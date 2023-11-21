ለምን አንድ ሰው bivalent ማበረታቻ የማያገኘው?
በቅርብ ዓመታት ውስጥ የቢቫለንት ማበረታቻዎች አንዳንድ በሽታዎችን ለመከላከል ወሳኝ መሣሪያ ሆነዋል. ነገር ግን፣ ግለሰቦች ይህንን የማበረታቻ መርፌ የማይቀበሉባቸው ሁኔታዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች የቢቫለንት ማበረታቻ ለማግኘት መርጠው የሚወጡበትን ምክንያቶች እንመርምር።
በመጀመሪያ, የቢቫለንት ማበረታቻ ምን እንደሆነ መረዳት አስፈላጊ ነው. ቢቫለንት ማበረታቻ ከሁለት ልዩ በሽታዎች የሚከላከል ክትባት ነው። ለምሳሌ፣ በጣም የተለመደው የቢቫለንት ማበረታቻ ቴታነስ እና ዲፍቴሪያን የሚከላከል ነው። እነዚህ በሽታዎች ለሕይወት አስጊ ሊሆኑ ይችላሉ, እና ማበረታቻው በሽታ የመከላከል አቅምን ለመጠበቅ በየአስር ዓመቱ ይመከራል.
አንድ ሰው የቢቫለንት ማበረታቻ የማይቀበልበት አንዱ ምክንያት በሕክምና ሁኔታ ወይም በአለርጂ ምክንያት ነው። አንዳንድ ግለሰቦች የአንዳንድ ክትባቶችን አስተዳደር የሚቃረን የሕክምና ታሪክ ሊኖራቸው ይችላል. ለምሳሌ፣ ለክትባት አካላት እንደ ጄልቲን ወይም ኒኦማይሲን ላሉ ከባድ አለርጂ ያለባቸው ሰዎች ማበረታቻውን እንዳይቀበሉ ሊመከሩ ይችላሉ።
የሁለትዮሽ ማበረታቻ ላለማግኘት ሌላኛው ምክንያት የግል እምነት ወይም ሃይማኖታዊ ምክንያቶች ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ግለሰቦች በክትባት ላይ ፍልስፍናዊ ተቃውሞ ሊኖራቸው ወይም አንዳንድ የሕክምና ጣልቃገብነቶችን መጠቀምን የሚከለክሉ ሃይማኖታዊ እምነቶች ሊኖራቸው ይችላል. እነዚህ ምክንያቶች የግል ምርጫዎች ቢሆኑም በግለሰብ ላይ ብቻ ሳይሆን በሕዝብ ጤና ላይም መዘዝ ሊያስከትሉ እንደሚችሉ ልብ ሊባል ይገባል.
በየጥ:
ጥ፡ ከ bivalent ማበረታቻዎች ጋር የተያያዙ የጎንዮሽ ጉዳቶች አሉ?
መ: ልክ እንደ ማንኛውም ክትባት, የቢቫለንት ማበረታቻዎች የጎንዮሽ ጉዳቶች ሊኖራቸው ይችላል. በጣም የተለመዱት የጎንዮሽ ጉዳቶች በመርፌ ቦታ ላይ ህመም, መጠነኛ ትኩሳት እና ድካም ያካትታሉ. ከባድ የጎንዮሽ ጉዳቶች እምብዛም አይደሉም.
ጥ፡ ነፍሰ ጡር ከሆንኩ የቢቫለንት ማበረታቻ ማግኘት እችላለሁን?
መ: በአጠቃላይ በእርግዝና ወቅት የቢቫለንት ማበረታቻን መቀበል ደህንነቱ የተጠበቀ ነው ፣ በተለይም አንድ ጊዜ ካለብዎ። ሆኖም ክትባቱን ከመውሰዱ በፊት ሁል ጊዜ ከጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር መማከር ይመከራል።
ጥ፡- ከቢቫለንት ማበልጸጊያ መከላከያው ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
መ: በቢቫለንት ማበረታቻ የሚሰጠው የበሽታ መከላከያ እንደ በሽታው ሊለያይ ይችላል. ለቴታነስ እና ለዲፍቴሪያ በሽታ መከላከያን ለመጠበቅ በየአስር አመቱ የማበረታቻ ክትባት ይመከራል።
ለማጠቃለል፣ የቢቫለንት ማበረታቻዎች በሽታዎችን ለመከላከል አስፈላጊ መሣሪያ ቢሆኑም፣ አንድ ሰው ላለመቀበል የሚመርጥበት ትክክለኛ ምክንያቶች አሉ። በሕክምና ሁኔታዎች፣ በአለርጂዎች፣ በግላዊ እምነቶች ወይም በሃይማኖታዊ ምክንያቶች፣ በሕዝብ ጤና ላይ ያለውን ተጽእኖ በማጤን የግል ምርጫዎችን ማክበር በጣም አስፈላጊ ነው። እንደ ሁልጊዜው፣ ከጤና እንክብካቤ አቅራቢ ጋር መማከር ክትባቱን በተመለከተ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለማድረግ ምርጡ መንገድ ነው።