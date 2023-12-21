የእሳት አደጋ ተከላካዮች በቬንቱራ ካውንቲ በነፋስ የሚመራውን እሳት ለመቆጣጠር በትጋት እየሰሩ ነው።

በነፋስ የሚነዳው ደቡብ ፋየር በቬንቱራ ካውንቲ ውስጥ ለሚገኙ የእሳት አደጋ ተከላካዮች ትልቅ ፈተና ማድረጉን ቀጥሏል። እሳቱ የጀመረው ቅዳሜ ከቀኑ 9፡30 ላይ በደቡብ ተራራ ጫፍ ጫፍ አካባቢ ነው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በደቡብ ተራራ ደቡባዊ ተዳፋት ላይ ወደ 3,000 ሄክታር መሬት አቃጥሏል። ኃይለኛ የሰሜን ምስራቅ ንፋስ እሳቱን ወደ ደቡብ እና ምዕራብ እየነዳው ነው፣ ይህም የመከላከል ጥረቶች አስቸጋሪ አድርጎታል።
ምንም እንኳን ተግዳሮቶች ቢኖሩም፣ የእሳት አደጋ ተከላካዮች በአንድ ጀምበር እድገት አድርገዋል፣ 15 በመቶ በቁጥጥር ስር ውለዋል። አበረታች ነው፣ አንድ ሕንፃ ፈርሶ ቢሆንም፣ ምንም ዓይነት ቤት አልጠፋም። ነገር ግን ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች፣ ላ ቪስታ አቬኑ፣ ዋልኑት ጎዳና፣ ፕራይስ መንገድ እና አግገን መንገድን ጨምሮ የመንገድ መዘጋት ከፍተኛ መስተጓጎል አስከትሏል።
ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ ለተወሰኑ አካባቢዎች የመልቀቅ ትእዛዝ ተነስቷል። እነዚህ አካባቢዎች ሶሚስ፣ ሚሽን ሮክ መንገድ በሳንታ ፓውላ እና የሰሜን ሳንታ ፓውላ ክፍሎች ያካትታሉ። ነገር ግን፣ ለሳቲኮይ ሀገር ክለብ አካባቢ የመልቀቂያ ማስጠንቀቂያ ተፈጻሚነት ይኖረዋል።
በእሳቱ የተጎዱትን ለመርዳት በቬንቱራ ኮሚኒቲ ኮሌጅ በሚገኘው የቬንቱራ ኮሌጅ ትንንሽ ጂም ሲ ውስጥ መጠለያ ተዘጋጅቷል። መጠለያው ለተፈናቀሉ ግለሰቦች ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ ይሰጣል።
ብሔራዊ የአየር ሁኔታ አገልግሎት ለቬንቱራ ካውንቲ እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ድረስ የቀይ ባንዲራ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። እሑድ፣ በተራራው እና በተራራማ አካባቢዎች ከ35-50 ማይል በሰአት የሚደርስ ከፍተኛ የንፋስ ንፋስ መተንበይ። እነዚህ ከባድ የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች የእሳት ማጥፊያ ጥረቶችን የበለጠ ያወሳስባሉ።
የእሳቱ መንስኤ እስካሁን ያልታወቀ ሲሆን ባለሥልጣናቱም መነሻውን በንቃት በማጣራት ላይ ናቸው። ማንም ሰው ከእሳቱ ጋር የተያያዘ መረጃ ካለው፣ የአደጋውን መረጃ የስልክ መስመር እንዲያነጋግር ይበረታታሉ።
የእሳት አደጋ ተከላካዮች የደቡብ ፋየርን ለመቆጣጠር በጀግንነት ጥረታቸውን ሲቀጥሉ፣ ነዋሪዎቹ በመረጃ እንዲቆዩ እና በአካባቢው ባለስልጣናት የሚሰጡትን ማንኛውንም መመሪያ ወይም ማስጠንቀቂያ እንዲከተሉ ወሳኝ ነው።