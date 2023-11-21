አማዞን ዌልማርትን ይቀድማል?
በችርቻሮ ዓለም ውስጥ፣ ሁለት ግዙፎች በበላይነት ሲዋጉት ቆይተዋል፡ Amazon እና Walmart። ዋልማርት በጡብ-እና-ሞርታር ችርቻሮ ውስጥ ዋነኛው ኃይል ሆኖ የቆየ ቢሆንም አማዞን በኢ-ኮሜርስ ኢንዱስትሪ ውስጥ የኃይል ምንጭ ለመሆን በፍጥነት ከፍ ብሏል። በሁሉም ሰው አእምሮ ውስጥ ያለው ጥያቄ አማዞን ዌልማርትን አልፎ በችርቻሮ አለም ውስጥ ከፍተኛ ቦታ ይይዛል ወይ የሚለው ነው።
በቅርብ ዓመታት ውስጥ የአማዞን የአየር ንብረት መጨመር ችላ ሊባል አይችልም። ኩባንያው ብዙ ምርቶችን፣ ተወዳዳሪ ዋጋዎችን እና ምቹ የመላኪያ አማራጮችን በማቅረብ ሰዎች በሚገዙበት መንገድ ላይ ለውጥ አድርጓል። በፕራይም አባልነት ፕሮግራሙ አማዞን ማደጉን የሚቀጥል ታማኝ የደንበኛ መሰረት ፈጥሯል። የሙሉ ምግብ ገበያ ማግኘቷም ወደ ግሮሰሪ ኢንዱስትሪ መግባቱን የሚያሳይ ሲሆን ተደራሽነቱን የበለጠ አስፍቷል።
በሌላ በኩል፣ Walmart ከግዙፉ የአካላዊ መደብሮች አውታረመረብ ጋር ለረጅም ጊዜ የቆየ መኖር አለው። ግዙፉ የችርቻሮ ንግድ ድርጅት ከአማዞን ጋር ለመወዳደር በኢ-ኮሜርስ አቅሙ ላይ ብዙ ኢንቨስት ሲያደርግ ቆይቷል። የዋልማርት የመስመር ላይ ሽያጭ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ሲሆን ኩባንያው በዲጂታል ቦታ ላይ ያለውን ቦታ ለማጠናከር ስልታዊ ግኝቶችን አድርጓል።
አማዞን ጉልህ እመርታ ቢያደርግም፣ ዋልማርትን ማለፍ ቀላል ስራ አይደለም። የዋልማርት አካላዊ መደብሮች አማዞን ሊመሳሰሉ የማይችሉትን የምቾት እና ፈጣን ደረጃን ይሰጣሉ። በተጨማሪም፣ Walmart ከአቅራቢዎች ጋር ያለው ጠንካራ ግንኙነት እና ተወዳዳሪ ዋጋዎችን የማቅረብ ችሎታው የውድድር ደረጃን ይሰጠዋል።
በየጥ:
ጥ፡ ኢ-ኮሜርስ ምንድን ነው?
መ፡ ኢ-ኮሜርስ የሚያመለክተው የሸቀጦችን እና አገልግሎቶችን በኢንተርኔት መግዛት እና መሸጥን ነው።
ጥ፡- የጡብ እና የሞርታር ችርቻሮ ምንድነው?
መ፡ የጡብ እና የሞርታር ችርቻሮ ደንበኞች በግንባር መጎብኘት እና መግዛት የሚችሉባቸውን ባህላዊ አካላዊ መደብሮችን ያመለክታል።
ጥ፡ ዋና አባልነት ምንድን ነው?
መ፡ ፕራይም አባልነት ነፃ እና ፈጣን መላኪያ፣ የዥረት አገልግሎቶችን ማግኘት እና ልዩ ቅናሾችን ጨምሮ ለአባላቱ የተለያዩ ጥቅሞችን የሚሰጥ በአማዞን የሚሰጥ የደንበኝነት ምዝገባ አገልግሎት ነው።
ጥ፡ ሙሉ ምግቦች ገበያ ምንድን ነው?
መ፡ ሙሉ ምግቦች ገበያ በተፈጥሮ እና ኦርጋኒክ ምርቶች ላይ በማተኮር የሚታወቅ የግሮሰሪ ሰንሰለት ነው። በ2017 በአማዞን ተገዛ።
በአማዞን እና ዋልማርት መካከል ያለው ጦርነት ቢቀጥልም የወደፊቱን ለመተንበይ አስቸጋሪ ነው። ሁለቱም ኩባንያዎች የየራሳቸው ጥንካሬ ያላቸው እና በየጊዜው የሚለዋወጡትን የሸማቾች ፍላጎት ለማሟላት በማደግ ላይ ናቸው። አማዞን በኢ-ኮሜርስ ውስጥ ያለው የበላይነት እና የዋልማርት ጠንካራ አካላዊ መገኘት አስፈሪ ተወዳዳሪ ያደርጋቸዋል። አማዞን ዋልማርትን ጨርሶ ይጨርስ አይሁን ወደፊት የሚታይ ቢሆንም አንድ ነገር እርግጠኛ ነው፡ የችርቻሮ መልክዓ ምድሩ በእነዚህ ሁለት የችርቻሮ ነጋዴዎች መቀረጹን ይቀጥላል።