ሳይንስ ዓለም ለምን ተገነባ?

ርዕስ፡ ራዕይን መግለፅ፡ ከሳይንስ አለም መፈጠር ጀርባ ያለው አላማ
መግቢያ:
ሳይንስ ዎርልድ፣ በቫንኮቨር፣ ካናዳ እምብርት ላይ የሚገኝ ተምሳሌት የሆነ ታሪካዊ ቦታ፣ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎችን ቀልብ የሳበ ነው። ይህ መጣጥፍ ከሳይንስ አለም ግንባታ ጀርባ ያለውን አስደናቂ ታሪክ በጥልቀት ያጠናል፣ አላማውን፣ ፋይዳውን እና ይህንን አስደናቂ ተቋም ወደ ህይወት ያመጣውን ባለራዕይ አእምሮ ይዳስሳል።
የሳይንስ ዓለምን መግለጽ
ሳይንስ አለም፣ በይፋ የቴሉስ አለም ኦፍ ሳይንስ በመባል የሚታወቀው፣ ሳይንሳዊ እውቀትን ለማስተዋወቅ እና በሁሉም እድሜ ውስጥ ባሉ ሰዎች መካከል የማወቅ ጉጉትን ለማጎልበት የሚሰራ የሳይንስ ማዕከል ነው። ለሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ፍቅርን የሚያነሳሱ በይነተገናኝ ኤግዚቢሽኖች፣ ትምህርታዊ ፕሮግራሞች እና አሳታፊ ተሞክሮዎች እንደ ማዕከል ሆኖ ያገለግላል።
የሳይንስ ዓለም ዘፍጥረት፡-
የሳይንስ ዓለም አመጣጥ የብሪቲሽ ኮሎምቢያን መቶኛ ዓመት ለማክበር በቫንኮቨር ውስጥ በተካሄደው ዓለም አቀፍ ደረጃ ኤክስፖ 86 ላይ ሊገኝ ይችላል። ዝግጅቱ የክፍለ ሀገሩን የባህል፣ የቴክኖሎጂ እና የኢኮኖሚ ድሎችን ለማሳየት ያለመ ነው። እንደ ኤግዚቢሽኑ 86 አካል በታዋቂው አርክቴክት ባክሚንስተር ፉለር የተነደፈው ተምሳሌታዊው የጂኦዲሲክ ጉልላት የኤግዚቢሽኑን “ኤግዚቢሽን ማዕከል” ለማስተናገድ ተገንብቷል።
ለውጡ፡-
የኤግዚቢሽኑ 86 መጠናቀቅን ተከትሎ የጂኦዲሲክ ጉልላት አስደናቂ ለውጥ አድርጓል። የክፍለ ሀገሩ መንግስት መዋቅሩ ለሳይንስ ትምህርት እና ለማህበረሰብ ተሳትፎ አጋዥ ሆኖ እንዲያገለግል ያለውን አቅም ተገንዝቧል። እ.ኤ.አ. በ 1989 የሳይንስ ዓለም በሩን በይፋ ለሕዝብ ከፈተ ፣ የሳይንሳዊ ግኝቶች እና ፍለጋዎች ብርሃን ሆነ።
ባለራዕይ አእምሮዎች፡-
የሳይንስ ዓለም ሕልውናውን ለሳይንሳዊ የማወቅ ጉጉትን ለማነሳሳት የተለየ ቦታ እንደሚያስፈልግ ለተገነዘቡ ባለራዕዮች ነው። እነዚህ ግለሰቦች ሳይንስን ለሁሉም ተደራሽ ለማድረግ ባለው ፍላጎት ተነሳስተው የኤግዚቢሽኑን ማዕከል ወደ ደማቅ የሳይንስ ማዕከል ለመቀየር ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ሰርተዋል። አርቆ አሳቢነታቸው እና ቆራጥነታቸው ለሳይንስ አለም ስኬት መሰረት ጥሏል።
የሳይንስ ዓለም ጠቀሜታ፡-
ሳይንስ አለም ሳይንሳዊ እውቀትን በማሳደግ እና ቀጣዩን የፈጠራ ፈጣሪዎችን በማነሳሳት ወሳኝ ሚና ይጫወታል። በተግባር የተደገፉ ኤግዚቢቶችን፣ መሳጭ ትዕይንቶችን እና ትምህርታዊ ፕሮግራሞችን በማቅረብ ሳይንስ ዓለም ጎብኝዎች ከሳይንስ ጋር አዝናኝ እና በይነተገናኝ እንዲሳተፉ ያበረታታል። ተቋሙ የSTEM (ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ምህንድስና እና ሂሳብ) ትምህርትን ለማስተዋወቅ ያለው ቁርጠኝነት ለትምህርት ቤቶች፣ ቤተሰቦች እና ሰፊው ማህበረሰብ ጠቃሚ ግብአት እንዲሆን አድርጎታል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡- ሳይንስ ዓለም ለሳይንሳዊ ትምህርት እንዴት አስተዋፅዖ ያደርጋል?
