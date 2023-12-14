ጉግል በአይ-Powered ረዳትን ለፒክሰል ስልክ ባለቤቶች ሊለቅ ነው ተብሎ ተወራ

አዲስ በ AI የተጎለበተ የግል ረዳት Pixie ተብሎ የሚጠራው በጎግል ለፒክስል ስልክ ባለቤቶች ሊለቀቅ ነው ሲል ዘ ኢንፎርሜሽን ባወጣው ዘገባ አመልክቷል። በጎግል ምናባዊ ረዳቶች ስብስብ ላይ ይህ አዲስ ተጨማሪ መጨመር በNest ብራንድ ስር ያሉትን ጨምሮ ወደ ሌሎች የGoogle ሃርድዌር ምርቶችም ሊዘረጋ ይችላል።
ስለ Pixie ችሎታዎች ተጨባጭ ዝርዝሮች ጥቂት ቢሆኑም፣ ይህ AI ረዳት ደመና ላይ በተመሰረቱ ሱፐር ኮምፒውተሮች ላይ ከመታመን ይልቅ በመሣሪያዎቻቸው ላይ በአካባቢያቸው በመሮጥ ለተጠቃሚዎች የበለጠ ግላዊ ልምድ ሊሰጥ እንደሚችል ተገምቷል። ልክ እንደ Bard ወይም ChatGPT፣ Pixie ጥያቄዎችን መመለስ፣ የመተግበሪያ ውሂብን መተንተን እና በስልኩ ላይ የተለያዩ ቅንብሮችን ማስተዳደር ይችል ይሆናል።
የPixie መለቀቅን በተመለከተ ምንም እንኳን ይፋዊ ማረጋገጫ ባይኖርም ፣የኢንዱስትሪ የውስጥ ባለሙያዎች በ2024 በ Google I/O ኮንፈረንስ ሊታወጅ እንደሚችል ይተነብያሉ፣ ይህም በ Pixel 9 እና Pixel 9 Pro ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ይገኛል። በመቀጠል፣ የቆዩ የፒክስል ስልክ ሞዴሎች ዝማኔውን በዚያ አመት ክረምት ሊያገኙ ይችላሉ።
ጎግል ወደ AI ረዳቶች የሚያደርገው ዘመቻ በጎግል ረዳት፣ ሲሪ እና አሌክሳ ታዋቂነት ባለፈው ጊዜ ጥሩ ተቀባይነት አግኝቷል። ይሁን እንጂ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በኤአይ ቴክኖሎጂ እድገት ተጠቃሚዎች ምርታማነታቸውን ሊያሳድግ እና የዕለት ተዕለት ተግባራቸውን ሊያቀላጥፍ የሚችል የላቀ እና ብቃት ያለው ምናባዊ ረዳትን በጉጉት እየጠበቁ ነው።
በቨርቹዋል ረዳት ገበያ ውስጥ ያለው ውድድር እያደገ ሲሄድ ጎግል ፒክሴን መልቀቅ እምቅ አቅም ያለው በ AI በሚሰሩ መሳሪያዎች ውስጥ እንደ መሪ ያለውን ቦታ ሊያጠናክር ይችላል። በመሳሪያው ላይ በአካባቢው የማስኬድ ችሎታ, Pixie የማያቋርጥ የበይነመረብ ግንኙነት ሳያስፈልገው ለተጠቃሚዎች የበለጠ ቀልጣፋ እና እንከን የለሽ ልምድን ሊያቀርብ ይችላል.
ይፋዊውን የጎግል ማስታወቂያ እየጠበቅን ሳለ የቴክኖሎጂ አድናቂዎች እና የፒክስል ባለቤቶች ስለ Pixie ልቀት እና ወደ ስማርት ስልኮቻቸው ሊያመጣቸው ስለሚችላቸው አዳዲስ ባህሪያት ላይ ያሉ ማናቸውንም ማሻሻያዎችን በጉጉት ይከታተላሉ።