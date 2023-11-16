የቤቴስዳ ዝግመተ ለውጥ፡ የ RPGዎችን የወደፊት ሁኔታ መቅረጽ

በቅርቡ በተለቀቀ ቪዲዮ ላይ፣ ታዋቂው የጨዋታ ገንቢ ቶድ ሃዋርድ፣ በቤተሳይዳ ስራው ታሪክ ውስጥ ናፍቆት ጉዞ አድርጎናል። ከ FPS Terminator: Future Shock ጀምሮ እስከ የሽማግሌው ጥቅልሎች ተከታታይ ስኬት ድረስ ሃዋርድ የስቱዲዮው ያለፈ ታሪክ ስለ RPGs የወደፊት ሁኔታ እንዴት እንደሚያሳውቅ ያንፀባርቃል።
የሃዋርድ ስራ በ1995 በTerminator: Future Shock ተጀመረ፣ ይህ ጨዋታ የፈጠራ የመዳፊት መልክ መካኒኮችን አስተዋውቋል። ይህ እመርታ Bethesda ድንበሮችን ለመግፋት እና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ለመቀበል ያላትን ቁርጠኝነት መሰረት ጥሏል። ቪዲዮው እየገፋ ሲሄድ ሃዋርድ በ Daggerfall ውስጥ ስለነበረው ተሳትፎ ግንዛቤዎችን ያካፍላል፣ የሽማግሌው ጥቅልል ተከታታይ ሁለተኛ ክፍል እና የሽማግሌ ጥቅልሎች ስፒን-ኦፍ፣ ሬድጋርድን በመፍጠር የፕሮጀክት መሪ ሆኖ ሚናውን ያሳያል።
ሆኖም፣ በ3 የተለቀቀው The Elder Scrolls 2002: Morrowind ነበር፣ ለቤቴሳ ትልቅ ለውጥ ያመጣ። የጨዋታው ስኬት በተለይም የተከበረው የXbox ኮንሶል ወደብ ስቱዲዮውን ወደ ዋና እውቅና ያስገባው። ሃዋርድ በሞሮዊንድ ተፅእኖ እና ስኬት በወቅቱ በ Xbox ላይ ሁለተኛው በጣም የተሸጠ ጨዋታ ከሃሎ በስተጀርባ ያለውን ፍርሀት ገልጿል።
በቪዲዮው በሙሉ፣ ሃዋርድ የቤቴስዳን ጨዋታዎችን በተለያዩ ጊዜያት ከፋፍሏቸዋል፡ የ MS-DOSን ዘመን ለመጀመሪያዎቹ ፒሲ አርዕስቶቻቸው፣ የኮንሶል ዘመኑ ከሞሮዊንድ እስከ ስካይሪም እና ቀጣዩን ትውልድ ውድቀት 4 እና Fallout 76ን ያካትታል። ወደ ፊት ሲመለከት የቤቴስዳንን ይፋ አደረገ። እጅግ በጉጉት የሚጠበቀው ፕሮጄክት፣ ስታርፊልድ፣ በዘመናዊ ቴክኖሎጂው እጅግ የላቀ አቅም ያለው እና የ RPG ዘውግ እንደገና እንደሚለይ ቃል ገብቷል።
ቪዲዮው ሲያልቅ ሃዋርድ ከስታርፊልድ ቀጥሎ ያለውን ባዶ ቦታ ይጠቁማል እና ስለ ሌላ ታላቅ ልቀት ፍንጭ ይሰጣል፡ ሽማግሌው ጥቅልሎች 6. በአለም ዙሪያ በአድናቂዎች የተወደዱ፣ የሽማግሌው ጥቅልሎች ተከታታዮች ከቤቴስዳ ውርስ ጋር ተመሳሳይ ሆነዋል፣ እና መጭው ክፍል ለትልቅ ደስታን ይዟል። RPG አድናቂዎች።
Bethesda መሳጭ እና አዳዲስ RPG ልምዶችን ለመስራት ያሳየችው ቁርጠኝነት በኢንዱስትሪው ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው ሰው ሆኖ አቋሟን አጠናክሯል። ከሞሮዊንድ እስከ ስታርፊልድ፣ ጨዋታዎቻቸው ሚሊዮኖችን በሰፊ ዓለሞቻቸው፣ በአሳሳቢ ትረካዎቻቸው እና በጨዋታ አጨዋወት መካኒኮችን ገዝተዋል። የRPG አድናቂዎች የወደፊቱን በጉጉት ሲጠባበቁ፣የቤቴስዳ አስተዋጾ ዘውግውን ለዘላለም እንደቀረፀው የሚካድ አይደለም።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
1. ቤተስኪያን ለዝና ያነሳሳው የትኛው ጨዋታ ነው?
ቤተሳይዳን በጨዋታ አድናቂዎች ዘንድ ዝነኛ እንድትሆን ያደረጋት ጨዋታ The Elder Scrolls 3: Morrowind ነው።
2. ቶድ ሃዋርድ የቤቴዳ ጨዋታዎችን ለመመደብ ምን አይነት ምድቦችን ተጠቀመ?
ሃዋርድ የቤቴስዳን ጨዋታዎችን በሶስት ዘመናት ከፋፍሏቸዋል፡ የMS-DOS ዘመን፣ የኮንሶል ዘመን እና የሚቀጥለው ትውልድ ዘመን።
3. የቤተሳይዳ መጪ ፕሮጀክት ምንድን ነው?
በጣም የሚጠበቀው የቤቴስዳ ፕሮጀክት ስታርፊልድ ነው፣ እሱም የ RPG ዘውግ በአስደናቂ ቴክኖሎጂው እንደሚለውጥ ይጠበቃል።
4. በስራው ላይ የሽማግሌ ጥቅልሎች አዲስ ክፍል አለ?
አዎ፣ ቶድ ሃዋርድ ስለ The Elder Scrolls 6 እድገት ፍንጭ ሰጥቷል፣ ይህም የተከታታይ አድናቂዎችን እንደሚያስደስት እርግጠኛ ነው።