ለምን ማክዶናልድ ከዋልማርት ተወገደ?
በሚገርም እርምጃ በወርቃማ ቅስቶች እና በምስሉ ሜኑ የሚታወቀው ፈጣን ምግብ የሆነው ማክዶናልድ በመላው ዩናይትድ ስቴትስ ከዋልማርት መደብሮች ተወግዷል። ይህ ውሳኔ በምቾት ሰማይ ላይ የተደረገ ግጥሚያ የሚመስለው ይህ አጋርነት ለምን መጨረሻ ላይ እንደደረሰ ብዙ ደንበኞቻቸውን እንዲያስቡ አድርጓል።
በማክዶናልድ እና ዋልማርት መካከል ያለው መለያየት በሁለቱ ኩባንያዎች መካከል የጋራ ውሳኔ ነው ተብሏል። የመከፋፈሉ ትክክለኛ ምክንያት ባይገለጽም፣ የሁለቱም ኩባንያዎች ስትራቴጂና ቅድሚያ የሚሰጣቸው ነገሮች በመቀየሩ ሊሆን እንደሚችል የኢንዱስትሪ ባለሙያዎች ይገምታሉ።
ለመለያየት አንዱ ምክንያት የፈጣን ምግብ ኢንዱስትሪው ገጽታ መቀየር ሊሆን ይችላል። የምግብ አቅርቦት አገልግሎቶች መጨመር እና ጤናማ አማራጮች ፍላጎት እየጨመረ በመምጣቱ ማክዶናልድ በዎልማርት መደብሮች ውስጥ መገኘቱን ከመቀጠል ይልቅ ራሱን የቻለ ሬስቶራንቶች እና የአቅርቦት ሽርክናዎች ላይ ትኩረት ሊያደርግ ይችላል።
በተጨማሪም ዋልማርት በመደብር ውስጥ የመመገቢያ አማራጮቹን ለማሻሻል እና የራሱን የምግብ አቅርቦቶች ለማስፋት ጥረቶችን ሲያደርግ ቆይቷል። ማክዶናልድንን በማስወገድ ዋልማርት ለራሱ የምርት ስም ላላቸው የምግብ ጽንሰ-ሀሳቦች ተጨማሪ ቦታ ለመፍጠር ወይም ከሌሎች የፈጣን ምግብ ሰንሰለቶች ጋር አብሮ ለመስራት እያሰበ ሊሆን ይችላል።
በየጥ:
ጥ፡ ማክዶናልድ ከሁሉም የዋልማርት መደብሮች ሙሉ በሙሉ ይወገዳል?
መ: አዎ፣ ማክዶናልድ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በማንኛውም የዋልማርት መደብሮች ውስጥ አይገኝም።
ጥ፡ አሁንም የማክዶናልድ የዋልማርት አካባቢዎችን ማግኘት እችላለሁ?
መ፡ አዎ፣ የማክዶናልድ ብቻቸውን ሬስቶራንቶች ራሳቸውን ችለው መስራታቸውን ይቀጥላሉ እና ከዋልማርት አካባቢዎች አጠገብ ሊገኙ ይችላሉ።
ጥ፡- በዋልማርት መደብሮች ውስጥ ለአዳዲስ የምግብ አማራጮች እቅዶች አሉ?
መ፡ የተወሰኑ ዝርዝሮች ባይገለጽም፣ ዋልማርት የራሱን የምግብ አቅርቦቶች ለማስፋት እና ከሌሎች ፈጣን የምግብ ሰንሰለቶች ጋር አጋር ለመሆን ያለውን ፍላጎት ገልጿል።
ጥ፡ ይህ ውሳኔ የማክዶናልድ አጠቃላይ ስራ ላይ ተጽእኖ ይኖረዋል?
መ: ማክዶናልድ ከዋልማርት መደብሮች መውጣቱ በፈጣን ምግብ ግዙፉ አጠቃላይ ንግድ ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ይኖረዋል ተብሎ አይታሰብም ፣ ምክንያቱም አሁንም በዓለም አቀፍ ደረጃ ሰፊ ገለልተኛ ምግብ ቤቶች አውታረመረብ ስለሚይዝ።
እንደ ማክዶናልድ እና ዋልማርት ክፍል፣ ይህ ውሳኔ የሁለቱንም ኩባንያዎች የወደፊት ዕጣ ፈንታ እንዴት እንደሚቀርጽ መታየት አለበት። ደንበኞች በሚገዙበት ጊዜ ቢግ ማክን የመያዙን ምቾት ሊያጡ ቢችሉም ይህ ለውጥ ለ McDonald's እና Walmart በየጊዜው እያደገ ባለው ፈጣን ምግብ እና ችርቻሮ ዓለም ውስጥ የተለያዩ ስልቶችን እና ሽርክናዎችን ለመዳሰስ አዲስ እድሎችን ይከፍታል።