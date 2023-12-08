ማጠቃለያ:
የዓለማቀፉ የኢ-ኮሜርስ ኩባንያ የሆነው አማዞን ኩይፐር የተሰኘ የሳተላይት ኔትወርክ የመገንባት ከፍተኛ ዕቅዱን በቅርቡ ይፋ አድርጓል። ይህ ተነሳሽነት በዓለም ዙሪያ ላሉ አገልግሎት ላልሰጡ እና አገልግሎት ለሌላቸው ማህበረሰቦች ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የኢንተርኔት አገልግሎት ለማቅረብ ያለመ ነው። በዚህ ፕሮጀክት አማዞን የዲጂታል ክፍፍሉን ድልድይ ለማድረግ እና የደንበኞቹን መሰረት ለማስፋት አስቧል። ይህ ጽሁፍ አማዞን ኩይፐርን ለመገንባት የወሰነውን ምክንያቶች በጥልቀት ያብራራል፣ ሊገጥሙት የሚችሉትን ጥቅሞች እና ተግዳሮቶች በማሰስ።
አማዞን ኩይፐርን የሚገነባው ለምንድን ነው?
1. የደንበኛ መሰረትን ማስፋፋት; ራቅ ወዳለ አካባቢዎች የኢንተርኔት አገልግሎት በመስጠት አማዞን አዳዲስ ገበያዎችን በመክፈት ቀደም ሲል ተደራሽ ያልሆኑ ደንበኞችን ማግኘት ይችላል። ይህ እርምጃ የአማዞን የደንበኞችን መሰረት የማስፋት እና የገቢ ምንጮቹን የማስፋፋት ስትራቴጂ ጋር ይጣጣማል።
2. የዲጂታል ክፍፍሉን ማስተናገድ፡- የዲጂታል ክፍፍሉ የሚያመለክተው አስተማማኝ የበይነመረብ ግንኙነት ባላቸው እና በሌላቸው መካከል ያለውን ክፍተት ነው። Kuiperን በመገንባት አማዞን ይህንን መለያየት ድልድይ ለማድረግ እና የኢንተርኔት አገልግሎትን ላልተጠበቁ ማህበረሰቦች ለማምጣት ያለመ ነው። ይህ ለእነዚህ ማህበረሰቦች በትምህርት፣ በጤና አጠባበቅ እና በኢኮኖሚያዊ እድሎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል።
3. ከሌሎች የሳተላይት ኢንተርኔት አቅራቢዎች ጋር መወዳደር፡- አማዞን ወደ ሳተላይት የኢንተርኔት ቦታ መግባቱ እንደ SpaceX's Starlink እና OneWeb ካሉ ኩባንያዎች ጋር በቀጥታ ፉክክር ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል። እነዚህ ኩባንያዎች ዓለም አቀፍ የኢንተርኔት ሽፋንን ለመስጠት የሳተላይት ኔትወርኮችን በመገንባት ላይ ናቸው። ወደዚህ ገበያ በመግባት አማዞን እራሱን እንደ ቁልፍ ተጫዋች ለመመስረት እና የውድድር ደረጃ ለማግኘት ያለመ ነው።
4. ሌሎች የአማዞን አገልግሎቶችን መደገፍ፡- ኩይፐር የአማዞን ነባር አገልግሎቶችን እና አቅርቦቶችን ሊያሟላ ይችላል። ለምሳሌ፣ አስተማማኝ እና ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የኢንተርኔት ግንኙነት ለተጠቃሚዎች በማቅረብ የኩባንያው የደመና ማስላት መድረክ የሆነውን የአማዞን ድር አገልግሎቶችን (AWS) አቅም ሊያሳድግ ይችላል።
5. የወደፊት ቴክኖሎጂዎችን ማንቃት; ቴክኖሎጂ ወደፊት እየገሰገሰ ሲሄድ፣ አስተማማኝ የበይነመረብ ተደራሽነት ከጊዜ ወደ ጊዜ ወሳኝ ይሆናል። ኩፐርን በመገንባት አማዞን እንደ ኢንተርኔት ኦፍ የነገሮች (IoT)፣ በራስ ገዝ ተሽከርካሪዎች እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ያሉ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቃሚ ለማድረግ እራሱን እያስቀመጠ ነው። እነዚህ ቴክኖሎጂዎች በጠንካራ እና በሰፊው የበይነመረብ መሠረተ ልማት ላይ ይመረኮዛሉ.
በየጥ:
ጥ፡ Kuiper ምንድን ነው?
መ፡ ኩይፐር አለምአቀፍ የብሮድባንድ ኢንተርኔት ሽፋን ለመስጠት በአማዞን እየተሰራ ያለ የሳተላይት ኔትወርክ ነው።
ጥ: Kuiper እንዴት ይሰራል?
መ፡ ኩይፐር ዝቅተኛ የምድር ምህዋር (LEO) ሳተላይቶች ህብረ ከዋክብትን ያቀፈ ሲሆን ይህም ከመሬት ጣቢያዎች ጋር ለተጠቃሚዎች የበይነመረብ ግንኙነትን ያቀርባል።
ጥ፡ ኩይፐር መቼ ነው የሚሰራው?
መ፡ Amazon ለኩይፐር ማስጀመሪያ የተወሰነ የጊዜ መስመር አላቀረበም። ሆኖም የሳተላይቶችን ሙሉ ህብረ ከዋክብትን ለማሰማራት በርካታ አመታትን እንደሚወስድ ይጠበቃል።
ጥ: Kuiper ምን ያህል ያስከፍላል?
መ: Kuiperን የመገንባት እና የማሰማራት ወጪ በአማዞን አልተገለጸም። ይሁን እንጂ በብዙ ቢሊዮን ዶላር የሚፈጅ ፕሮጀክት ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል።
ጥ: Kuiper በዓለም ዙሪያ ይገኛል?
መ: አዎ፣ አማዞን በአለም አቀፍ ደረጃ ያልተገለገሉ እና ያልተጠበቁ ማህበረሰቦችን ለመድረስ በማለም ከ Kuiper ጋር አለምአቀፍ ሽፋን ለመስጠት አስቧል።
ምንጮች:
- Amazon ጋዜጣዊ መግለጫ: https://press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/amazon-announces-kuiper
- "አማዞን ዓለም አቀፍ የኢንተርኔት ኔትወርክን ለመገንባት 3,236 ሳተላይቶችን እያመጠቀ ነው" - The Verge: https://www.theverge.com/2019/4/4/18295933/amazon-kuiper-satellite-internet-project-spacex-starlink-oneweb
- "የአማዞን ኩፐር ሲስተም" - GeekWire: https://www.geekwire.com/space/amazon-kuiper-system/