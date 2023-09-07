የWNBA የኒው ዮርክ ነፃነት ከ Xbox ጋር በስታርፊልድ ጭብጥ ላለው ፍርድ ቤት ይተባበራል።

በWNBA ውስጥ ፕሮፌሽናል የሴቶች የቅርጫት ኳስ ቡድን የሆነው የኒው ዮርክ ነፃነት ከ Xbox ጋር በመተባበር ልዩ የስታርፊልድ ጭብጥ ያለው ፍርድ ቤት ፈጥሯል። በስፖርት እና በጨዋታ መካከል በተደረገው ትብብር የፍርድ ቤቱ ዲዛይን የስታርፊልድ ልዩ የቀስተ ደመና መሰል ቀለም በቁልፍ እና በስታርፊልድ አርማዎች በግማሽ መስመር አቅራቢያ ያሳያል። ፍርድ ቤቱ ከሎስ አንጀለስ ስፓርክስ እና ከዋሽንግተን ሚስቲክስ ጋር በሚደረገው ጨዋታ በባርክሌይ የነጻነት ማእከል ላይ ተግባራዊ ይሆናል። ይህ ለሁለተኛ ጊዜ ነፃነት ከ Xbox ጋር በቪዲዮ ጨዋታ ለተነሳሳ ፍርድ ቤት ሲጣመር ነው፣ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ በተለይ በጨዋታ ላይ የተመሰረተ ነው።
የኒውዮርክ ነፃነት ዋና ስራ አስፈፃሚ ኬያ ክላርክ ስለ ትብብሩ ደስታ እንደተሰማቸው ገልፀው፣ “ከXbox ጋር ያለንን የተሸላሚ ሽርክና በመቀጠላችን ኩራት ይሰማናል በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነ ሁለተኛ ደረጃ ፍርድ ቤት እና የስታርፊልድ አለም አቀፍ ጅምር። ክላርክ በWNBA እና በጨዋታ ማህበረሰቦች መካከል መስተጋብር በመፍጠር ከአዳዲስ አድናቂዎች ጋር የመገናኘት እና የመገናኘት እድልን ጎላ አድርጎ ገልጿል። ከስታርፊልድ በስተጀርባ ያለው ገንቢ የሆነው ቤዝዳ ስቱዲዮ በሴፕቴምበር 6 ላይ በጣም የሚጠበቀውን ጨዋታ ለ Xbox Series X/S፣ PC በዊንዶውስ፣ በእንፋሎት እና በጨዋታ ማለፊያ በኩል ለቋል።
የ Xbox አለቃ ፊል ስፔንሰር ስታርፊልድ በይፋ በሚጀምርበት ቀን ቀድሞውኑ ከአንድ ሚሊዮን ተጨዋቾች በልጦ እንደነበረ ገልጿል። ይህ በኒው ዮርክ ነጻነት እና በ Xbox መካከል ያለው ትብብር የስፖርት እና የጨዋታ መጋጠሚያዎችን ከማሳየት ባለፈ ለሁለቱም ወገኖች ታሪካዊ ክንዋኔዎች ጋር ይጣጣማል። ከአስር አመታት በላይ የቤቴስዳ ስቱዲዮ ትልቁ የቪዲዮ ጨዋታ የሆነው የስታርፊልድ እና የኒውዮርክ ነፃነት በፍራንቻይዝ ታሪክ ውስጥ ምርጡን ወቅት እያሳለፉ፣ ሽርክናው ለሁለቱም ድርጅቶች አስደሳች ጊዜን ያሳያል።
ምንጮች:
- Xbox (xbox.com)
- ቤተስዳ Softworks (bethesda.net)