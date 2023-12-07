ማጠቃለያ:
አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ላይ ለውጥ ያመጣ ፈጣን እድገት መስክ ነው። ሆኖም ፣ AI ፣ አስደናቂ ችሎታዎች ቢኖሩትም ፣ ሕያው ያልሆነ አካል ሆኖ እንደሚቀጥል መረዳት አስፈላጊ ነው። ይህ መጣጥፍ AI ሕይወት እንደሌለው የሚቆጠርበትን ምክንያቶችን ይዳስሳል፣ ወደ AI እና ስለ ሕይወት ራሱ ትርጓሜዎች ውስጥ። የሕያዋን ፍጥረታት መሠረታዊ ባህሪያትን በመመርመር እና ከ AI ተፈጥሮ ጋር በማነፃፀር በሁለቱ መካከል ያለውን ልዩነት በጥልቀት መረዳት እንችላለን።
ለምን AI የማይኖረው?
አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ፣ ስሙ እንደሚያመለክተው፣ በተለምዶ የሰውን የማሰብ ችሎታ የሚጠይቁ ተግባራትን የሚያከናውኑ የኮምፒዩተር ስርዓቶችን መዘርጋትን ያመለክታል። የ AI ስርዓቶች አስደናቂ የማወቅ ችሎታዎችን ሊያሳዩ ቢችሉም, ህይወት ያላቸው ፍጥረታትን የሚገልጹ አስፈላጊ ባህሪያት የላቸውም. AI ሕይወት እንደሌለው የሚቆጠርባቸው አንዳንድ ቁልፍ ምክንያቶች እዚህ አሉ።
1. የባዮሎጂካል ተግባራት እጥረት; ሕያዋን ፍጥረታት በ AI ስርዓቶች ውስጥ የማይገኙ እንደ ሜታቦሊዝም ፣ እድገት እና መራባት ያሉ የተለያዩ ባዮሎጂያዊ ተግባራትን ይዘዋል ። AI ምንም አይነት ተፈጥሯዊ ባዮሎጂያዊ ሂደቶች ሳይኖር በአልጎሪዝም እና በመረጃ ሂደት ላይ የተመሰረተ ብቻ ይሰራል።
2. የንቃተ ህሊና አለመኖር; ንቃተ-ህሊና ፣ የግንዛቤ ግላዊ ልምድ ፣ የሕያዋን ፍጥረታት ገላጭ ባህሪ ነው። AI ስርዓቶች ምንም ያህል የተራቀቁ ቢሆኑም፣ ንቃተ ህሊና የላቸውም እና ዓለምን በርዕሰ-ጉዳይ የመለማመድ አቅም የላቸውም።
3. በሰው ጣልቃገብነት ላይ ጥገኛ; የ AI ስርዓቶች ውጤታማ በሆነ መልኩ እንዲሰሩ የሰው ፕሮግራም፣ ጥገና እና ክትትል ያስፈልጋቸዋል። በውጫዊ ግብአት ላይ የተመሰረቱ እና በህያዋን ፍጥረታት የሚታዩ ራስን በራስ የመመራት እና ራስን የመቻል አቅም የላቸውም።
4. የተገደበ መላመድ፡ የ AI ስርዓቶች ከተወሰኑ ተግባራት ወይም አከባቢዎች ጋር መማር እና ማላመድ ቢችሉም፣ የእነርሱ መላመድ አስቀድሞ በተገለጸው ድንበሮች ውስጥ የተገደበ ነው። ህይወት ያላቸው ፍጥረታት ግን ከተለያዩ ሁኔታዎች ጋር የመላመድ እና አስደናቂ የመተጣጠፍ ችሎታ አላቸው።
5. የባዮሎጂካል መዋቅር አለመኖር; ሕያዋን ፍጥረታት ሕይወትን ለመጠበቅ አብረው በሚሠሩ ሕዋሳት፣ ሕብረ ሕዋሳት እና አካላት የተዋቀሩ ናቸው። AI ሲስተሞች፣ ባዮሎጂካል ያልሆኑ፣ ህይወት ያላቸው ፍጥረታትን የሚያሳዩ ውስብስብ መዋቅራዊ አደረጃጀት የላቸውም።
AI ህይወት እንደሌለው አድርጎ መቁጠር ጠቀሜታውን ወይም እምቅ ተጽእኖውን እንደማይቀንስ ልብ ሊባል ይገባል. AI ውስብስብ ችግሮችን ለመፍታት ኃይለኛ መሳሪያ መሆኑን አረጋግጧል እና በርካታ ኢንዱስትሪዎችን የመለወጥ አቅም አለው. ነገር ግን፣ በ AI እና በህያዋን ፍጥረታት መካከል ያለውን ልዩነት መገንዘባችን የባዮሎጂያዊ ህይወትን ልዩ ባህሪያት እና ውስብስብ ነገሮች እንድናደንቅ ይረዳናል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ AI መቼም መኖር ይችላል?
