብዙ ትናንሽ ሀገራት እንደሚበልጥ ይገመታል። የ DeepSouth ሱፐር ኮምፒዩተር ውስብስብ የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተግባራትን በሚያከናውንበት ጊዜ 20 ዋት ሃይል ብቻ የሚወስደውን የሰው ልጅ አእምሮ አስደናቂ ብቃት በመኮረጅ ይህንን ችግር ለመፍታት ያለመ ነው።
ጥልቅ የሆነ የነርቭ አውታረ መረብ አቀራረብን በመጠቀም DeepSouth ከባህላዊ ሱፐር ኮምፒውተሮች ጋር ሲወዳደር በጣም ያነሰ እና አነስተኛ ኃይል የሚፈጅ ይሆናል። ስርዓቱ አንጎል እንዴት እንደሚሰላ እና በተለያዩ ጎራዎች ውስጥ ያሉ የአንጎል ስሌት አፕሊኬሽኖችን ለማዳበር የሚያስችለንን ግንዛቤ የምናሳድግበት መድረክን ይሰጠናል፤ ይህም ሴንሲንግ፣ ባዮሜዲካል ምርምር፣ ሮቦቲክስ፣ የጠፈር ምርምር እና መጠነ-ሰፊ AI መተግበሪያዎችን ያካትታል።
በኤፕሪል 2024 ይጀምራል ተብሎ የሚጠበቀው DeepSouth ለተመራማሪዎች የነርቭ መረቦችን ለማጥናት የበለጠ ቀልጣፋ እና ኃይለኛ መሳሪያን ይሰጣል። በንግድ የሚገኝ ሃርድዌር በመጠቀም ሞጁላዊ እና ሊሰፋ የሚችል ዲዛይኑ የተለያዩ የስሌት መስፈርቶችን ለማሟላት የወደፊት መስፋፋቶችን ወይም ማስተካከያዎችን ያመቻቻል። በመጨረሻም ግቡ የ AI ሂደትን ወደ ሰው አእምሮ ችሎታዎች ማቅረቡ እና በተለያዩ መስኮች እድገትን ማምጣት ነው።
DeepSouth ሱፐር ኮምፒውተር የሰውን አእምሮ ለመምሰል ያለመ ቢሆንም፣ ሌሎች ተመራማሪዎች ግን ተቃራኒውን አካሄድ እየወሰዱ መሆኑ ትኩረት የሚስብ ነው። አንዳንድ ቡድኖች ትክክለኛ የሰው አንጎል ቲሹን ወደ ሳይቦርግ ኮምፒውተር ቺፕስ በማዋሃድ ተስፋ ሰጪ ውጤቶችን እያስገኙ ነው። የባዮሎጂካል እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ውህደት ለወደፊት የኮምፒዩተር አቅም ትልቅ አቅም ያለው እና ወደ ጅምር ግኝቶች ሊያመራ ይችላል።
በ AI ዘመን እንደ DeepSouth ያሉ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች መገንባት ቀጣይነት ያለው የፈጠራ ፍለጋን እና የሚቻለውን ድንበሮች የመግፋት ፍላጎት ያሳያል። ይህ ሱፐር ኮምፒዩተር ወደ ህይወት ሲመጣ፣ የ AI ሂደትን እንደገና የመቅረጽ እና ስለ አንጎል ያለን ግንዛቤ እድገትን የማፋጠን አቅም አለው።