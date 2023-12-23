ዌልስ በዊንዘር ውስጥ ቀላል ኑሮን ይቀበላሉ።

ዌልስዎች የኬንሲንግተን ቤተ መንግስትን ውበት እና ውበት ለዊንሶር ለተመሰረተ እና ልከኛ የአኗኗር ዘይቤ ነግደዋል። የቅርብ ጊዜ የገና ካርዳቸው ለዊልያም፣ ኬት፣ ጆርጅ፣ ሻርሎት እና ሉዊስ ቤርክሻየር አሁን መኖሪያቸው እንደሆነ ለማስታወስ ያገለግላል።
ፎቶግራፍ አንሺው ጆሽ ሺነር የዘንድሮውን ምስል የመቅረጽ ተግባር ተመድቦለት ነበር፣ ይህም ዌልስ በቀላል ዳራ ላይ አንድ ላይ ሆነው የተቀናጁ ነጭ ሸሚዞች እና ጂንስ ለብሰው እንደነበር ያሳያል። ይህ የአለባበስ እና የአቀማመጥ ምርጫ ጠንከር ያለ የመደበኛነት መልእክት ያስተላልፋል፣ ይህም ጥንዶቹን ለልጆቻቸው የተረጋጋ እና ጤናማ አስተዳደግ ለመስጠት ቅድሚያ የሚሰጧቸው ወላጆቻቸው እንደሆኑ አድርጎ ያሳያል።
ቀላል ኑሮ ለመምራት ሲሉ ዌልስ ሆን ብለው ከዊንሶር ካስትል ይልቅ ባለ አራት መኝታ ቤት አዴላይድ ኮቴጅ ውስጥ ለመኖር መርጠዋል። ምንም እንኳን ማሪያ ቴሬሳ ቱሪዮን ቦራሎ ለቤተሰቡ በተለየ አቅም መስራቷን ብትቀጥልም የቀጥታ ሞግዚቷን ለመተው ውሳኔ ወስደዋል. በተጨማሪም፣ ዊሊያም እና ኬት ልጆቻቸው በአቅራቢያው በሚገኘው አስኮ በሚገኘው ላምብሩክ ትምህርት ቤት ሲማሩ ዊልያም እና ኬት በየእለቱ ጠዋት ትምህርት ቤቱን ያካሂዳሉ።
ወደፊት ስንመለከት፣ ወጣቱ ልዑል ጆርጅ የአባቱን ፈለግ ከተከተለ እና በጥቂት አመታት ውስጥ የኢቶን ተሳፋሪ ከሆነ፣ ቤተሰቡ ወደ ዊንዘር ማዛወሩ የበለጠ ጠቃሚ ይሆናል። ካምፓሱ አሁን 15 ደቂቃ ብቻ ነው የቀረው፣ ይህም ዊልያም እና ኬት ልጃቸው መገኘት ከፈለገ በቀላሉ ዝግጁ መሆናቸውን ያረጋግጣል። በተጨማሪም ሚድልተንስ ከአንድ ሰአት ባነሰ ርቀት በቡክለበሪ ማኖር ይገኛሉ፣ ይህም ሊነሱ የሚችሉትን የአያት ቅድመ አያት ስራዎችን ለመስራት ዝግጁ ናቸው።
በምርጫቸው እና በተግባራቸው፣ ዌልስ ለልጆቻቸው የመደበኛነት እና የመረጋጋት ስሜት ለመስጠት እየጣሩ ነው። እንደ ቤተሰብ ለጥራት ጊዜ ቅድሚያ በመስጠት እና በልጆቻቸው የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች ውስጥ በንቃት በመሳተፍ ቀለል ያለ የአኗኗር ዘይቤን ተቀብለዋል. ንጉሣዊ ሥልጣናቸው ቢኖራቸውም፣ ዊልያም እና ኬት በአዲሱ የዊንሶር ቤታቸው ውስጥ ለሚያድጉ ቤተሰባቸው መንከባከብ እና መሠረት ላይ የተመሠረተ አካባቢ ለመፍጠር ይጥራሉ ።