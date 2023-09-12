ሁለንተናዊ ደረጃ፡ የቁስ አስፈላጊነት ለስማርት ሆም መሳሪያዎች

ዘመናዊ ቤት መኖሩ ምቹ እና አርኪ ሊሆን ይችላል, ነገር ግን ብዙውን ጊዜ ለተለያዩ መሳሪያዎች የተለያዩ ደረጃዎችን ከማስተናገድ ችግር ጋር አብሮ ይመጣል. ይህ ማለት ብዙ መገናኛዎች፣ መተግበሪያዎች እና የተወሳሰቡ የማዋቀር ሂደቶች ማለት ነው። ማትተር፣ ለስማርት የቤት መሳሪያዎች አዲስ የቴክኖሎጂ ደረጃ፣ ሁሉም መሳሪያዎች ሊያከብሩት የሚችሉትን ሁለንተናዊ መስፈርት በማቅረብ ይህንን ችግር ለመፍታት ያለመ ነው።
በዘመናዊ የቤት ማዋቀር ውስጥ፣ ከአንድ ኩባንያ አምፖል፣ ከሌላው መሰኪያ፣ የውሃ ማጠጫ ስርዓት ከሌላ የምርት ስም እና ከሌላው የአየር ማቀዝቀዣዎች ሊኖሩዎት ይችላሉ። እያንዳንዳቸው እነዚህ ምርቶች የየራሳቸውን ማዕከል እና መተግበሪያ ሊፈልጉ ይችላሉ፣ እና እንደ Zigbee፣ Z-wave እና Ha-low ያሉ የተለያዩ የግንኙነት ደረጃዎችን ሊጠቀሙ ይችላሉ። ይህ የተበታተነ ቅንብር ለተጠቃሚዎች የማይመች እና ግራ የሚያጋባ ሊሆን ይችላል።
ጉዳይ ሁሉም መሳሪያዎች ሊቀበሉት የሚችሉትን አንድ ነጠላ መስፈርት በማቅረብ ስማርት የቤትን ስነ-ምህዳሩን አንድ ለማድረግ ይፈልጋል። በ Matter፣ SmartThings፣ Google Home፣ Apple HomeKit ወይም Alexa የመረጡትን አንድ የቤት መቆጣጠሪያ ማዕከል መጠቀም ይችላሉ። ሁሉም ጉዳይን የሚያሟሉ መሳሪያዎች ከመረጡት ማዕከል ጋር ያለምንም እንከን ይሠራሉ፣ ይህም በመላው ቤትዎ ውስጥ ያሉ በርካታ መተግበሪያዎችን እና መገናኛዎችን ያስወግዳል።
ማተርን ማዋቀር እና መቆጣጠርን ከማቅለል በተጨማሪ ሌሎች ጥቅሞችንም ያመጣል። ከአካባቢያዊ አውታረ መረብዎ ጋር መገናኘት ስለሚችሉ የቁስ መሳሪያዎች በይነመረቡ ቢጠፋም አሁንም ሊሰሩ ይችላሉ። ያዋቅሯቸው ትዕይንቶች እና አውቶማቲክስ ስማርት ቤትዎ ከመስመር ውጭ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥም ቢሆን የሚሰራ መሆኑን በማረጋገጥ ያለችግር መስራታቸውን ይቀጥላሉ። ይህ ባህሪ ጉዳዩን ከብዙ ሌሎች ዘመናዊ የቤት ሲስተሞች ይለያል።
ጉዳይ 1.0 ባለፈው ዓመት ተለቋል፣ እና ወደፊት የሚደረጉ ዝመናዎች ባህሪያቱን እና የመሳሪያውን ተኳሃኝነት የበለጠ ያሰፋሉ። ፍኖተ ካርታው እንደ ቫኩም ሮቦቶች፣ ማጠቢያዎች፣ ማድረቂያዎች እና ማቀዝቀዣዎች ያሉ የቤት ውስጥ መገልገያዎችን ጨምሮ ለተለያዩ መሳሪያዎች ድጋፍን ያካትታል። በስማርት ሆም ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ አብዛኛዎቹ ዋና ተዋናዮች ጉዳዩን ለመቀበል ወስነዋል፣ይህም ሰፊ ተቀባይነት ያለው መስፈርት አድርጎታል።
ለነባር መሳሪያዎች, የተለያዩ ሁኔታዎች አሉ. አንዳንድ መሳሪያዎች ከ Matter ጋር ተኳሃኝ እንዲሆኑ የሶፍትዌር ማሻሻያዎችን በ wifi መቀበል ይችላሉ። ከተናጥል መሳሪያዎች ይልቅ መገናኛዎች ከ Matter ጋር ለመስራት ይዘመናሉ፣ ስለዚህ አሁንም ያሉትን ማዕከሎችዎን ማቆየት ሊኖርብዎ ይችላል። አንዳንድ የዚግቤ መሣሪያዎች ለተኳኋኝነት ዝማኔዎችን ሊቀበሉ ይችላሉ። ሌሎች መሳሪያዎች ከነባር ስርዓታቸው ጋር መስራታቸውን ይቀጥላሉ.
የ Matterን ጥቅሞች ሙሉ በሙሉ ለመቀበል ከ Matter ድጋፍ ጋር የሚመጡ አዳዲስ ዘመናዊ መሳሪያዎችን መግዛት ይመከራል። አዳዲስ ምርቶችን በሚያገኙበት ጊዜ, አሮጌዎችን በ Matter-compliant መሳሪያዎች ቀስ በቀስ መተካት ይችላሉ, በመጨረሻም ሙሉ በሙሉ የተዋሃደ እና እርስ በርሱ የሚስማማ ዘመናዊ የቤት ስርዓት መፍጠር ይችላሉ.
ምንጮች:
- የግንኙነት ደረጃዎች ጥምረት