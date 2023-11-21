ዞስታቫክስ ለምን ከገበያ ተወሰደ?
በሚያስደንቅ ሁኔታ የመድኃኒት አምራች ኩባንያ ሜርክ በቅርቡ ታዋቂውን የሺንግልዝ ክትባቱን ዞስታቫክስ እንደሚያቆም አስታውቋል። ይህ ውሳኔ ብዙ ሰዎች በስፋት ጥቅም ላይ የዋለ እና ውጤታማ የሚመስል ክትባት ለምን ከገበያ እንደሚወጣ እንዲገረሙ አድርጓል። ለዚህ ያልተጠበቀ እድገት መንስኤ የሆኑትን ነገሮች እንመርምር።
የ Zostavax ውጤታማነት;
ዞስታቫክስ በ 2006 የሺንግልስን ለመከላከል የመጀመሪያው ክትባት ሆኖ ተጀመረ, ህመም እና ሊያዳክም የሚችል የቫሪሴላ-ዞስተር ቫይረስ እንደገና በማንቃት ምክንያት የሚከሰት እና ኩፍኝን ያስከትላል. ክትባቱ ሺንግልስን ለመከላከል በግምት 51% ውጤታማ እና 67% የድህረ-ሄርፔቲክ ኒቫልጂያ ስጋትን በመቀነስ ውጤታማ ሆኖ ተገኝቷል።
አዲስ እና የተሻሻለ ክትባት መምጣት;
የዞስታቫክስ የተቋረጠበት ዋና ምክንያት ሺንግሪክስ የተባለ አዲስ እና ይበልጥ ውጤታማ የሆነ ክትባት ማስተዋወቅ ነው። በGlaxoSmithKline የተገነባው ሺንግሪክስ ሺንግልዝ እና ድህረ-ሄርፔቲክ ኒቫልጂያን በመከላከል ረገድ ከ90% በላይ የሆነ አስደናቂ የውጤታማነት መጠን ይመካል። ይህ ጉልህ የሆነ የውጤታማነት መሻሻል የዞስታቫክስ አጠቃቀም እንዲቀንስ አድርጓል, ይህም መርክ ከገበያው እንዲወጣ አድርጓል.
የዞስታቫክስ ውጤታማነት እየቀነሰ መምጣቱ ስጋት፡-
ዞስታቫክስን ለማስወገድ የሚረዳው ሌላው ምክንያት ከጊዜ ወደ ጊዜ ውጤታማነቱ እየቀነሰ ነው። ጥናቶች እንደሚያሳዩት የክትባቱ ጥበቃ ከመጀመሪያዎቹ ጥቂት ዓመታት በኋላ በከፍተኛ ሁኔታ እየቀነሰ በሂደት ላይ ያሉ ግለሰቦች በህይወት ውስጥ ለሺንግልዝ ተጋላጭ ይሆናሉ። ይህ የውጤታማነት ማሽቆልቆል እና የበለጠ ኃይለኛ አማራጭ ከመገኘቱ ጋር ተዳምሮ የዞስታቫክስን ፍላጎት የበለጠ ቀንሷል።
በየጥ:
ጥ፡ ዞስታቫክስ አሁንም ለመጠቀም ደህንነቱ የተጠበቀ ነው?
መ: አዎ፣ Zostavax አሁንም ሺንግልዝ ለመከላከል ደህንነቱ የተጠበቀ እና ውጤታማ እንደሆነ ይቆጠራል። ይሁን እንጂ ይበልጥ ውጤታማ የሆነ ሺንግሪክስ ክትባት በመኖሩ ምክንያት አይመከርም።
ጥ: ከ Zostavax ወደ Shingrix መቀየር እችላለሁ?
መ: አዎ ፣ ከዚህ ቀደም ዞስታቫክስን ከተቀበሉ ፣ ከፍተኛ ጥበቃን ለማረጋገጥ የሺንግልስ ክትባቶችን በሺንግሪክስ እንዲያጠናቅቁ ይመከራል።
ጥ: ወደፊት Zostavax ይገኛል?
መ: ሜርክ የዞስታቫክስን ምርት እና ስርጭት አቁሟል, ስለዚህ ለወደፊቱ ሊገኝ አይችልም.
በማጠቃለያው የዞስታቫክስ ማቋረጥ ይበልጥ ውጤታማ የሆነ ክትባት ሺንግሪክስ በመምጣቱ እና የዞስታቫክስ ውጤታማነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ በመምጣቱ ስጋት ሊፈጠር ይችላል. ዞስታቫክስ አሁንም ደህንነቱ የተጠበቀ እንደሆነ ቢቆጠርም፣ ግለሰቦች በሺንግሪክስ የሚሰጠውን የላቀ ጥበቃ እንዲመርጡ ይበረታታሉ።