የሚቺጋን እግር ኳስ በሮዝ ቦውል ውስጥ በአላባማ ላይ ለሚደረገው ትርኢት ዝግጁ ነው።

የሚቺጋን እግር ኳስ በመጪው የሮዝ ቦውል ከአላባማ ጋር ሊጋጠም ነው፣ እና በሀገሪቱ ዙሪያ ያሉ አድናቂዎች በደስታ እየጮሁ ነው። እ.ኤ.አ. በጃንዋሪ 1፣ 2024 የሚካሄደው ጨዋታ በሁለቱ የሀይል ማመንጫ ቡድኖች መካከል አስደሳች ግጥሚያ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም። ወልዋሎዎች እንደ ምርጥ ዘር ቢገቡም በጂም ሃርባው ስር በሚገኘው የኮሌጅ እግር ኳስ ፕሌይኦፍ ባስመዘገቡት የውድድር ዘመን ተስፋ አስቆራጭ በሆነ የቦሌ ጨዋታ ሪከርድ እና አሸናፊነት በሌለበት ደረጃ እራሳቸውን በሃገር አቀፍ መድረክ ማረጋገጥ አልቻሉም።
ሆኖም ሚቺጋን ለዚህ ጊዜ አጥብቆ እየተዘጋጀ ነው። ባለፈው የውድድር ዘመን፣ አላባማ በ SEC ርዕስ ጨዋታ ላይ ያሸነፈውን የሁለት ጊዜ ተከላካይ ብሄራዊ ሻምፒዮን ለመሆን የ"ቢት ጆርጂያ" ልምምድን ተግባራዊ አድርገዋል። ዋልያዎቹ ብቃታቸውን ለማሳየት እና በከፍተኛ ደረጃ መወዳደር እንደሚችሉ ለማሳየት ቆርጠዋል። ሚቺጋን ገና ያላጋጠመውን የአትሌቲክስ ደረጃን የሚያመጣው እንደ ሩብ ጀርባ ጃለን ሚልሮ ባሉ ጎበዝ አትሌቶች፣ ዎልቨሮች ለመዋጋት ዝግጁ ናቸው።
ምንም እንኳን ቁርጠኝነት ቢኖራቸውም ፣ ብዙ ተመራማሪዎች ለሚቺጋን ፈታኝ ውድድር ይተነብያሉ። አላባማ፣ ከታዋቂው አሰልጣኝ ኒክ ሳባን ጋር፣ በከባድ SEC ውስጥ በጦርነት የተፈተነ እና በፕሪሚየር ችሎታ የተሞላ የስም ዝርዝር ባለቤት ነው። የ Crimson Tide የቅርብ ጊዜ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ከሚገኙት የጆርጂያ ቡልዶግስ ጋር የተቀዳጀው ድል ለነሱ አስፈሪ ስም ብቻ ነው።
ታሪክ አላባማ የበላይ እንደሆነ ሊጠቁም ቢችልም፣ ይህ የሚቺጋን ቡድን መግለጫ ለመስጠት ቆርጧል። ወልዋሎዎች ይህ በሩብ ምዕተ-አመት ውስጥ ያገኙት ምርጥ አጋጣሚ ብሔራዊ ማዕረግ ለመቀዳጀት እንደሆነ ተረድተው ለዝግጅታቸው የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም። በቦሌ ጨዋታ ሪከርድ ላይ ትችት የገጠመው አሰልጣኝ ጂም ሃርባው ካለፉት ስህተቶች ለመማር እና ትረካውን ለመቀየር ያለመ ነው።
ምንም እንኳን ጥረቶች ቢያደርጉም ፣ ተመራማሪዎች አሁንም ለሚቺጋን ከባድ ፈተና እንዳለ ይተነብያሉ። በኮሌጅ እግር ኳስ ፕሌይኦፍ የግማሽ ፍጻሜ ውድድር ውስጥ የሳባን የትራክ ሪከርድ ከሚልሮ እና አላባማ የተቆለለ የስም ዝርዝር ተሰጥኦ ጋር ተዳምሮ አስደናቂ ጥምረት ነው። ሆኖም ግን ዎልቨሮች በፍጥነታቸው፣ በአትሌቲክስነታቸው እና በአጠቃላይ የቡድን አንድነታቸው እርግጠኞች ናቸው። ምንም እንኳን ቢቀሩ, በዚህ ደረጃ ላይ መገኘታቸው እድገታቸው ማሳያ ይሆናል.
የ Rose Bowl ሲቃረብ፣ ደጋፊዎች በዓመቱ ውስጥ በጣም ከሚጠበቁት ግጥሚያዎች አንዱን በጉጉት ይጠባበቃሉ። ሚቺጋን ዕድሉን አሸንፎ በአሸናፊነት መውጣት ይችል እንደሆነ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው ፣ ግን አንድ ነገር በእርግጠኝነት ነው - ይህ ጨዋታ ለሚቀጥሉት ዓመታት አድናቂዎችን የሚማርክ ታላቅ ግጭት እንደሚሆን ቃል ገብቷል።