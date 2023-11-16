አንድነት ሙሴን ያስተዋውቃል: AI ለፈጠራ ልማት መሳሪያዎች

ግንባር ቀደም የጨዋታ ሞተር ገንቢ የሆነው ዩኒቲ በቅርቡ ሙሴን ይፋ አድርጓል፣የፈጠራ ልማት ሂደትን ለማሳደግ የተነደፉ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) የተጎላበቱ መሳሪያዎች ስብስብ። ሙሴ እንደ ሸካራነት እና ስፕሪት ማመንጨት ያሉ የተለያዩ ባህሪያትን ያቀርባል እና ወደፊት እነማ እና ኮድ የማድረግ ችሎታዎችን ለማካተት ሊሰፋ ነው።
ሙሴን በማስተዋወቅ ዩኒቲ ገንቢዎችን በተለይም ውስን ሀብቶች ያላቸውን ተደራሽ እና ቀልጣፋ AI መሳሪያዎች ለማብቃት ያለመ ነው። እንደ ባለ ከፍተኛ ጥራት ሸካራማነቶች ወይም sprites ባሉ ተግባራት ላይ ሰፊ ጊዜ እና ጥረት ማሳለፍ ለማይችሉ ገለልተኛ ገንቢዎች ሙሴ በእድገት አካባቢያቸው ውስጥ በቀጥታ ንብረቶችን እንዲያፈሩ የሚያስችል ቀለል ያለ የስራ ሂደት ያቀርባል።
ሙሴ ለፕሮቶታይፕ ጠቃሚ ሀብት ከመሆኑ በተጨማሪ ራዕያቸውን ለአሳታሚዎች ወይም ባለሀብቶች ይበልጥ ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማስተላለፍ ለሚፈልጉ ገንቢዎች ያቀርባል። ከስቶክ ስፕሪትስ ወይም ከነጻ ናሙና ሞዴሎች ይልቅ ኦሪጅናል ስነ ጥበብን በመጠቀም ገንቢዎች የጨዋታ አጨዋወት ጽንሰ-ሀሳቦቻቸውን ይበልጥ አሳማኝ እና መሳጭ በሆነ መልኩ ማቅረብ ይችላሉ።
የሙሴ ፈጠራ ባህሪያት አንዱ ሴንቲስ ነው፣ ይህም ገንቢዎች ልዩ የጨዋታ ልምዶችን ለመፍጠር ውስብስብ AI ውሂብ ሞዴሎችን ወደ Unity Runtime እንዲያመጡ ያስችላቸዋል። በአሁኑ ጊዜ በክፍት ቤታ ውስጥ፣ Sentis ገንቢዎች አብሮ በተሰራ ተግባር እየተጠቀሙ የራሳቸውን ሞዴሎች እንዲጠቀሙ ያስችላቸዋል።
የዩኒቲ ቁርጠኝነት AIን በኃላፊነት ለመጠቀም ያለው ቁርጠኝነት በሙሴ እድገት ውስጥ ይታያል። ኩባንያው የቅጂ መብትን ማክበር እና የአይፒ ጥሰትን ማስወገድ አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ይሰጣል. ይህንንም ለማሳካት ዩኒቲ የ AI ሞዴሎቹን በዩኒቲ ባለቤትነት ወይም ፍቃድ በተሰጣቸው ምስሎች ላይ ብቻ አሰልጥኗል፣ ይህም በ AI የሚመነጩ ንብረቶች ደህንነታቸው የተጠበቀ፣ ኃላፊነት የሚሰማቸው እና ለሌሎች ፈጣሪዎች የተከበሩ መሆናቸውን በማረጋገጥ ነው።
ምንም እንኳን አንድ ትልቅ ሰው ሰራሽ ዳታ ለማዘጋጀት የStable Diffusion ሞዴልን ቢጠቀምም፣ ዩኒቲ የተወሰኑ የአርቲስቶችን ቅጦች ወይም ስራዎች ከመድገም በጥንቃቄ ይቆጠባል። ይህ አካሄድ የአእምሯዊ ንብረትን ደህንነት ማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን የተፈጠሩ ንብረቶችን ልዩ እና ልዩ ልዩ ባህሪን ይጠብቃል።
ዩኒቲ ሙሴ ለ 30 ዶላር ወርሃዊ ክፍያ ለብቻው ይቀርባል። የልማቱ ማህበረሰቡ የሙሴን አቅም ሲመረምር እና ሲገመግም፣ በፈጠራ ልማት ሂደት ላይ ያለው ጠቀሜታ እና ተፅዕኖ የሚታይ ይሆናል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
አንድነት ሙሴ ምንድን ነው?
ዩኒቲ ሙሴ በፈጠራ ልማት ሂደት ውስጥ ገንቢዎችን የሚያግዝ በዩኒቲ የተገነቡ AI-የተጎላበቱ መሳሪያዎች ስብስብ ነው። እንደ ሸካራነት እና ስፕሪት ማመንጨት ያሉ ባህሪያትን ያቀርባል፣ ወደፊት ወደ እነማ እና ኮድ የማድረግ አቅሞች ለማስፋፋት እቅድ አለው።
ሙሴን መጠቀም ምን ጥቅሞች አሉት?
ሙሴ በዋና ዋና የእድገት አካባቢያቸው ውስጥ የተሳለጠ የስራ ፍሰት በማቅረብ ለገንቢዎች የንብረት ማመንጨት ሂደትን ቀላል ያደርገዋል። በተለይም ብዙ ጊዜ እና ጥረት ሳያደርጉ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ንብረቶች እንዲፈጥሩ ስለሚያስችላቸው ውስን ሀብቶች ላላቸው ገለልተኛ ገንቢዎች ጠቃሚ ነው።
ሙሴ የቅጂ መብትን እንዴት ያከብራል እና የአይፒ ጥሰትን ያስወግዳል?
ዩኒቲ የ AI ሞዴሎቹን በUniity-ባለቤትነት ወይም ፍቃድ በተሰጣቸው ምስሎች ላይ ያሠለጥናል፣ ይህም የሚመነጩ ንብረቶች ደህንነታቸው የተጠበቀ፣ ኃላፊነት የሚሰማቸው እና ለሌሎች ፈጣሪዎች የሚያከብሩ መሆናቸውን ያረጋግጣል። ዩኒቲ የተወሰኑ የአርቲስቶችን ስታይል ወይም ስራዎችን ከመድገም በጥንቃቄ በማስቀረት የተፈጠሩ ንብረቶችን ልዩነት እና ልዩነት ይጠብቃል።
የአንድነት ሙሴ ዋጋ ስንት ነው?
ዩኒቲ ሙሴ ለ 30 ዶላር ወርሃዊ ክፍያ ለብቻው ይቀርባል። ገንቢዎች የእሴቱን ሀሳብ መገምገም እና ለፈጠራ ልማት ፍላጎታቸው ዋጋውን እንደሚያረጋግጥ መወሰን ይችላሉ።