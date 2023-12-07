የአየር ሁኔታ ንድፎችን መቀየር በሳምንቱ መጨረሻ ትንበያ ላይ ልዩነቶችን ያመጣል

ክረምት በሰሜን እና በሌሎች ቦታዎች ላይ የዝናብ ስርጭትን የሚያሳይ በቅርቡ የተስፋፋ የጠዋት ዝናብ እኩለ ቀን ላይ ይቀንሳል ተብሎ ይጠበቃል። የገጽታ ሙቀት ከቅዝቃዜ በላይ ሲጨምር፣ ዝናቡ ወደ ተበታተኑ የዝናብ መታጠቢያዎች ይሸጋገራል። ዝናቡ ምሽቱን ሙሉ ይቆያል፣ ነገር ግን በዋናነት ደረቅ ንድፍ ከረቡዕ ጀምሮ ይጠበቃል።
ነገር ግን፣ ወደ ሳምንቱ አጋማሽ ስናመራ፣ ከፍተኛ የሙቀት መጠኑ ወደ 40ዎቹ ዝቅ ብሎ እየቀነሰ ሲሄድ ትንሽ ቅዝቃዜ አለ። እንደ እድል ሆኖ፣ ኃይለኛ ንፋስ ከዚህ ደረቅ ዝርጋታ ጋር አብሮ ይመጣል፣ ይህም የሙቀት አዝማሚያን ያመጣል እና ከፍተኛ ከፍታዎችን ከሃሙስ እና አርብ አጋማሽ እስከ 50 ዎቹ አጋማሽ ድረስ ይገፋል።
የሳምንት መጨረሻ ትንበያ የሚያሳየው በኃይለኛ አውሎ ነፋስ ምክንያት ቅዳሜ ማለዳ ላይ የዝናብ መመለሻ ነው። የሙቀት መጠኑ በሞቃታማው በኩል ሲያንዣብብ ፣ ከሰዓት በኋላ ከ 50 ዎቹ አጋማሽ እስከ XNUMX ዎቹ ሲደርስ ፣ ከፍተኛው ዝናብ ምሽት ላይ ይጠበቃል ፣ ይህም ነጎድጓዳማ ዝናብ ሊኖር ይችላል።
የዝናብ አይነት ከዝናብ ወደ በረዶ መቀየሩን የሚወስነው ቅዳሜ ወደ እሁድ ማለዳ ላይ የፊት ለፊት መተላለፊያ ጊዜን በተመለከተ አሁንም አንዳንድ ጥርጣሬዎች አሉ። በውጤቱም, ቅዳሜና እሁድ ዕቅዶችን ሊነኩ ለሚችሉ ለውጦች ትንበያውን በቅርበት መከታተል ጥሩ ነው.
በአጠቃላይ የአየር ሁኔታ ለውጦች የአየር ሁኔታ ትንበያዎችን ያመጣሉ, በአንዳንድ አካባቢዎች የዝናብ እና የክረምት ሁኔታዎች ድብልቅ ናቸው. ደህንነቱ የተጠበቀ እና አስደሳች ቅዳሜና እሁድን ለማረጋገጥ ለእነዚህ ለውጦች በመረጃ መከታተል እና መዘጋጀት አስፈላጊ ነው።