ሴት ከዳሌው ጥልፍልፍ ቀዶ ጥገና በኋላ ስለ አስር ​​አመታት ህመም ተናግራለች።

አንዲት ሴት በብሪስቶል የቀዶ ጥገና ሀኪም የተዛባ የመስማት ችግር ካለባት በኋላ ከአስር አመታት በላይ ስላሳለፈችው "ሲኦል" ተናግራለች። የ74 ዓመቷ ጄኒፈር ሂል የሰሜን ብሪስቶል ኤን ኤች ኤስ ትረስት በዶክተር አንቶኒ ዲክሰን በተደረገው ሰው ሰራሽ ሜሽ በመጠቀም አላስፈላጊ በሆነ የዳሌ ወለል ቀዶ ጥገና ምክንያት “ጉዳት” እንደደረሰባቸው ካመነባቸው ከ200 በላይ ታካሚዎች አንዷ ነች። ወይዘሮ ሂል በ2012 እና እንደገና በ2016 ቀዶ ጥገናውን ተካፍላለች፣ እና ለዓመታት አሰቃቂ እና በህይወቷ ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ አሳልፋለች።
ዶ/ር ዲክሰን፣ የዩናይትድ ኪንግደም ዋና የዳሌክ ቀዶ ጥገና ሐኪም፣ የረዘመ አንጀትን ለማንሳት ሰው ሰራሽ ሜሽ ተጠቅሟል፣ ይህ ዘዴ ላፓሮስኮፒክ ventral mesh rectopexy (LVMR) በመባል ይታወቃል። ቀዶ ጥገናዎቹን ያደረገው በሳውዝሜድ ሆስፒታል፣ እንዲሁም የኤን ኤች ኤስ ታካሚዎች ብዙ ጊዜ ለህክምና በሚላኩበት የግል ተቋም Spire ሆስፒታል ውስጥ ነው። ሚስስ ሂል ለኢሪቲብል ቦዌል ሲንድረም (IBS) በ Spire ሆስፒታል የጂስትሮኢንተሮሎጂስት ዶክተር ዲክሰንን እንድታይ ተመክሯታል ነገር ግን በኋላ የፊንጢጣ እና የሴት ብልት መራባት እንዳለባት ለይቷታል። ከቀዶ ጥገናው በኋላ ምልክቶቹ እየባሱ ሄዱ።
ወይዘሮ ሂል በነርቭ መጎዳት፣ ቀጣይ የአንጀት ችግር፣ የመተኛት እና የአመጋገብ ችግር፣ ከባድ ህመም እና ኮሎን በቀን ብዙ ጊዜ የመስኖ ፍላጎት ኖሯታል። በህመም ምክንያት ከቀዶ ጥገናው ጀምሮ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ማድረግ አልቻለችም። ወይዘሮ ሂል ስለ ልምዷ በመናገር እና በሥነ ምግባር ጉድለት ችሎት ላይ ማስረጃዎችን በመስጠት የተወሰነ መዘጋትን እንደምታገኝ እና በተመሳሳይ ቦታ ላይ ላሉ ሌሎች ሰዎች መጽናናትን እንደምትሰጥ ተስፋ አደርጋለሁ።
በሰሜን ብሪስቶል ኤን ኤች ኤስ ትረስት ባለፈው አመት ባደረገው ግምገማ በ203 እና 2007 መካከል በዶ/ር ዲክሰን የ LMVR ቀዶ ጥገና ያደረጉ 2017 ታካሚዎች ወደ ቀዶ ጥገና ከመቀጠላቸው በፊት አማራጭ ሕክምና ሊሰጣቸው ይገባ ነበር። በThompsons Solicitors ውስጥ የክሊኒካል ቸልተኝነት ቡድን እርምጃዎች ብሔራዊ ኃላፊ ሊንዳ ሚልባንድ ወደ 100 የሚጠጉ የቀድሞ የዶክተር ዲክሰን ታካሚዎችን በመደገፍ ላይ ናቸው። ችሎቱ የሚያተኩረው በቂ ስምምነት ስለመኖሩ፣ አማራጭ ሕክምናዎች ስለተሰጡ እና ለታካሚዎች ስለ ቀዶ ጥገናው አደጋ በትክክል ስለተነገረላቸው እንደሆነ ታምናለች።
ምንጭ ዘ ኢንዲፔንደንት
ትርጓሜዎች
- ፔልቪክ ሜሽ፡- በዳሌው ክልል ውስጥ ያሉ የአካል ክፍሎችን ለመደገፍ የሚያገለግል የህክምና መሳሪያ፣ ብዙ ጊዜ ከዳሌው ኦርጋን መውደቅ ወይም ከሽንት መሽናት ጋር በሚደረግ ውጥረት ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል።
- ላፓሮስኮፒክ ventral Mesh Rectopexy (LVMR)፡- የተራዘመ አንጀትን ለማንሳት ሰው ሰራሽ ሜሽ የሚጠቀም የቀዶ ጥገና ዘዴ።
– የዘገየ አንጀት፡- ፊንጢጣ ወደ ብልት ወይም ፊንጢጣ የሚሰምጥበት ወይም የሚወጣበት ሁኔታ።
- አጠቃላይ የሕክምና ካውንስል (ጂኤምሲ)፡- በዩኬ ውስጥ የሕክምና ልምምድ ደረጃዎችን ለመጠበቅ ኃላፊነት ያለው ተቆጣጣሪ አካል።
- ብሔራዊ የጤና አገልግሎት (ኤን ኤች ኤስ)፡ በዩኬ ውስጥ በሕዝብ የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግለት የጤና እንክብካቤ ሥርዓት።
ምንጮች:
- ገለልተኛ