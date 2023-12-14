በስራው ውስጥ ላሉ የፒክሰል ስልክ ባለቤቶች አዲስ የግል ረዳት

በቅርብ ጊዜ የወጡ ዘገባዎች እንደሚያሳዩት Google ለፒክስል ስልክ ባለቤቶቹ Pixie የተባለ አዲስ AI-የተጎላበተ የግል ረዳት እያዘጋጀ ነው። ይህ ፈጠራ ቴክኖሎጂ ለPixel ተጠቃሚዎች የበለጠ ግላዊ እና ቀልጣፋ የተጠቃሚ ተሞክሮ እንደሚያቀርብ ይጠበቃል።
ስለ Pixie ችሎታዎች የተገደበ መረጃ ቢገኝም፣ በመሣሪያው ላይ በቀጥታ የሚሰራ የአካባቢያዊ ረዳት ሆኖ ደመና ላይ የተመሰረቱ ሱፐር ኮምፒውተሮችን እንደሚያስቀር ተገምቷል። ይህ እድገት ጎግል ከዚህ ቀደም ካወጣው ጀሚኒ እና ጀሚኒ ናኖ ጋር ይስማማል፣ይህም ለዚህ አዲስ ረዳት መሰረት ይጥላል።
የPixie እምቅ ተግባራት የተጠቃሚ ጥያቄዎችን መመለስ፣ የመተግበሪያ ውሂብን መተንተን እና በስልኩ ላይ የተለያዩ ቅንብሮችን ማስተዳደርን ያካትታሉ። በእነዚህ ባህሪያት፣ የPixel ተጠቃሚዎች ልዩ ፍላጎቶቻቸውን የሚያሟላ ያለችግር የተዋሃደ እና አስተዋይ ረዳት ሊጠብቁ ይችላሉ።
ምንም እንኳን የሚለቀቅበት ቀን ባይረጋገጥም፣ የዘርፉ ባለሙያዎች Pixie በ2024 በጉግል አመታዊ የገንቢ ኮንፈረንስ ጎግል አይ/ኦ ላይ ሊተዋወቅ እንደሚችል ይተነብያሉ። የመጀመሪያ ተገኝነት በPixel 9 እና Pixel 9 Pro ላይ ይጠበቃል፣ በቀጣይ ከአሮጌ ፒክስል ሞዴሎች ጋር ተኳሃኝነት ይኖረዋል። በ2024 ክረምት ይጠበቃል።
ይህ በ AI ውስጥ መጪ መሻሻል የጎግልን የተጠቃሚ ልምድን ለማሳደግ እና ቴክኖሎጂን ለመጠቀም ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። በPixie፣ የPixel ተጠቃሚዎች ከመሣሪያዎቻቸው ጋር መስተጋብር የሚፈጥሩበትን መንገድ በመቀየር አዲስ የምቾት እና የውጤታማነት ደረጃን መገመት ይችላሉ።
Pixie ወደ ገበያው እንደገባ፣ ሌሎች የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች የራሳቸውን AI-የተጎላበተው የግል ረዳቶችን በማዘጋጀት ረገድ ተመሳሳይ እርምጃ ሊወስዱ ይችላሉ። ምናባዊ ጓደኞች በተለመዱበት ዓለም ውስጥ፣ የተሻሻለ ምርታማነት እና እንከን የለሽ ውህደት እድሎች ማለቂያ የሌላቸው ይመስላሉ።
በPixie ላይ ለተጨማሪ ዝመናዎች እና እንዴት ለPixel ስልክ ባለቤቶች የግል ረዳት መልክአ ምድሩን እንደሚለውጥ ይከታተሉ።