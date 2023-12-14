የጎግል AI ረዳት ወደ ፒክስል ስልኮች እና የቤት ምርቶች ለማስፋፋት ተቀናብሯል።

ጎግል ለፒክስል ስልክ ባለቤቶች እና ለጎግል ሃርድዌር ይለቀቃል ተብሎ የሚጠበቀውን ፒክሲ የተሰኘ አዲስ AI-powered የግል ረዳት እየሰራ ነው ተብሏል። ይህ እድገት በ AI ቴክኖሎጂ ውስጥ እየተካሄዱ ያሉ እድገቶች አያስደንቅም. ዓላማው በዳመና ውስጥ ባሉ ሱፐር ኮምፒውተሮች ላይ ሳይታመን በመሣሪያው ላይ የሚሰራ እንደ Bard ወይም ChatGPT ያሉ ይበልጥ ግላዊ የሆኑ ነባር ረዳቶች ስሪት ማቅረብ ነው።
ስለ Pixie አቅም ዝርዝሮች የተገደበ ቢሆንም ጥያቄዎችን የመመለስ፣ የመተግበሪያ መረጃን የመተንተን እና በስልክዎ ላይ የተለያዩ ቅንብሮችን የማስተዳደር ችሎታ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ AI ረዳት በመሳሪያው ላይ በአካባቢው እንዲሰራ ይጠበቃል, ይህም በቀላሉ ተደራሽ ያደርገዋል እና የተጠቃሚን ልምድ ያሳድጋል.
በተጨማሪም Pixie ከPixel ስልኮች ወደ ጎግል የቤት ምርቶች ይዘልቃል፣ ይህም ከNest ብራንድ ጋር ሊዋሃድ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ተጠቃሚዎች በአይ ረዳት ጥቅማጥቅሞች በዘመናዊ የቤት መሣሪያዎቻቸው እንዲደሰቱ ያስችላቸዋል፣ ይህም የበለጠ ምቾት እና ቅልጥፍናን ያሻሽላል።
ምንም እንኳን ይፋዊ የተለቀቀበት ቀን ባይረጋገጥም በ2024 Pixie በGoogle I/O ኮንፈረንስ ሊገለጥ እንደሚችል ግምቶች አሉ። በPixel 9 እና Pixel 9 Pro ላይ ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል በተመሳሳይ አመት ክረምት.
እያደገ በመጣው የ AI የሚጎለብቱ ረዳቶች ፍላጎት፣ የPixie መግቢያ ጎግል የተጠቃሚን ልምድ ለማሳደግ እና የላቀ ቴክኖሎጂን ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው። ይህ አዲስ AI ረዳት በሰፊው የሚገኝ ሲሆን ተጠቃሚዎች ከመሣሪያዎቻቸው እና ከዘመናዊ የቤት ምርቶች ጋር የሚገናኙበትን መንገድ አብዮት እንደሚያደርግ ይጠበቃል።