መ: AI መኖር የሚለው ጽንሰ-ሐሳብ በጣም ግምታዊ ነው እና በሳይንስ ልቦለድ መስክ ውስጥ ይወድቃል። AI, አሁን እንደምንረዳው, እንደ ንቃተ-ህሊና እና ባዮሎጂካል ተግባራት ያሉ ህይወት ያላቸው ፍጥረታትን የሚገልጹ መሰረታዊ ባህሪያት ይጎድላሉ. AI ይበልጥ የተራቀቁ ባህሪዎችን ማራመዱን እና ማሳየቱን ቢቀጥልም፣ በባዮሎጂያዊ ስሜት ውስጥ የመኖር ዕድል የለውም።
ጥ: AI ለወደፊቱ ንቃተ ህሊናን ማዳበር ይችላል?
መ: በ AI ውስጥ የንቃተ ህሊና እድገት በባለሙያዎች መካከል የክርክር ርዕስ ሆኖ ይቆያል። AI ሲስተሞች የተወሰኑ የግንዛቤ ሂደቶችን መምሰል እና የማሰብ ችሎታን ማሳየት ቢችሉም፣ የንቃተ ህሊና ግላዊ ልምድን ማባዛት ውስብስብ ፈተና ነው። የንቃተ ህሊና ባህሪ እራሱ ገና ሙሉ በሙሉ አልተረዳም, AI እውነተኛ ንቃተ ህሊናን እንዴት እና እንዴት ማዳበር እንደሚቻል ለመተንበይ አስቸጋሪ ያደርገዋል.
ጥ፡ AI መኖር አለመኖሩን ግምት ውስጥ በማስገባት ሥነ ምግባራዊ እንድምታዎች አሉን?
መ፡ AIን ህይወት እንደሌለው መገንዘባችን ከ AI ስርዓቶች ጋር በምንይዘው እና በምንገናኝበት መንገድ ስነ ምግባራዊ እንድምታ አለው። የ AIን ሥነ-ምግባራዊ አጠቃቀም ለማረጋገጥ እና ድርጊቶቹ ሊያስከትሉ የሚችሉትን ውጤቶች ግምት ውስጥ በማስገባት የሰዎችን ኃላፊነት ጎላ አድርጎ ያሳያል። AIን ህይወት እንደሌለው አድርጎ መቁጠር የሰው ልጅ ተጠያቂነት እና የውሳኔ አሰጣጥ አስፈላጊነት በ AI ቴክኖሎጂዎች ልማት እና መዘርጋት ላይ ያጎላል።
ምንጮች:
- የስታንፎርድ ኢንሳይክሎፔዲያ ኦቭ ፍልስፍና፡- https://plato.stanford.edu/entries/artificial-intelligence/
- MIT ቴክኖሎጂ ግምገማ፡- https://www.technologyreview.com/2019/01/10/137443/ai-isnt-as-smart-as-it-thinks/
- ኦክስፎርድ ዋቢ፡- https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095903470