ለምን Walmart ጥሩ እየሰራ ነው?
ከፍተኛ ፉክክር ባለው የችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ፣ ዋልማርት እንደ የበላይ ተጫዋች ያለውን ቦታ ማስቀጠል ችሏል። በዓለም ዙሪያ ከ11,000 በላይ መደብሮች እና በ524 2020 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ያለው፣ የችርቻሮው ግዙፉ ማደጉን ቀጥሏል። ስለዚህ፣ ከዋልማርት ስኬት በስተጀርባ ያለው ሚስጥር ምንድነው?
ዝቅተኛ ዋጋዎች እና ሰፊ የምርት ምርጫ; ለዋልማርት ስኬት አስተዋፅዖ ከሚያደርጉት ቁልፍ ነገሮች አንዱ በተለያዩ ምርቶች ላይ ዝቅተኛ ዋጋ የማቅረብ ችሎታው ነው። ዋልማርት ግዙፍ ልኬቱን እና ከአቅራቢዎች ጋር ያለውን ጠንካራ ግንኙነት በመጠቀም የተሻሉ ስምምነቶችን በመደራደር ቁጠባውን ለደንበኞቹ ማስተላለፍ ይችላል። ይህ ስልት ዋልማርት ለገንዘባቸው ዋጋ የሚሹ ሸማቾችን በዋጋ ለመሳብ ረድቷል።
ውጤታማ የአቅርቦት ሰንሰለት; የዋልማርት ቀልጣፋ የአቅርቦት ሰንሰለት አስተዳደር ለስኬታማነቱ ሌላው ወሳኝ አካል ነው። ኩባንያው ምርቶች ሁልጊዜ በመደርደሪያዎች ላይ መኖራቸውን በማረጋገጥ የምርት አስተዳደር ጥበብን አሟልቷል. የላቀ ቴክኖሎጂን እና የውሂብ ትንታኔን በመጠቀም ዋልማርት ፍላጎትን በትክክል መተንበይ፣ የስርጭት ኔትወርኩን ማመቻቸት እና የአክሲዮን ዉጤቶችን መቀነስ ይችላል። ይህ የተሳለጠ የአቅርቦት ሰንሰለት ዋልማርት የደንበኞችን ፍላጎት በፍጥነት እና በብቃት እንዲያሟላ ያስችለዋል።
በኢ-ኮሜርስ ላይ ኢንቨስትመንት; የመስመር ላይ ግብይት እያደገ መምጣቱን በመገንዘብ ዋልማርት በኢ-ኮሜርስ አቅሙ ላይ ብዙ ኢንቨስት አድርጓል። ኩባንያው የመስመር ላይ ተገኝነትን ለማስፋት እንደ Jet.com እና Flipkart ያሉ ጉልህ ግዥዎችን አድርጓል። የዋልማርት የመስመር ላይ መድረክ እንደ ቀላል አሰሳ፣ ግላዊ ምክሮች እና ምቹ የመላኪያ አማራጮች ካሉ ባህሪያት ጋር እንከን የለሽ የግዢ ልምድ ያቀርባል። ብዙ ደንበኞች ወደ የመስመር ላይ ግብይት በመዞር ይህ ኢንቬስትመንት ፍሬያማ ሆኗል፣በተለይ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት።
ደንበኛን ያማከለ አካሄድ፡- ዋልማርት የደንበኞችን ፍላጎት በመረዳት እና በማሟላት ላይ ከፍተኛ ትኩረት ይሰጣል። ስለ የግዢ ምርጫዎች እና አዝማሚያዎች ግንዛቤን ለማግኘት ኩባንያው የደንበኞችን ውሂብ ያለማቋረጥ ይሰበስባል እና ይመረምራል። ይህ ዋልማርት የምርት አቅርቦቶቹን እና የግብይት ስልቶቹን በዚሁ መሰረት እንዲያበጅ ያስችለዋል። በተጨማሪም የዋልማርት ለደንበኞች አገልግሎት እና እርካታ ያለው ቁርጠኝነት በደንበኞች መሰረታቸው መካከል መተማመንን እና ታማኝነትን ለመፍጠር ረድቷል።
በየጥ:
ጥ፡ የአቅርቦት ሰንሰለት ምንድን ነው?
መ: የአቅርቦት ሰንሰለት የሚያመለክተው እቃዎችን ወይም አገልግሎቶችን ከመጀመሪያው የምርት ደረጃ እስከ መጨረሻው ለደንበኛው የማድረስ ሂደትን ነው። ምርቶችን በማምረት፣ በማሰራጨት እና በማሟላት ውስጥ የተካተቱትን ሁሉንም እንቅስቃሴዎች፣ ድርጅቶች እና ግብአቶችን ያካትታል።
ጥ፡ ኢ-ኮሜርስ ምንድን ነው?
መ፡ ኢ-ኮሜርስ፣ ለኤሌክትሮኒካዊ ግብይት አጭር፣ የሸቀጦችን እና አገልግሎቶችን በኢንተርኔት መግዛት እና መሸጥን ያመለክታል። የመስመር ላይ ግብይት መድረኮችን፣ የኤሌክትሮኒክስ ክፍያዎችን እና ዲጂታል ግብይቶችን ያካትታል።
ጥ፡ Walmart ከአቅራቢዎች ጋር በተሻለ ሁኔታ የሚደራደረው እንዴት ነው?
መ፡ የዋልማርት ግዙፍ ልኬት እና የገበያ የበላይነት ከአቅራቢዎች ጋር ጉልህ የሆነ የመደራደር አቅም ይሰጠዋል። ኩባንያው ሰፊ የደንበኛ መሰረትን ለአቅራቢዎች የመስጠት ችሎታ ስላለው የድምጽ ቅናሾችን፣ ተስማሚ የክፍያ ውሎችን እና ልዩ ቅናሾችን መደራደር ይችላል። በተጨማሪም የዋልማርት ታማኝ እና ተከታታይነት ያለው ገዢ ያለው መልካም ስም ለአቅራቢዎች ማራኪ አጋር ያደርገዋል።
ለማጠቃለል ያህል፣ የዋልማርት ስኬት በዝቅተኛ ዋጋ፣ ሰፊ የምርት ምርጫ፣ ቀልጣፋ የአቅርቦት ሰንሰለት፣ የኢ-ኮሜርስ ኢንቬስትመንት እና ደንበኛን ማዕከል ባደረገ መልኩ ነው ሊባል ይችላል። ዋልማርት የሸማቾችን ምርጫዎች በመቀየር እና በቴክኖሎጂ ላይ ኢንቨስት በማድረግ ያለማቋረጥ በመላመድ ከውድድር ቀድመው በመቆየት እና የችርቻሮ ችርቻሮ ቦታውን ማስቀጠል ችሏል።