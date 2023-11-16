አዲስ ዘመን፡ የቀመር 1 ግራንድ ፕሪክስ የመጀመሪያ ጊዜዎች አስደሳች ለውጥ

ለፎርሙላ 1 ደጋፊዎቸ በተደረገ ታላቅ እንቅስቃሴ መጪው የላስ ቬጋስ ግራንድ ፕሪክስ የእሁድ ውድድርን ባህል ለመስበር ተዘጋጅቷል። ይህ አስደሳች እድገት የመጣው እ.ኤ.አ. በ38 በደቡብ አፍሪካ Kyalami ውስጥ ባለፈው ቅዳሜ ከተካሄደው ግራንድ ፕሪክስ ከ1985 ረጅም ዓመታት በኋላ ነው።
ግን ለምን ድንገተኛ ለውጥ? መልሱ በላስ ቬጋስ፣ኔቫዳ የሰዓት ሰቅ ላይ ነው። በአስደናቂ የምሽት ህይወቷ እና በደመቀ መዝናኛ የምትታወቅ ከተማ እንደመሆኗ፣ ለግራንድ ፕሪክስ የላስ ቬጋስ ስትሪፕን ሃይል ማቀፍ ብቻ ትርጉም ይሰጣል።
ላስ ቬጋስ በዩኬ ውስጥ ከግሪንዊች አማካኝ ሰዓት (ጂኤምቲ) ከስምንት ሰአት በኋላ እና ከመካከለኛው አውሮፓ ሰዓት (CET) ከዘጠኝ ሰአት በኋላ ይገኛል። በነዚህ ጉልህ የጊዜ ልዩነቶች፣ እሑድ ውድድሩን ማካሄድ በተለያዩ ክልሎች ለሚገኙ ተመልካቾች ከአመቺ ያነሰ የመነሻ ጊዜን ያስከትላል።
ለምሳሌ ውድድሩ እሁድ ምሽት 22፡00 ላይ ቢጀመር ሰኞ ጥዋት በእንግሊዝ 06፡00 እና 07፡00 በአብዛኛዉ አውሮፓ ይጀመራል። ይህ የመጀመሪ ጊዜ ከተለመደው የጠዋት ስራ እና ሀላፊነቶች ጋር ይጋጫል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ በአሜሪካ ምስራቅ የባህር ጠረፍ፣ ውድድሩ በ01፡00 ላይ ይጀምራል፣ ይህም ለብዙ ተመልካቾች የማይመች ያደርገዋል። በተጨማሪም በዩኬ ውስጥ የመጀመርያ ሰአታት የሚጀምርበት ጊዜ ምናልባትም 02፡00 ወይም 03፡00 አካባቢ፣ ጉልህ የሆነ የተመልካቾች ክፍል እንዳይስተካከሉ ሊያደርግ ይችላል፣ ምክንያቱም ድምቀቶችን መመልከት ወይም ይበልጥ አመቺ በሆነ ጊዜ እንደገና መሮጥ ስለሚመርጡ። .
ከመደበኛው ሁኔታ በመውጣት እና የላስ ቬጋስ ግራንድ ፕሪክስን በቅዳሜ በማካሄድ፣ ፎርሙላ 1 ለየት ያለ የፕሪሚየም ዝግጅት መድረክ እያዘጋጀ ነው። የጃፓን ግራንድ ፕሪክስን ፈለግ ይከተላል ፣ለሰፊ አለም አቀፍ ታዳሚዎች ለማቅረብ ተመሳሳይ መርሃ ግብር ይጋራል። አዲሱ ዘመን ወደ እኛ ሲመጣ፣ አድናቂዎቹ ይህን አስደናቂ የባህል ለውጥ በጉጉት ይጠባበቃሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ ለምንድነው የላስ ቬጋስ ግራንድ ፕሪክስ የእሁድ ውድድርን እየጣሰ ያለው?
መ: ታላቁን ፕሪክስ ቅዳሜ ለማካሄድ የተወሰነው በላስ ቬጋስ እና በሌሎች ክልሎች መካከል ባለው ከፍተኛ የጊዜ ልዩነት ምክንያት ነው። በዓለም ዙሪያ ላሉ ተመልካቾች የበለጠ ምቹ የሆነ የመጀመሪያ ጊዜ የጅምር ጊዜን ያረጋግጣል።
ጥ፡ ከላስ ቬጋስ ግራንድ ፕሪክስ በፊት የተደረገው የመጨረሻው ቅዳሜ ግራንድ ፕሪክስ ምን ነበር?
መ: የመጨረሻው ቅዳሜ ግራንድ ፕሪክስ በ 1985 በ Kyalami, ደቡብ አፍሪካ ተካሂዷል.
ጥ፡ የሩጫ መርሃ ግብር መቀየር የዝግጅቱን አጠቃላይ ደስታ ይነካ ይሆን?
መ: በተቃራኒው፣ ወደ ቅዳሜ ውድድር የሚደረግ ሽግግር ለአድናቂዎች አዲስ የደስታ እና የጉጉት ክፍል ይጨምራል። በላስ ቬጋስ ያለው የፕራይም ጊዜ አቀማመጥ ለተመልካቾች እና ለተመልካቾች አስደሳች ተሞክሮ እንደሚያቀርብ ቃል ገብቷል።
ጥ፡ አዲሱ የውድድር መርሃ ግብር ከጃፓን ግራንድ ፕሪክስ ጋር እንዴት ይጣጣማል?
መ: የላስ ቬጋስ ግራንድ ፕሪክስ አሁን ከጃፓን ግራንድ ፕሪክስ ጋር ተመሳሳይ መርሃ ግብር ይጋራል፣ ሁለቱም ሰፊ ዓለም አቀፍ ታዳሚዎችን ለማቅረብ የቀን ውድድርን መርጠዋል። ይህ ስልታዊ እርምጃ ከፍተኛ ተመልካችነትን የሚያረጋግጥ እና አጠቃላይ የዝግጅቱን ትዕይንት ያሳድጋል።