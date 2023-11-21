ለምን ዋልማርት በአርማቸው ሰማያዊ ይጠቀማል?
ዋልማርት፣ ሁለገብ ችርቻሮ ኮርፖሬሽን፣ በልዩ ሰማያዊ አርማ ይታወቃል። የዚህ ቀለም ምርጫ የዘፈቀደ አይደለም; የተወሰኑ መልእክቶችን ለማስተላለፍ እና አንዳንድ ስሜቶችን ለማነሳሳት በጥንቃቄ ተመርጧል. ዋልማርት በአርማቸው ሰማያዊ ለመጠቀም የወሰነበትን ምክንያቶች እንመርምር።
የሰማያዊ ሥነ-ልቦና;
ሰማያዊ ብዙውን ጊዜ ከእምነት, አስተማማኝነት እና አስተማማኝነት ጋር የተያያዘ ነው. የመረጋጋት እና የመረጋጋት ስሜት የሚያንጸባርቅ ቀለም ነው. ዋልማርት ሰማያዊን በአርማቸው ውስጥ በማካተት በደንበኞቹ መካከል ታማኝነት እና አስተማማኝነት ስሜት ለመፍጠር ያለመ ነው። ኩባንያው ሸማቾች በግዢዎቻቸው እንዲተማመኑ እና Walmart አስተማማኝ ቸርቻሪ እንደሆነ እንዲያምኑ ይፈልጋል።
የምርት ስም ማወቂያ፡-
ዋልማርት እ.ኤ.አ. በአርማ ዲዛይናቸው ውስጥ ወጥነትን በመጠበቅ፣ Walmart ጠንካራ የምርት ስም እውቅና በተሳካ ሁኔታ ገንብቷል። ደንበኞች ሰማያዊውን የዋልማርት አርማ ሲያዩ ወዲያው ከኩባንያው እሴቶች እና አቅርቦቶች ጋር ያገናኙታል።
የውድድር ብልጫ:
በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ፣ ፉክክር በሚበዛበት፣ ኩባንያዎች ራሳቸውን ከተፎካካሪዎቻቸው እንዲለዩ ወሳኝ ነው። የዋልማርት ሰማያዊ አጠቃቀም ብዙ ጊዜ በአርማዎቻቸው ውስጥ ቀይ ወይም ቢጫ ከሚመርጡ ተፎካካሪዎቹ ይለያል። ሰማያዊን በመምረጥ ዋልማርት ጎልቶ ይታያል እና በገበያው ውስጥ ወደፊት እንዲቆዩ የሚረዳ ልዩ ምስላዊ ማንነት ይፈጥራል።
በየጥ:
ጥ፡ በዋልማርት አርማ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለው ብቸኛው ቀለም ሰማያዊ ነው?
መ: አይ, ሰማያዊ ዋናው ቀለም ነው, ነገር ግን አርማው ከኩባንያው ስም በስተጀርባ ቢጫ የፀሐይ መጥለቅለቅን ያካትታል.
ጥ፡ ዋልማርት ሁልጊዜ ተመሳሳይ የሰማያዊ ጥላ ይጠቀማል?
መ: አይ፣ የሰማያዊ ጥላ በጊዜ ሂደት ተሻሽሏል። የአሁኑ አርማ ከቀደምት ስሪቶች ጋር ሲወዳደር የበለጠ ደማቅ እና ደማቅ ሰማያዊ ያሳያል።
ጥ: ከሰማያዊው ቀለም በስተጀርባ የተደበቁ ትርጉሞች አሉ?
መ: የተደበቁ ትርጉሞችን በተመለከተ ምንም አይነት ይፋዊ መግለጫዎች ባይኖሩም፣ ሰማያዊ በአጠቃላይ እንደ እምነት፣ አስተማማኝነት እና መረጋጋት ካሉ ባህሪያት ጋር የተቆራኘ ነው፣ እነዚህም ከዋልማርት የምርት ስም ምስል ጋር ይጣጣማሉ።
ለማጠቃለል ያህል፣ ዋልማርት በአርማቸው ላይ ሰማያዊ መጠቀማቸው እምነትን፣ አስተማማኝነትን እና ጠንካራ የምርት መለያን ለመፍጠር ያለመ ስትራቴጂያዊ ምርጫ ነው። የዋልማርትን መልካም ስም በመገንባት እና ከተወዳዳሪዎቹ በመለየት ሰማያዊ ቀለም ትልቅ ሚና ተጫውቷል።