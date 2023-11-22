ለምን Walmart አሁንም ስኬታማ የሆነው?
መግቢያ
የችርቻሮው ግዙፍ የሆነው ዋልማርት በኢንዱስትሪው ውስጥ ለበርካታ አስርት ዓመታት የበላይ ኃይል ሆኖ ቆይቷል። ከባድ ውድድር ቢገጥመውም እና የሸማቾች ምርጫዎችን ቢቀይርም, ኩባንያው ማደጉን ቀጥሏል. ስለዚህ፣ ከዋልማርት ዘላቂ ስኬት በስተጀርባ ያለው ምስጢር ምንድን ነው?
ሰፊ የምርት ክልል እና ተወዳዳሪ ዋጋ
ለዋልማርት ስኬት አስተዋፅዖ ከሚያደርጉት ቁልፍ ነገሮች አንዱ ሰፊ የምርት መጠን ነው። ኩባንያው ከግሮሰሪ እስከ ኤሌክትሮኒክስ፣ ከአልባሳት እስከ የቤት እቃዎች ድረስ እጅግ በጣም ብዙ ምርቶችን ያቀርባል። ይህ ሰፊ ምርጫ ደንበኞችን ከተለያዩ የስነ-ሕዝብ መረጃዎች ይስባል፣ ይህም ዋልማርትን ለብዙ ሸማቾች የአንድ ጊዜ መሸጫ ያደርገዋል። በተጨማሪም፣ የዋልማርት ቁርጠኝነት ተወዳዳሪ ዋጋዎችን ለማቅረብ ቁርጠኝነት ዋጋ ያላቸው ሸማቾችን ለመሳብ አስተዋፅዖ አድርጓል። ግዙፍ ልኬቱን እና ጠንካራ የአቅራቢዎች ግንኙነቱን በመጠቀም፣ Walmart ዝቅተኛ ዋጋዎችን በመደራደር ቁጠባውን ለደንበኞቹ ማስተላለፍ ይችላል።
ቀልጣፋ የአቅርቦት ሰንሰለት እና ስርጭት አውታር
የዋልማርት ቀልጣፋ የአቅርቦት ሰንሰለት እና የስርጭት አውታር ለስኬታማነቱ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። ኩባንያው ምርቶች ሁልጊዜ በመደርደሪያዎች ላይ መኖራቸውን በማረጋገጥ የምርት አስተዳደር ጥበብን አሟልቷል. የላቁ ቴክኖሎጂዎችን እና የዳታ ትንታኔዎችን በመቅጠር ዋልማርት ፍላጎትን በትክክል መተንበይ፣የእቃዎችን ደረጃ ማሻሻል እና ብክነትን መቀነስ ይችላል። በተጨማሪም ሰፊው የስርጭት ማእከላት ኔትወርክ ፈጣን እና ወጪ ቆጣቢ ሸቀጦችን ለማጓጓዝ ያስችላል፣ ይህም ወደ መደብሮች በወቅቱ ማድረስን ያረጋግጣል።
በኢ-ኮሜርስ ውስጥ ኢንቨስትመንት
እያደገ የመጣውን የኢ-ኮሜርስ ጠቀሜታ በመገንዘብ ዋልማርት በመስመር ላይ መገኘት ላይ ከፍተኛ ኢንቨስት አድርጓል። ኩባንያው ጠንካራ የመስመር ላይ መድረክን አዘጋጅቷል, ይህም ለደንበኞች በማንኛውም ጊዜ ከየትኛውም ቦታ ሆነው ለመግዛት ምቾት ይሰጣል. ዋልማርት አካላዊ ማከማቻዎቹን ከኢ-ኮሜርስ ስራው ጋር በማዋሃድ ለደንበኞቹ እንከን የለሽ የግዢ ልምድ ፈጥሯል። ይህ ሁሉን ቻናል አቀራረብ ዋልማርት በዲጂታል ዘመን ተዛምዶ እንዲቆይ እና እንደ Amazon ካሉ የመስመር ላይ ግዙፍ ኩባንያዎች ጋር በብቃት እንዲወዳደር ረድቶታል።
በየጥ
ጥ፡ የአቅርቦት ሰንሰለት ምንድን ነው?
መ፡ የአቅርቦት ሰንሰለት የሚያመለክተው አንድን ምርት ወይም አገልግሎት የማድረስ ሂደትን ነው፣ ከጥሬ ዕቃ አቅርቦት ጀምሮ የመጨረሻውን ምርት ለዋና ተጠቃሚው ከማድረስ ጀምሮ። ግዥ፣ ምርት፣ መጓጓዣ እና ስርጭትን ጨምሮ የተለያዩ ደረጃዎችን ያካትታል።
ጥ፡ ኢ-ኮሜርስ ምንድን ነው?
መ፡ ኢ-ኮሜርስ፣ ለኤሌክትሮኒካዊ ግብይት አጭር፣ የሸቀጦችን እና አገልግሎቶችን በኢንተርኔት መግዛት እና መሸጥን ያመለክታል። የመስመር ላይ ግብይትን፣ የኤሌክትሮኒክስ ክፍያዎችን እና የመስመር ላይ የገበያ ቦታዎችን ያካትታል።
መደምደሚያ
የዋልማርት ቀጣይ ስኬት በሰፊ የምርት ወሰን፣ በተወዳዳሪ ዋጋ አሰጣጥ፣ ቀልጣፋ የአቅርቦት ሰንሰለት እና በኢ-ኮሜርስ ላይ መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ ነው። ዋልማርት የሸማቾችን ፍላጎት በመለወጥ እና ጠንካራ ጎኖቹን በመጠቀም ከውድድር ቀድመው መቆየት ችሏል። የችርቻሮ መልክዓ ምድሩ እየተሻሻለ ሲመጣ የዋልማርት የደንበኞችን ፍላጎት የመፍጠር እና የማሟላት ችሎታው እንደ የችርቻሮ ሃይል ቤት ያለውን ቦታ ለማስቀጠል ወሳኝ ይሆናል።