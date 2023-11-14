አዲስ ስማርት ስኬል “Body Pro 2” የጤና እንክብካቤን አብዮት።

ለዲጂታል ጤና ኢንዳስትሪ በተደረገው አስደናቂ እንቅስቃሴ ዊንግስ ሄልዝ ሶሉሽንስ አዲሱን ፈጠራውን ይፋ አድርጓል፡ Body Pro 2. ይህ ዘመናዊ ስማርት ስኬል ሴሉላር ግንኙነትን እና ሞጁል ዲዛይንን በማጣመር የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች በሚከተለው መንገድ እንዲቀይሩ ያስችላቸዋል። ሥር የሰደደ ሁኔታዎችን መቆጣጠር.
Body Pro 2 ክብደት፣ BMI እና የሰውነት ስብጥር ንባቦችን ጨምሮ የተለያዩ የላቁ ባህሪያትን ያቀርባል። ይህን ስማርት ሚዛን የሚለየው የኤሌክትሮኬሚካላዊ የቆዳ እንቅስቃሴን የመለካት ችሎታው ነው፣ ይህ ባህሪ በሌሎች ተመሳሳይ መሳሪያዎች ላይ እስካሁን ያልታየ ነው። ይህ ፈጠራ ቴክኖሎጂ የጤና ባለሙያዎች የታካሚዎችን ጤና ለመከታተል እና ለመገምገም አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
የ Body Pro 2 በጣም ጉልህ ከሆኑት ግኝቶች አንዱ ሞዱል ዲዛይን ነው። በሐኪም ማዘዣ-ብቻ የመጀመሪያ ሞጁል፣ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች አሁን የስኳር ህመምተኞችን ይበልጥ ውጤታማ በሆነ መንገድ መደገፍ ይችላሉ። ኤሌክትሮኬሚካላዊ የቆዳ ምግባርን (ESC) በመከታተል ልኬቱ የዲያቢቲክ ፐርፌራል ኒውሮፓቲቲስ (ዲፒኤን) ምልክቶችን ለመለየት እና ለስኳር ህመም የእግር ቁስለት ያለውን አደጋ ለመገምገም ይረዳል።
ኢንጂንግ በኢንዱስትሪው ውስጥ ፈር ቀዳጅ በመሆን እራሱን ይኮራል፣ እና አካል ፕሮ 2 ከዚህ ራዕይ ጋር ይጣጣማል። ሞጁል ዲዛይንን የሚያሳይ የመጀመሪያው ስማርት መለኪያ ብቻ ሳይሆን ሴሉላር ተያያዥነትንም ያካትታል ይህም ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ባህሪ ነው። ይህ ግንኙነት በታካሚው በኩል ምንም ዓይነት ማዋቀር ሳያስፈልገው ትክክለኛ እና ደህንነቱ የተጠበቀ ውሂብ ለእንክብካቤ ቡድኖች መተላለፉን ያረጋግጣል።
Body Pro 2 የአጠቃቀም ቀላልነት፣ ኃይለኛ የክብደት ክትትል፣ የሰውነት ስብጥር ክትትል እና አሳታፊ የተጠቃሚ ተሞክሮን ጨምሮ ዊንግስን በገበያ ውስጥ መሪ ያደረጉ በርካታ ባህሪያትን ይሰጣል። እስካሁን ምንም የዋጋ ዝርዝር ከሌለ፣ ፍላጎት ያላቸው የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች ወደ ዊንግስ በቀጥታ እንዲገናኙ ይበረታታሉ።
Body Pro 2ን በማስተዋወቅ ዊንግስ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች ሥር የሰደደ ሁኔታዎችን የሚቆጣጠሩበትን መንገድ የመቀየር አቅም ያላቸውን አዲስ የስማርት ሚዛኖች ዘመን እያመጣ ነው። በፈጠራ ዲዛይኑ እና ኃይለኛ አቅሞቹ፣ ይህ ብልጥ ሚዛን ለሚመጡት አመታት የጤና እንክብካቤን ለመቀየር ተዘጋጅቷል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. Body Pro 2 በገበያ ላይ ካሉ ሌሎች ስማርት ሚዛኖች የሚለየው እንዴት ነው?
Body Pro 2 በሞጁል ዲዛይኑ ምክንያት ከሌሎች ስማርት ሚዛኖች ጎልቶ ይታያል፣ይህም የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች የተወሰኑ ሥር የሰደዱ ሁኔታዎችን እንዲፈቱ ያስችላቸዋል። እንዲሁም የእንክብካቤ ቡድኖችን እንከን የለሽ የውሂብ ማስተላለፍን ማረጋገጥ የተንቀሳቃሽ ስልክ ግንኙነትን ያካትታል።
2. ለ Body Pro 2 የመጀመሪያው ሞጁል ዋና ትኩረት ምንድነው?
የመጀመሪያው ሞጁል የሚያተኩረው የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች የስኳር በሽተኞችን እንክብካቤ እንዲያሻሽሉ በመርዳት ላይ ነው። የኤሌክትሮኬሚካላዊ የቆዳ ንክኪ (ኢ.ኤስ.ሲ.) ክትትል የዲያቢቲክ ፐርፌራል ኒውሮፓቲቲስ (ዲፒኤን) ምልክቶችን ለመለየት እና ለስኳር ህመም የእግር ቁስለት ያለውን አደጋ ለመገምገም ያስችላል።
3. Body Pro 2 ለታካሚዎች ለመጠቀም ቀላል ነው?
አዎ፣ አካል ፕሮ 2 በማይታመን ሁኔታ ለተጠቃሚ ምቹ እንዲሆን ነው የተቀየሰው። ታካሚዎች ምንም ማዋቀር ሳያስፈልጋቸው ከሳጥኑ ውስጥ በቀጥታ ሊጠቀሙበት ይችላሉ. ሚዛኑ ትክክለኛ እና ደህንነቱ የተጠበቀ ውሂብ ለእንክብካቤ ቡድኖች በራስ-ሰር ያስተላልፋል።