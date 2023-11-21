ዋልማርት ለምን ስማቸውን እየቀየረ ነው?
በሚገርም እርምጃ ግዙፉ የችርቻሮ ንግድ ድርጅት ዋልማርት ስሙን እንደሚቀይር በቅርቡ አስታውቋል። ለብዙ አሥርተ ዓመታት የቤተሰብ ስም የሆነው ኩባንያው እየተሻሻለ የመጣውን የንግድ ሥራ ስትራቴጂ ለማንፀባረቅ እና የዲጂታል ዘመንን ለመቀበል በሚደረገው ጥረት ራሱን እንደ "ሜታ" ለመቀየር ወስኗል። ይህ ውሳኔ ብዙ ሰዎች ዋልማርት ለምን ትልቅ ለውጥ እንደሚያመጣ እንዲገረሙ አድርጓል።
ከስያሜው ለውጥ ጀርባ ያለው ምክንያት ምንድን ነው?
የስም ለውጥ ዋልማርት ለኢ-ኮሜርስ እና ለቴክኖሎጂ እያደገ ካለው ትኩረት ጋር እራሱን ለማስማማት የወሰደው ስልታዊ እርምጃ ነው። ኩባንያው በዲጂታል ቦታ ላይ እራሱን እንደ መሪ ለማስቀመጥ ያለመ ሲሆን ስሙም ይህንን ለውጥ እንዲያንጸባርቅ ይፈልጋል. "ሜታ" የሚለውን ስም በመቀበል ዋልማርት ለፈጠራ ያለውን ቁርጠኝነት እና በመስመር ላይ የገበያ ቦታ ላይ መገኘቱን ለማስፋት ያለውን ፍላጎት ለማስተላለፍ ተስፋ ያደርጋል።
አዲሱ ስም "ሜታ" ማለት ምን ማለት ነው?
“ሜታ” የሚለው ቃል “ሜታ” ከሚለው የግሪክ ቃል የተገኘ ሲሆን ትርጉሙም “ከላይ” ወይም “መሻገር” ማለት ነው። በዋልማርት የዳግም ብራንዲንግ አውድ ውስጥ፣ ኩባንያው ከባህላዊ የጡብ-እና-ሞርታር የችርቻሮ ሥሩ ወጥቶ ወደ ዲጂታል ግዛት ለመሸጋገር ያለውን ፍላጎት ያሳያል። የስም ለውጡ የዋልማርት ፍላጐት እራሱን እንደገና ለመወሰን እና ከተለዋዋጭ የሸማቾች ገጽታ ጋር ለመላመድ ነው።
ለውጡ የዋልማርትን አካላዊ መደብሮች ይነካል?
ምንም እንኳን ስም ቢቀየርም፣ የዋልማርት አካላዊ መደብሮች እንደተለመደው መስራታቸውን ይቀጥላሉ። የኩባንያው ሰፊ የሱቆች ኔትወርክ የንግድ ሞዴሉ ዋና አካል ሆኖ ይቆያል። ነገር ግን፣ ዳግም ብራንዲንግ ዋልማርት እያደገ ለመጣው የኢ-ኮሜርስ ጠቀሜታ እና የመስመር ላይ መገኘቱን ለማሳደግ ያለውን ቁርጠኝነት ያንፀባርቃል።
ይህ በደንበኞች ላይ ምን ተጽእኖ ይኖረዋል?
ለደንበኞች፣ የስም ለውጥ በግዢ ልምዳቸው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ማሳደሩ አይቀርም። ዋልማርት ጥራት ያላቸውን ምርቶች በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ ያለው ቁርጠኝነት ሳይለወጥ ይቆያል። ደንበኞች በመደብር ውስጥ እና በመስመር ላይ ሁለቱም ተመሳሳይ የአገልግሎት እና ምቾት መጠበቃቸውን መቀጠል ይችላሉ።
በማጠቃለያው፣ የዋልማርት ስሙን ወደ “ሜታ” ለመቀየር መወሰኑ ኩባንያውን በዲጂታል ዘመን ለመቀየር የታለመ ስልታዊ እርምጃ ነው። ዋልማርት እየተሻሻለ የመጣውን የንግድ ስትራቴጂውን በመቀበል እና በኢ-ኮሜርስ ላይ በማተኮር ከርቭ ቀድመው ለመቆየት እና የደንበኞቹን ተለዋዋጭ ፍላጎቶች ለማሟላት ተስፋ ያደርጋል።