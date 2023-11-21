Shingrix ለምን አስታወሰ?
በሚያስደንቅ ሁኔታ ፣ ታዋቂው የሺንግልስ ክትባት ፣ ሺንግሪክስ ፣ በደህንነት ስጋት ምክንያት እንደገና መታወስ አለበት። ማስታወሱ ብዙ ግለሰቦች ለምን በሰፊው ጥቅም ላይ የዋለ እና የታመነ ክትባት ከገበያ መውጣቱን እንዲያስቡ አድርጓል። ከዚህ ያልተጠበቀ ትዝታ ጀርባ ያሉትን ምክንያቶች እንመርምር።
ሺንግሪክስ፣ በፋርማሲዩቲካል ኩባንያ GlaxoSmithKline (ጂኤስኬ) የተሰራ፣ ሺንግልስን ለመከላከል የሚያገለግል ክትባት ሲሆን በቫሪሴላ ዞስተር ቫይረስ የሚመጣ የሚያሰቃይ የቫይረስ ኢንፌክሽን ነው። ሺንግሪክስ የሺንግልስ ስጋትን እና ውስብስቦቹን በመቀነስ በጣም ውጤታማ ሲሆን ይህም እድሜያቸው 50 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ግለሰቦች ተመራጭ ያደርገዋል።
ሆኖም የሺንግሪክስ አስተዳደርን ተከትሎ የተከሰቱት አሉታዊ ግብረመልሶች የቅርብ ጊዜ ሪፖርቶች ስጋቶችን አስነስተዋል። እነዚህ ምላሾች እንደ anaphylaxis ያሉ ከባድ የአለርጂ ምላሾችን እና እንደ ትኩሳት፣ የጡንቻ ህመም እና ድካም ያሉ ሌሎች የጎንዮሽ ጉዳቶችን ያካትታሉ። ከተወሰዱት የመድኃኒት መጠን ጋር ሲነፃፀር የተዘገበው ቁጥር በአንጻራዊ ሁኔታ አነስተኛ ቢሆንም፣ የእነዚህ ምላሾች ክብደት የጤና ባለሥልጣናት እርምጃ እንዲወስዱ አነሳስቷቸዋል።
በውጤቱም, የምግብ እና የመድሃኒት አስተዳደር (ኤፍዲኤ) ከክትባቱ ጋር የተዛመዱ የደህንነት ስጋቶችን በጥልቀት ለመመርመር የሺንግሪክስን ማስታወስ ጀምሯል. ማስታወሱ ክትባቱን የሚወስዱ ግለሰቦችን ደህንነት ለማረጋገጥ እና ሊከሰቱ የሚችሉትን አደጋዎች ለመገምገም የጥንቃቄ እርምጃ ነው።
በየጥ:
ጥ፡ አናፊላክሲስ ምንድን ነው?
መ: አናፊላክሲስ ለአለርጂ በተጋለጡ ደቂቃዎች ውስጥ ሊከሰት የሚችል ከባድ እና ለሕይወት አስጊ የሆነ አለርጂ ነው። እንደ የመተንፈስ ችግር, የፊት እና የጉሮሮ እብጠት, ፈጣን የልብ ምት እና የደም ግፊት መቀነስ የመሳሰሉ ምልክቶችን ሊያስከትል ይችላል.
ጥ፡ ሺንግሪክስ ሺንግልስን ለመከላከል ምን ያህል ውጤታማ ነው?
መ: ሺንግሪክስ በጣም ውጤታማ ነው, ጥናቶች እንደሚያሳዩት የሽንኩርት አደጋን ከ 90% በላይ ይቀንሳል. በተጨማሪም ከሺንግልዝ ኢንፌክሽን በኋላ ሊከሰት የሚችል የድህረ-ሰርፔቲክ ነርቭ ነርቭ በሽታን ለመከላከል ይረዳል.
ጥ: ቀደም ሲል Shingrix የተቀበሉ ግለሰቦች ሊያሳስባቸው ይገባል?
መ፡ ማስታወሱ የጥንቃቄ እርምጃ ነው፣ እና የተዘገበው አሉታዊ ግብረመልሶች ብርቅ ናቸው። ክትባቱን አስቀድመው ከተቀበሉ እና ምንም አይነት ከባድ የጎንዮሽ ጉዳቶች ካላጋጠሙዎት, ለጭንቀት ምንም ፈጣን ምክንያት የለም. ነገር ግን፣ ማናቸውም ጉዳዮች ወይም ጥያቄዎች ካሉዎት ሁልጊዜ ከጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር መማከር ተገቢ ነው።
የሺንግሪክስን ደኅንነት በተመለከተ የሚደረገው ምርመራ በሚቀጥልበት ጊዜ፣ ለግለሰቦች ደህንነት ቅድሚያ መስጠት እና ከክትባቱ ጋር ተያይዘው ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን በጥንቃቄ መያዙን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው። ማስታወሱ ህዝቡ በደህንነታቸው እና ውጤታማነታቸው ላይ ያለውን እምነት ለመጠበቅ ጥብቅ ምርመራ እና ክትባቶችን መከታተል አስፈላጊ መሆኑን ለማስታወስ ያገለግላል።