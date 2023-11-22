ለምን መተግበሪያዎችን መዝጋት የለብዎትም?
በፈጣን የቴክኖሎጂ አለም ውስጥ ለተጠቃሚዎች ብዙ አፕሊኬሽኖች በአንድ ጊዜ በስማርት ፎኖቻቸው ወይም በኮምፒውተራቸው ላይ እንዲሰሩ ማድረግ የተለመደ ነው። ነገር ግን፣ እነዚህን መተግበሪያዎች በግዳጅ መዝጋት የመሣሪያውን አፈጻጸም እንደሚያሻሽል እና የባትሪ ዕድሜን እንደሚቆጥብ የማያቋርጥ የተሳሳተ ግንዛቤ ያለ ይመስላል። ከታዋቂው እምነት በተቃራኒ፣ መተግበሪያዎችን በኃይል መዝጋት ከጥቅሙ የበለጠ ጉዳት እንደሚያደርስ ባለሙያዎች ይጠቁማሉ።
አንድ መተግበሪያን በግድ ስትዘጋው ሙሉ ለሙሉ እየዘጋኸው ነው፣ ይህም ከመሳሪያው ገባሪ ማህደረ ትውስታ ያስወግደዋል። ምንም እንኳን ይህ ሀብቶችን ለማስለቀቅ ምክንያታዊ እርምጃ ቢመስልም ፣ በእውነቱ ግን አሉታዊ ተፅእኖዎች ሊኖሩት ይችላል። እንደ አይኦኤስ እና አንድሮይድ ያሉ ዘመናዊ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች የመተግበሪያ ሂደቶችን እና የማህደረ ትውስታ ድልድልን በብቃት ለማስተዳደር የተነደፉ ናቸው። አንድ መተግበሪያን በሚያስገድዱበት ጊዜ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ መተግበሪያውን በኋላ ለመክፈት ቅድሚያ ለመስጠት እንደ ምልክት ሊተረጉመው ይችላል፣ ይህም በቀላሉ ከበስተጀርባ እንዲሰራ ከማድረግ የበለጠ ኃይል እና ሀብቶችን ሊፈጅ ይችላል።
በተጨማሪም፣ አፕሊኬሽኖች እንዲዘጉ ማስገደድ የመተግበሪያውን እንደ ውሂብ ማዘመን ወይም ማሳወቂያዎችን መቀበልን የመሳሰሉ የጀርባ ተግባራትን የመፈጸም ችሎታን ሊያስተጓጉል ይችላል። ይህ አስፈላጊ መረጃን ወደ መቀበል መዘግየት ሊያመራ አልፎ ተርፎም አፕሊኬሽኖች እንዳይሰሩ ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ፣ የመልእክት መላላኪያ መተግበሪያዎች በኃይል ከተዘጉ፣ ያመለጡ ንግግሮች ወይም ምላሾች የሚዘገዩ ከሆነ መልእክቶችን በቅጽበት ላያደርሱ ይችላሉ።
በየጥ:
ጥ፡ መተግበሪያዎችን እንዲዘጉ ማስገደድ የባትሪ ዕድሜን ያሻሽላል?
መ፡ አይ፣ አፕሊኬሽኖችን በግድ መዝጋት የባትሪውን ዕድሜ በእጅጉ ያሻሽላል። ዘመናዊ ስርዓተ ክወናዎች የመተግበሪያ ሂደቶችን እና የማህደረ ትውስታ ምደባን በብቃት ለማስተዳደር የተነደፉ ናቸው።
ጥ፡ መተግበሪያዎችን እንዲዘጉ ማስገደድ መሣሪያዬን ሊያፋጥን ይችላል?
መ: መተግበሪያዎችን በግዳጅ መዝጋት መሳሪያዎን በፍጥነት ሊያፋጥኑት አይችሉም። የስርዓተ ክወናው የመተግበሪያ ሂደቶችን በብቃት ለማስተዳደር የተመቻቸ ነው፣ እና መተግበሪያዎችን እንዲዘጉ ማስገደድ ቆይተው እንደገና ሲከፍቱ ብዙ ሀብቶችን ሊፈጁ ይችላሉ።
ጥ፡ መተግበሪያዎችን እንዳይዘጉ ለማስገደድ ልዩ ሁኔታዎች አሉ?
መ: በአንዳንድ አልፎ አልፎ፣ ምላሽ የማይሰጥ ከሆነ ወይም ቴክኒካዊ ችግር ካጋጠመው መተግበሪያን በግድ መዝጋት አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። ሆኖም በአጠቃላይ ስርዓተ ክወናው የመተግበሪያ ሂደቶችን እንዲያስተዳድር መፍቀድ ይመከራል።
በማጠቃለያው፣ መተግበሪያዎችን በኃይል መዝጋት ብዙ ጊዜ አላስፈላጊ እና በመሣሪያ አፈጻጸም እና ተግባር ላይ አሉታዊ ውጤቶችን ሊያስከትል ይችላል። መተግበሪያዎችን ያለማቋረጥ እንዲዘጉ ከማስገደድ ይልቅ የስርዓተ ክወናው አብሮገነብ የአስተዳደር ችሎታዎችን ማመን ተገቢ ነው። መተግበሪያዎች ከበስተጀርባ እንዲሄዱ በመፍቀድ፣ ለስላሳ ባለብዙ ተግባር፣ ወቅታዊ ማሳወቂያዎች እና የመሳሪያዎን ሀብቶች በብቃት መጠቀምን ማረጋገጥ ይችላሉ።