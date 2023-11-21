ለምን Walmart ከዒላማ የተሻለ እየሰራ ነው?
ለችርቻሮ የበላይነት በሚደረገው ከፍተኛ ጦርነት ዋልማርት ከተቀናቃኙ ኢላማ በልጦ አሸናፊ ሆኖ ብቅ ብሏል። ምንም እንኳን ሁለቱም ኩባንያዎች በቅናሽ የችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ ዋና ተዋናዮች ቢሆኑም፣ ዋልማርት የውድድር ዘመኑን ጠብቆ ለማቆየት እና ከአቻው በለጠ። ስለዚህ ዋልማርትን ወደ ከፍተኛ ቦታ ያመጣው ምንድን ነው? ለዋልማርት ስኬት አስተዋፅዖ ያላቸውን ነገሮች እንመርምር።
ሰፊ የምርት ስብስብ; ከዋልማርት ድል በስተጀርባ ካሉት ቁልፍ ምክንያቶች አንዱ ሰፊ የምርት ብዛት ነው። ዋልማርት ከግሮሰሪ እና የቤት ውስጥ አስፈላጊ ነገሮች እስከ ኤሌክትሮኒክስ እና አልባሳት ድረስ ሰፊ የእቃዎች ምርጫን ያቀርባል። ይህ የተለያየ የምርት ስብስብ ሰፋ ያለ የደንበኞችን መሰረት ይስባል፣ ይህም ሸማቾች የሚፈልጉትን ሁሉ በአንድ ጣሪያ ስር ማግኘት እንዲችሉ ያረጋግጣል።
በየቀኑ ዝቅተኛ ዋጋዎች; ዋልማርት ለደንበኞች በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ ስሙን ገንብቷል። በየቀኑ ዝቅተኛ ዋጋዎችን በማቅረብ፣ Walmart ከገንዘብ ዋጋ ጋር ተመሳሳይ ሆኗል። ይህ የዋጋ አወጣጥ ስልት በተለይ በኢኮኖሚያዊ አለመረጋጋት ወቅት ከተጠቃሚዎች ጋር ተስማምቷል፣ ይህም የእግር መውደቅ እና ሽያጭ እንዲጨምር አድርጓል።
ጠንካራ የመስመር ላይ መገኘት; በቅርብ ዓመታት ዋልማርት የመስመር ላይ መገኘቱን በማስፋት ረገድ ጉልህ እመርታ አድርጓል። በኢ-ኮሜርስ መጨመር፣ ዋልማርት በመስመር ላይ ፕላትፎርሙ ላይ ብዙ ኢንቨስት አድርጓል፣ ይህም ደንበኞች ከቤታቸው ምቾት ሆነው እንዲገዙ አስችሏቸዋል። ይህ ሁሉን ቻናል አካሄድ ዋልማርት የሸማቾችን የግዢ ምርጫዎች ስለሚያስተናግድ ከዒላማው የበለጠ ጥቅም ሰጥቶታል።
ውጤታማ የአቅርቦት ሰንሰለት; የዋልማርት ቀልጣፋ የአቅርቦት ሰንሰለት አስተዳደር ለስኬታማነቱ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። ስራውን በማሳለጥ እና ሎጅስቲክስን በማመቻቸት ዋልማርት የደንበኞችን ፍላጎት ለማሟላት ምርቶች ዝግጁ መሆናቸውን ያረጋግጣል። ይህ ቅልጥፍና የደንበኞችን እርካታ ከማሳደጉም በተጨማሪ ዋልማርት ተወዳዳሪ ዋጋዎችን እንዲያቀርብ ያስችለዋል።
በየጥ:
ጥ፡ የቅናሽ ችርቻሮ ኢንዱስትሪ ምንድነው?
መ: የቅናሽ የችርቻሮ ኢንዱስትሪ ከባህላዊ የችርቻሮ መደብሮች ጋር ሲነፃፀር ምርቶችን በዝቅተኛ ዋጋ የሚያቀርበውን የችርቻሮ ዘርፍን ያመለክታል። የቅናሽ ቸርቻሪዎች በተለምዶ ለደንበኞች የገንዘብ ዋጋ በማቅረብ ላይ ያተኩራሉ።
ጥ፡ የኦምኒቻናል አቀራረብ ምንድን ነው?
መ፡ የኦምኒቻናል አካሄድ ለደንበኞች እንከን የለሽ የግዢ ልምድ ለማቅረብ እንደ አካላዊ መደብሮች፣ የመስመር ላይ መድረኮች እና የሞባይል አፕሊኬሽኖች ያሉ የተለያዩ ሰርጦችን የሚያዋህድ የችርቻሮ ስልትን ያመለክታል።
ጥ፡ የአቅርቦት ሰንሰለት አስተዳደር የኩባንያውን ስኬት እንዴት ይጎዳል?
መ፡ የአቅርቦት ሰንሰለት አስተዳደር የሸቀጦችን ቀልጣፋ ከአቅራቢዎች ወደ ደንበኞች ፍሰት ለማረጋገጥ እንደ ምንጭ፣ ምርት እና ስርጭት ያሉ የተለያዩ ተግባራትን ማስተባበር እና ማመቻቸትን ያካትታል። ውጤታማ የአቅርቦት ሰንሰለት አስተዳደር ሥርዓት የደንበኞችን እርካታ ሊያሳድግ፣ ወጪን ሊቀንስ እና አጠቃላይ የንግድ ሥራ አፈጻጸምን ሊያሻሽል ይችላል።
ለማጠቃለል፣ ዋልማርት በዒላማ ላይ ያስመዘገበው ስኬት በሰፊ የምርት ስብስቡ፣ በየቀኑ ዝቅተኛ ዋጋ፣ ጠንካራ የመስመር ላይ መገኘት እና ቀልጣፋ የአቅርቦት ሰንሰለት አስተዳደር ነው ሊባል ይችላል። የደንበኞችን የተለያዩ ፍላጎቶች በማሟላት እና ከተለዋዋጭ የገበያ አዝማሚያዎች ጋር በመላመድ ዋልማርት ከውድድሩ ቀድመው መቆየት ችሏል። ይሁን እንጂ የችርቻሮው ገጽታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ ነው፣ እና ኢላማ ክፍተቱን ለማስተካከል ጥረቱን ቀጥሏል። ዋልማርት መሪነቱን ማስቀጠል ይችል እንደሆነ ወይም ኢላማ ወደ ፈተናው የሚወጣ ከሆነ ጊዜ ብቻ ነው የሚያውቀው።