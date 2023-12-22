ነጻ መውጣት፡ ደፋር የነጻነት ጉዞ

ማጠቃለያ፡ ሃምና ዛፋር የተባለች የ23 ዓመቷ ሴት፣ ቤተሰቧ የጠበቀ ጋብቻን በመቃወም ህልሟን በዩኤስ አየር ሀይል ውስጥ ለመከተል አመለጠች። በስደተኛ ቤተሰብ ውስጥ ያደገችው ዛፋር የራሷን ሕይወት የመገንባት ነፃነት እንደሚኖራት ሁልጊዜ ያምን ነበር። ነገር ግን፣ እ.ኤ.አ. በ2019 ወደ ፓኪስታን ባደረገችው የቤተሰብ ጉዞ፣ ለራሷ የተሳትፎ ፓርቲ እንደተገኘች ስትሰማ በጣም ደነገጠች። ከዚህ እጣ ፈንታ ለመላቀቅ ቆርጦ የተነሳው ዛፋር ወታደር ለመቀላቀል ከባድ ውሳኔ አደረገ። በባህር ኃይል ቀጣሪ እርዳታ ከኮሌጅ ጓደኛ ቤተሰብ ጋር ጊዜያዊ መሸሸጊያ አገኘች እና በመጨረሻም በ2022 በአየር ሃይል ተቀጠረች።
የዛፋር ጉዞ ያለ ፈተና አልነበረም። በስልጠና ወቅት የባህል ድንጋጤ እና አካላዊ ፍላጎቶች ገጥሟታል። ችግሮች ቢያጋጥሟትም፣ አስተሳሰቧን መቆጣጠር ለስኬት አስፈላጊ መሆኑን በመማር ጸንታለች። ዛፋር በአየር ሃይል ውስጥ ከስራ ባልደረቦቿ ጋር በመሰረተችው ትስስር ጥንካሬ እና ድጋፍ አግኝታለች፣ይህም በአደጋ ታሪኳ ተመስጦ ነበር።
በጣም ልብ የሚሰብረው የዛፋር ጉዞ ከመሰረታዊ ስልጠና ተመርቃ ስኬቶቿን ለቤተሰቧ ማካፈል ስትፈልግ ነበር። ሆኖም እነሱን ለማግኘት ያደረገችው ሙከራ ምላሽ አላገኘም። ይህ ብስጭት ቢኖርም ዛፋር የሚንከባከቧት ሰዎች ነበሯት፣ በችግር ጊዜ እሷን የወሰዷትን ቤተሰብ ጨምሮ።
የዛፋር ታሪክ የቆራጥነት ሃይል እና የእራሱን መንገድ የመፍጠር ጥንካሬ የሚያሳይ ነው። የማህበረሰቡን ተስፋ በመቃወም እና ህልሟን በመከታተል በዙሪያዋ ላሉ ሰዎች መነሳሳት ሆናለች። ምንም እንኳን የቤተሰቧን ድጋፍ ብታጣም፣ ዛፋር በእሷ የሚያምን እና አቅሟን የሚያውቅ ማህበረሰብ አግኝታለች።