መ፡ ሳይንስ ወርልድ ሳይንሳዊ ትምህርትን የሚያበረታቱ ሰፊ ኤግዚቢሽኖችን እና ፕሮግራሞችን ያቀርባል። በይነተገናኝ ማሳያዎች፣ የቀጥታ ማሳያዎች እና ወርክሾፖች ጎብኚዎች የተለያዩ ሳይንሳዊ ጽንሰ ሃሳቦችን እና መርሆችን ማሰስ ይችላሉ።
ጥ፡- የሳይንስ ዓለም በሁሉም የዕድሜ ክልል ውስጥ ባሉ ሰዎች ሊዝናና ይችላል?
መ: በፍፁም! ሳይንስ አለም በሁሉም እድሜ ላሉ ጎብኝዎች ከትንንሽ ልጆች እስከ ጎልማሶች ያቀርባል። ኤግዚቢሽኑ እና ፕሮግራሞቹ ሳይንሳዊ ዳራቸው ምንም ይሁን ምን በሁሉም ሰው ላይ የማወቅ ጉጉትን ለማሳተፍ እና ለማነሳሳት የተነደፉ ናቸው።
ጥ፡ በሳይንስ አለም ቀጣይነት ያላቸው የምርምር ውጥኖች አሉ?
መ፡ ሳይንስ ወርልድ በዋነኛነት በህዝብ ተሳትፎ እና ትምህርት ላይ የሚያተኩር ቢሆንም፣ ሳይንሳዊ ምርምር እና ፈጠራን ለመደገፍ ከዩኒቨርሲቲዎች፣ የምርምር ተቋማት እና የኢንዱስትሪ አጋሮች ጋር ይተባበራል።
ጥ፡- የሳይንስ ዓለምን በሕዝብ እንዴት ማግኘት ይቻላል?
መ፡ ሳይንስ አለም በህዝብ ማመላለሻ በቀላሉ ተደራሽ ነው። በተጨማሪም በመኪና ለሚጓዙ ሰዎች በቂ የመኪና ማቆሚያ ቦታ አለ።
በማጠቃለያው፣ ሳይንስ ዓለም የሳይንሳዊ አሰሳ እና የትምህርት ኃይልን እንደ ምስክር ነው። ፈጠራው ሳይንስን ተደራሽ፣ አሳታፊ እና ለሁሉም አበረታች ለማድረግ በራዕይ የተመራ ነበር። የሳይንስ ድንቆችን መቀበሉን ስንቀጥል፣ሳይንስ አለም የእውቀት ብርሃን ሆኖ ይቀራል፣የማወቅ ጉጉትን ያቀጣጥል እና የሳይንሳዊ ግኝቶችን የወደፊት ሁኔታ ይቀርፃል።