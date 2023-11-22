ለምን Walmart በጣም ታዋቂ የሆነው?
ዋልማርት፣የአለም አቀፍ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን፣በአለም ዙሪያ የቤተሰብ ስም ሆኗል። እ.ኤ.አ. በ 1962 ከጀመረው ትሑት ጅምር ኩባንያው በ 27 አገሮች ውስጥ በመገኘቱ በዓለም ትልቁ ቸርቻሪ ሆኗል ። ግን ዋልማርትን በጣም ታዋቂ ያደረገው ምንድን ነው? በሰፊው ተወዳጅነት ምክንያት የሆኑትን ምክንያቶች እንመርምር.
ዝቅተኛ ዋጋ እና ተመጣጣኝነት; ለዋልማርት ታዋቂነት አስተዋፅዖ ካደረጉት ቁልፍ ነገሮች አንዱ ዝቅተኛ ዋጋ ለማቅረብ ያለው ቁርጠኝነት ነው። ኩባንያው በተመጣጣኝ ዋጋ ምርቶችን ለደንበኞቹ በማቅረብ ስሙን ገንብቷል። ግዙፍ መጠኑን እና የመግዛት አቅሙን በመጠቀም፣ ዋልማርት ዝቅተኛ ዋጋዎችን ከአቅራቢዎች ጋር መደራደር፣ ቁጠባውን ለተጠቃሚዎች ማስተላለፍ ይችላል። ይህ በተመጣጣኝ ዋጋ ላይ ያተኮረ ትኩረት ዋልማርትን በጀት ለሚያውቁ ሸማቾች መዳረሻ እንዲሆን አድርጎታል።
ሰፊ ምርቶች; ዋልማርት የደንበኞቹን ፍላጎት ሁሉ በሚያሟላ ሰፊ የምርት ምርጫ ይታወቃል። ከግሮሰሪ እና የቤት እቃዎች እስከ ኤሌክትሮኒክስ እና አልባሳት ድረስ ዋልማርት በአንድ ጣሪያ ስር እጅግ በጣም ብዙ ምርቶችን ያቀርባል። ይህ ምቹ ሁኔታ በአንድ ሱቅ ውስጥ የሚፈልጉትን ሁሉ የማግኘት ችሎታቸውን የሚያደንቁ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ደንበኞችን ስቧል።
ምቹነት እና ተደራሽነት; በአለም ዙሪያ ከ11,000 በላይ መደብሮች ያለው ዋልማርት እራሱን ለብዙ የአለም ህዝብ በቀላሉ ተደራሽ አድርጓል። ሱቆቹ በከተሞችም ሆነ በገጠር ስልታዊ በሆነ መንገድ የሚገኙ በመሆናቸው ደንበኞቻቸው በአቅራቢያቸው በሚገኘው ዋልማርት ለመግዛት ምቹ ናቸው። በተጨማሪም ኩባንያው ደንበኞቻቸው በመስመር ላይ እንዲገዙ እና ግዢዎቻቸውን ወደ ቤታቸው እንዲደርሱ በማድረግ የኢ-ኮሜርስ ንግድን ተቀብሏል.
የማህበረሰብ ተሳትፎ፡- ዋልማርት ለማህበረሰብ ተሳትፎ ባለው ቁርጠኝነት ታዋቂነትን አትርፏል። ኩባንያው በተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ በንቃት ተሳትፏል፣ የአደጋ ዕርዳታ ጥረቶች፣ የአካባቢ ዘላቂነት ፕሮጀክቶች እና የአካባቢ ማህበረሰቦችን መደገፍ። ይህ መልሶ የመስጠት ቁርጠኝነት ከብዙ ደንበኞች ጋር ተስማምቷል፣ይህም የዋልማርትን መልካም ስም ከፍ አድርጎታል።
በየጥ:
ጥ፡- ሁለገብ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን ምንድን ነው?
መ: የብዙ ሀገር አቀፍ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን በበርካታ ሀገራት ውስጥ የሚንቀሳቀሰው, ምርቶችን ወይም አገልግሎቶችን ለተጠቃሚዎች የሚሸጥ ኩባንያ ነው.
ጥ፡ ዋልማርት በስንት ሀገር ነው የሚሰራው?
መልስ፡ Walmart በአለም ዙሪያ በ27 ሀገራት ይሰራል።
ጥ፡ ዋልማርት ለምን በዝቅተኛ ዋጋ ይታወቃል?
መ፡ ዋልማርት ትልቅ መጠን ያለው እና የመግዛት አቅሙ ዝቅተኛ ዋጋ ማቅረብ ይችላል፣ ይህም ከአቅራቢዎች ጋር የተሻለ ስምምነቶችን እንዲደራደር ያስችለዋል።
ጥ፡ Walmart በመስመር ላይ መግዛት እችላለሁ?
መ፡ አዎ፣ Walmart ደንበኞች የሚገዙበት እና ግዢዎቻቸውን በራቸው የሚደርሱበት የመስመር ላይ መድረክ አለው።
ለማጠቃለል ያህል፣ የዋልማርት ዝነኛነት በዝቅተኛ ዋጋ፣ ሰፊ የምርት መጠን፣ ምቾት እና የማህበረሰብ ተሳትፎ ባለው ቁርጠኝነት ሊወሰድ ይችላል። የደንበኞቹን ፍላጎት በተከታታይ በማሟላት እና ተመጣጣኝ አማራጮችን በማቅረብ ዋልማርት ኢንዱስትሪውን መቆጣጠሩን የቀጠለ ግዙፍ የችርቻሮ ንግድ ድርጅት ሆኗል።